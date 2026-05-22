Στο «T-Center» οι πρώτοι οπαδοί Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε (pics)

Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε έκαναν την εμφάνισή τους στο Telekom Center Athens, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα τους στο Final Four της EuroLeague.

Ο ημιτελικός μπορεί να είναι σε περίπου 2.5 ώρες, όμως ήδη έχουν αρχίσει να μαζεύεται πολύς κόσμος στον περιβάλλοντα χώρο, με τον κύριο όγκο των οπαδών του Ολυμπιακού να αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του σε περίπου μια ώρα.

Η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό στις 18:00, με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, με τους φίλους των Πειραιωτών να αναμένεται να είναι πάνω από 10.000.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από τους οπαδούς Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε: