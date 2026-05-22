Στο ΟΑΚΑ και ο Κίναν Έβανς (pics)
Ο Κίναν Έβανς βρέθηκε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Telekom Center για τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φενέρμπαχτσε στον μεγάλο ημιτελικό της Euroleague στο ΟΑΚΑ και στο πλευρό της ομάδας είναι και ο Κίναν Έβανς, που είναι ο μεγάλος άτυχος των Πειραιωτών.
Η ομάδα του Πειραιά έφτασε στο T-Center της Αθήνας, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης και σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είναι μόνη, καθώς θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, αλλά και τον Αμερικανό γκαρντ που δεν γινόταν να λείπει από τον ημιτελικό.
Συγκεκριμένα, δίπλα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του βρίσκεται και ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες στην Ελλάδα και ακολούθησε την αποστολή μέχρι το Μαρούσι και θα καθίσει στο πλάι του πάγκου για να στηρίξει την προσπάθεια για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
Δείτε τις φωτογραφίες με τον Κίναν Έβανς:
