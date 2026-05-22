Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Το ένα βήμα έγινε, έμεινε ακόμη ένα! Σε ένα κατακόκκινο ΟΑΚΑ, μπροστά σε σχεδόν 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι, πέρασε… πάνω από Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague -τη νίκησε με 79-61- και τώρα πάει στον τελικό για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του!

Με μεγάλο όπλο την ατσάλινη άμυνά του, με πρωταγωνιστές τα βαριά του «χαρτιά» -Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ- που δήλωσαν «παρών» στα κρίσιμα σημεία του μεγάλου αυτού ραντεβού και X-factor τον τρομερό Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις μεγάλες τους εμφανίσεις στα Final Four και δίκαια πάει στον τελικό της Κυριακής (24/5) όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ματς σημαδεύτηκε από τα μεγάλα σερί και βεβαίως τα μεγάλα καλάθια των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Φενέρ μείωνε τη διαφορά. Ένα 12-0 σερί στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου έδειξε τον… δρόμο για τους Πειραιώτες, ενώ αντίστοιχο σερί είχε και στο δεύτερο, με 11-0, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 44-24 και η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Η τουρκική ομάδα απάντησε με 10-0, αλλά νέο ξέσπασμα του Ολυμπιακού έφερε τη διαφορά ξανά στο +15 και μετά από νέα τουρκικά καλάθια, ξανά στο +14. Στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα με ψύχραιμες επιθέσεις και… μανιασμένες άμυνες, ολοκληρώνοντας τον ημιτελικό μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι στο «T-Center».

Στους 17 πόντους με 7/7 σουτ ο Πίτερς, στους 16 ο Βεζένκοφ, τους 15 ο Ντόρσεϊ και ακόμη 10 αλλά με μεγάλα καλάθια από τον Φουρνιέ. Μπιμπέροβιτς με 17 και Χόρτον-Τάκερ με 16 οι κορυφαίοι της Φενέρ.

Η εξέλιξη του αγώνα – Καυτός Ολυμπιακός από την αρχή

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστια νευρικότητα με το σκορ να είναι 0-0 στο πρώτο τρίλεπτο. Το… ρόδι έσπασε ο Γουόκαπ με καλάθι του, για να ακολουθήσει ο Ντόρσεϊ με δύο κολλητά τρίποντα που έκαναν το 8-0 για τους ερυθρόλευκους στο 5’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει με… λύσσα στην άμυνα αναγκάζοντας τη Φενέρ να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Ο Βεζένκοφ με τελείωμα κοντά στο καλάθι, κάνοντας το 10-0 στο 6’.

Μπιρτς και Ντε Κολό σκόραραν για να μειώσει με τους πρώτους της πόντους η Φενέρ σε 12-5 στο 7΄. Ο Ντόρσεϊ έκανε με 2/2 βολές το 15-7 στο 8’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 18-9 στο 9’, για να κλείσει την πρώτη περίοδο με καλάθι και φάουλ ο Τάκερ που έκανε το 18-12, με τον Ολυμπιακό να είναι στο +6.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εύστοχος το δεύτερο δεκάλεπτο με Γουόρντ και Πίτερς να κάνουν το 22-12 στο 12’. Ο Πίτερς σκόραρε και πάλι στο τέλος του χρόνου κάνοντας το 26-12 στο 13’. Και πάλι ο Αμερικανός με τρομερό πίβοτ έκανε το 28-12 στο 15’. Η Φενέρμπαχτσε μείωσε με καλάθι του Σίλβα και τρίποντο του Μπιμπέροβιτς σε 29-17 στο 17’, με τον Πίτερς να απαντάει με τρίποντο για το 32-17, φτάνοντας τους εννέα πόντους. Ο Τούρκος σκόραρε και πάλι για τρεις κάνοντας το 32-20 στο 18’. Ο Ολυμπιακός είχε νευρικότητα και η Φενέρ μείωσε σε 33-24 με τον Μέλι στο 19’, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Τρομερό ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο… μανιασμένος και με τον Βεζένκοφ να βάζει τρίποντο και δίποντο, έκανε το 40-24. Ο Ντόρσεϊ με σουτ μέσης απόστασης έδωσε κεφάλι +18 και σκορ 42-24 στον Ολυμπιακό στο 22’. Τάκερ και Μπόλντγουιν μείωσαν σε 44-28 στο 24’. Ο Ντε Κολό μείωσε κι άλλο σε 44-31 στο 25’.

Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 44-34, με τον Βεζένκοφ να βάζει τέσσερις συνεχόμενους και να κάνει το 48-34 στο 26’. Ο Τάκερ με τρίποντο κατέβασε τη διαφορά στους εννέα και έκανε το 48-39 στο 28’. Ο Βεζένκοφ με ακόμμα τέσσερις πόντους διαμόρφωσε το σκορ της τρίτης περιόδου που ήταν 56-41 υπέρ των Πειραιωτών.

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με 8-0 την τέταρτη περίοδο και τον Μπιμπέροβιτς να βάζει τους έξι από αυτούς μέσα σε ενάμιση λεπτό, μειώνοντας σε 56-49. Ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ ανέβασαν τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο, κάνοντας το 61-49 στο 32’. Ο Πίτερς συνέχισε να είναι τρομερός και με πέντε προσωπικούς πόντους έκανε το 66-52 στο 35’. Ο Γουόρντ με δύο συνεχόμενα καλάθια και φάουλ έκανε το 71-55 στο 37’. Ο Πίτερς σκόραρε για τρεις και έκανε το 74-57 στο 38’.

