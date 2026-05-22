Μιλουτίνοφ: «Κρίθηκε από την άμυνά μας – Ίδια εικόνα και στον τελικό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ με (79-61) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να δείξουν την ίδια εικόνα και στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό με 6 πόντους, 13 ριμπάουντ και 18 ασίστ και δήλωσε ότι η εμφάνιση των Πειραιωτών είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ

«Κάναμε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να ξεκουραστούμε για να είμαστε έτοιμοι στον τελικό.

Ποιος βάζει τα πρέπει; Εμείς βάζουμε το πρέπει γιατί εμείς δουλεύουμε τόσο καιρό. Παίζουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, που μας στηρίζει. Είμαστε ένα βήμα μακριά από τον στόχο μας, δεν πρέπει να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι.

Ξέραμε ότι θα ήταν ένα ματς που θα κριθεί από την άμυνά μας. Πρέπει να έχουμε την ίδια εικόνα και στον τελικό.

Εάν θες να κερδίσεις πρέπει να ξεχάσεις τι έγινε σήμερα. Πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και προσπάθεια. Δεν έχει να κάνει με το ποιος σκοράρει, αλλά ποιος δίνει τα μικρά πράγματα. Όλα ήταν εξαιρετικά και αξίζουν συγχαρητήρια στον κόσμο για τη στήριξη.»