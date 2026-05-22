Αποθέωση για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τεράστια νίκη στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκας διαλύοντας την Φενέρ με 79-61 και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι πειραιώτες έδειξαν από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα ότι ήταν κάτι παραπάνω από… διψασμένοι για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό και πριν καλά καλά καταλάβουν οι Τούρκοι τι έγινε, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το πρώτο βήμα.

Ένα μεγάλο βήμα που «φώναζε» προς πάσα κατεύθυνση ότι η ομάδα του Πειραιά ήταν πανέτοιμη για να πετύχει τον στόχο της. Και το κυριότερο, με μια άμυνα που έδινε την απαιτούμενη ενέργεια στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος.

Ήταν δύσκολο παιχνίδι ο ημιτελικός γιατί απέναντι στον Ολυμπιακό βρέθηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι για να επιτευχθεί αυτό το 79-61 χρειάστηκε τεράστια δουλειά απ’ όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού και φυσικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν στο glass foor και εμφάνισαν όλες τις αρετές που έχουν στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές, στην άμυνα και στην επίθεση.

Το «φιλμ» του αγώνα είχε αμέτρητες κόκκινες στιγμές με μυθικές άμυνες αλλά και με ωραία plays στην επίθεση, αναδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Η Φενέρ δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό των πειραιωτών και το στοιχείο που έκανε την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» ήταν η άμυνα.

Δούλεψαν στο έπακρον όλα όσα δοκίμασε ο Μπαρτζώκας και η Φενέρ εγκλωβίστηκε από άμυνες που την έφτασαν στα όρια της. Αυτές οι άμυνες «φώναζαν» ότι ο Ολυμπιακός ήταν πανέτοιμος για να πετύχει τον στόχο τους.

Οι 14.000 και πλέον οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα τους, την ομάδα που έπαιξε και στον ημιτελικό το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Τον Ολυμπιακό όμως του Γιώργου Μπαρτζώκα τον αποθέωσαν σήμερα όλοι και ο προπονητής της Φενέρ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραδέχθηκε την ανωτερότητα των πειραιωτών. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει σήμερα άλλωστε.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης και το ζητούμενο για την ομάδα του Πειραιά είναι να εμφανιστεί το ίδιο σοβαρή και στον αγώνα της Κυριακής, που θα κρίνει την κατάκτηση του τροπαίου.

Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του αμέσως μετά τον ημιτελικό, γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά ότι η πρόκριση επιτεύχθηκε αλλά για να πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος και στον μεγάλο τελικό.

Τίποτε δεν θα είναι εύκολο και όλοι στο μεγάλο λιμάνι θα πρέπει να σκέφτονται πως έγινε το πρώτο βήμα αλλά χρειάζεται να γίνει και το δεύτερο, για να στεφθούν οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ευρώπης.