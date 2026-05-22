ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί ‘ισχυρής Ελλάδας’, καθώς η προσγείωση της ανάπτυξης στο 1,8% το 2026 και στο αποκαρδιωτικό 1,6% το 2027 θέτει εν αμφιβόλω τα επιχειρήματα περί θωρακισμένης οικονομίας», σημειώνει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε ανακοίνωσή του.

Όπως τονίζει, «η βίαιη αυτή επιβράδυνση δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», ενώ υπογραμμίζει πως «η χώρα παραμένει εντελώς εκτεθειμένη στο νέο ενεργειακό σοκ και στις πληθωριστικές πιέσεις που προβλέπεται να αγγίξουν το 3,7% το 2026, αποδεικνύοντας ότι η προηγούμενη συγκυριακή μεγέθυνση που περιγράφεται από την κυβέρνηση βασίζεται αποκλειστικά σε συγκυριακούς παράγοντες».

«Η αναπτυξιακή αυτή καθίζηση φέρνει στην επιφάνεια τις βαριές δομικές παθογένειες ενός βαθιά στρεβλού και αναχρονιστικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να συντηρήσει και να διογκώσει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να μην παράγει, με αποτέλεσμα κάθε ευρώ επένδυσης ή κατανάλωσης να μεταφράζεται σε εκτίναξη των εισαγωγών που πνίγει το εμπορικό ισοζύγιο. Αντί για ένα σύγχρονο υπόδειγμα βασισμένο στη μεταποίηση, την αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις εξαγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας, η κυβέρνηση εγκλώβισε τη χώρα σε ένα μοντέλο χαμηλής δυναμικής, προσανατολισμένο στο real estate και στον τουρισμό».

«Επιστέγασμα της κυβερνητικής αποτυχίας η επενδυτική ψευδαίσθηση του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει, επίσης, ότι «το επιστέγασμα αυτής της αποτυχίας αποτυπώνεται στην επενδυτική ψευδαίσθηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα δισεκατομμύρια του οποίου δεν κατόρθωσαν να διαχυθούν στην πραγματική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», προσθέτοντας πως «καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, η επενδυτική γύμνια της χώρας αποκαλύπτεται πλήρως, αφού οι πόροι των προηγούμενων ετών δεν δημιούργησαν καμία μόνιμη και αυτόνομη βάση για το μέλλον».

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η ανατροπή αυτού του αδιεξόδου αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης και απαιτεί άμεσα ένα εναλλακτικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο θα θωρακίσει την οικονομία, θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική βάση και θα διασφαλίσει ότι οι καρποί της ανάπτυξης θα μοιράζονται με δικαιοσύνη σε ολόκληρη την κοινωνία, με καλύτερους μισθούς για τους Έλληνες εργαζόμενους».