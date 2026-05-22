Πρόταση της Fed για την επέκταση της γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

H επέκταση της γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) με σκοπό τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) της Federal Reserve. Η συζήτηση έγινε ενώ ο νέος διοικητής έχει απαντήσει αινιγματικά για το αν θα συνεχίσει η Fed να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις swap lines.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επέκταση των γραμμών ανταλλαγής δολαρίων, τις οποίες η Fed διατηρεί με πέντε μεγάλες κεντρικές τράπεζες και οι οποίες έχουν καταστεί βασικό δίχτυ ασφαλείας για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι πέντε κεντρικές τράπεζες είναι η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις swap lines, που η Fed ανέπτυξε τη δεκαετία του 1960, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αντλήσει ρευστότητα σε ξένο νόμισμα από την κεντρική τράπεζα που το εκδίδει χωρίς να καταφύγει στην αγορά συναλλάγματος.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια περίοδο που ο κόσμος αντιμετωπίζει αυξημένη αστάθεια και εκρηκτική αύξηση του κόστους της ενέργειας, λόγω του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν.

Επιπλέον έχει αυξηθεί η ανησυχία έναντι της Ουάσιγκτον και του βαθμού στον οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί στις ΗΠΑ τόσο για στρατιωτική άμυνα όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την υποστήριξη δανειστών που διαθέτουν δολάρια, την «ζωτική δύναμη» του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών.

Τα ΗΑΕ συζητάνε swap lines

Πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι συζητάνε με τις ΗΠΑ για μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων όχι για λόγους διάσωσης αλλά για λόγους κύρους.

«Έχουμε αυτή τη συζήτηση και συνομιλία με πολλούς, είναι μέρος μιας ελίτ ομάδας με την οποία οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική ανταλλαγής. Την εφαρμόζουν μόνο με πέντε χώρες» εξήγησε ο Τανί Αλ Ζεϊούντι, υπουργός Εμπορίου των ΗΑΕ.

Ωστόσο ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει υπονοήσει ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας ενδέχεται να μην αφορά το ρόλο της στην αντιμετώπιση των κρίσεων στο εξωτερικό προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους κεντρικού τραπεζίτες.

Οι swap lines με τις πέντε κεντρικές τράπεζες ανανεώνονται κάθε χρόνο αλλά μέλη της FOMC πρότειναν ν αλλάξει αυτό και να παραταθεί πέρα της τρέχουσας ετήσια ανανέωσης με στόχο την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Μερικοί συμμετέχοντες σχολίασαν την πιθανότητα η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας των γραμμών ανταλλαγής πέραν του ενός έτους, επισημαίνοντας ότι μια μακρύτερη παράταση θα ήταν επωφελής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», αναφέρουν τα πρακτικά.

Η απάντηση του Γουόρς για τις swap lines

Σε απάντηση σε ερώτηση της Δημοκρατικής γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν σχετικά με το αν η Fed θα μπορούσε να διαφωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις γραμμές ανταλλαγής ή να ενεργήσει ανεξάρτητα, ορισμένοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι ο Γουάρς ήταν αινιγματικός στην γραπτή του απάντηση.

Απαντώντας άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα αναλάμβανε την κρίση των αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών. «Η ανεξαρτησία της Fed βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στην επιχειρησιακή διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής» ανέφερε.

«Οι αξιωματούχοι της Fed δεν δικαιούνται την ίδια ειδική διακριτική μεταχείριση σε τομείς που επηρεάζουν τα διεθνή χρηματοοικονομικά, μεταξύ άλλων θεμάτων», συνέχισε. «Σε αυτά τα θέματα, η Fed θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση και με το Κογκρέσο».

Πηγή: ot.gr