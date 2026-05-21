Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Έτοιμοι για το Final Four είναι στον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00).

Σε ερώτηση που του έγινε για το αν υπάρχει πίεση, απάντησε πως προσωπικά σε εκείνον δεν υπάρχει άγχος και πως ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται από την αρχή της σεζόν για τέτοιου είδους παιχνίδια.

Στην ερώτηση αν υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα: «Εγώ προσωπικά όχι. Όπως έχω ξαναπεί η ομάδα μας ήρθε στο Final-4 για να παίξει ένα παιχνίδι τη φορά. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία κι έτσι γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε πλεονέκτημα».

