Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έτοιμοι για το Final Four είναι στον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του, λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00).
Σε ερώτηση που του έγινε για το αν υπάρχει πίεση, απάντησε πως προσωπικά σε εκείνον δεν υπάρχει άγχος και πως ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται από την αρχή της σεζόν για τέτοιου είδους παιχνίδια.
Στην ερώτηση αν υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα: «Εγώ προσωπικά όχι. Όπως έχω ξαναπεί η ομάδα μας ήρθε στο Final-4 για να παίξει ένα παιχνίδι τη φορά. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία κι έτσι γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε πλεονέκτημα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Χολ
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
- Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
- Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
- Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (vids)
- Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου»
- Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις