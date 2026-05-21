Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
Οι δηλώσεις του Μόντε Μόρις στο to10.gr για τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ (22/5, 18:00)
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Μόντε Μόρις παραχώρησε δηλώσεις στο in.gr και μίλησε για τον ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), δηλώνοντας ότι οι Πειραιώτες είναι πανέτοιμοι για το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να παίξουν σκληρά απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους.
Ο Αμερικανός γκαρντ περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του για πρώτη φορά σε Final Four της Euroleague, αναφέρθηκε στον αγώνα με τη Φενέρ και ταυτόχρονα έκανε το δικό του σχόλιο για το γεγονός ότι το Telekom Center φιλοξενεί τους αγώνες για τα τελικά της διοργάνωσης.
Για τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στο Final Four και τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε:
«Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Εδώ δεν είναι σειρά αγώνων. Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να προσέξουμε το phisycality τους και να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού».
Για το ποιο θα είναι το κλειδί για τη νίκη:
H νίκη. Δεν θα σου πω τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να πάρουμε τη νίκη, 100%.
Για το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο Telekom Center και το μήνυμά του στους οπαδούς του Ολυμπιακού:
«Να είστε έτοιμοι, χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, το μπάσκετ του Ολυμπιακού και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
- Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
- Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
- Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (vids)
- Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου»
- Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις