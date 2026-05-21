Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στην Αθήνα και έχει στόχο να περάσει το εμπόδιο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του.

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η διοργάνωση έκανε γνωστή τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, την οποία θα αποτελούν από τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς.

Παράλληλα τον ισπανικό «εμφύλιο» ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ (22/5, 21:00), θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά, Όλεγκς Λάτισεβς.