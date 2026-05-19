newspaper
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαΐου 2026, 19:31

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας – Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, αναφέρει η Fitch, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη της χώρας κινήθηκε σταθερά πάνω από το 2% την περίοδο 2023-2025.

Ο οίκος προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο σημειώνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να στηρίζεται από την τελευταία χρονιά των επενδυτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ (Next Generation EU).

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Fitch εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει σταδιακά να συγκλίνει εισοδηματικά με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, με δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει η εγχώρια ζήτηση, χάρη στην αύξηση των επενδύσεων, τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης.

Fitch: Οι δημοσιονομικές επιδόσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο οίκος στη δημοσιονομική επίδοση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατέγραψε πλεονάσματα άνω του 1% του ΑΕΠ το 2024 και το 2025, επίδοση που χαρακτηρίζεται εξαιρετική σε σύγκριση τόσο με άλλες χώρες της ίδιας πιστοληπτικής κατηγορίας όσο και με τα μέλη της ευρωζώνης. Η Fitch αποδίδει τη θετική εικόνα στα αυξημένα διαρθρωτικά έσοδα από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών.

Για το 2026 προβλέπει πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ και για το 2027 πλεόνασμα 0,7%, παρά τη χαλάρωση ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων, όπως οι παρεμβάσεις στήριξης για την ενέργεια.

Παράλληλα, η Fitch θεωρεί ιδιαίτερα αξιόπιστη τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι αυτή έχει αποδειχθεί στην πράξη κατά τη μεταπανδημική περίοδο και ενισχύεται από τη γενικότερη κοινωνική συναίνεση υπέρ συνετών δημοσιονομικών πολιτικών. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι τον Ιούλιο του 2025 η Βουλή ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία νέο εθνικό δημοσιονομικό κανόνα που προβλέπει διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων.

Αποκλιμάκωση χρέους

Σύμφωνα με τον οίκο, σημαντική παραμένει και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2024-2025, φτάνοντας στο 146% του ΑΕΠ, εξέλιξη που αποδίδεται στην ανθεκτική ανάπτυξη και στα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Παρά τη βελτίωση, το επίπεδο χρέους εξακολουθεί να είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση BBB.

Η Fitch εκτιμά πάντως ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με το χρέος να προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ έως το 2030, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιτρέποντας την πρόωρη αποπληρωμή δανείων και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το «αγκάθι»

Ωστόσο, η Fitch εντοπίζει αδυναμίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι το έλλειμμα παραμένει επίμονα υψηλό. Αν και περιορίστηκε το 2025, οι αυξημένες τιμές ενέργειας αναμένεται να προκαλέσουν νέα διεύρυνση φέτος. Από το 2023 και μετά, το έλλειμμα κινείται κατά μέσο όρο γύρω στο 6% του ΑΕΠ, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών BBB.

Η χαμηλή αποταμίευση θεωρείται βασική διαρθρωτική αιτία, ενώ οι επενδύσεις με υψηλή εισαγωγική εξάρτηση αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη περιορίζει τους εξωτερικούς χρηματοδοτικούς κινδύνους.

Για τις τράπεζες

Θετική είναι και η αξιολόγηση για το τραπεζικό σύστημα. Η Fitch αναβάθμισε το 2025 τις συστημικές ελληνικές τράπεζες σε επενδυτική βαθμίδα, επικαλούμενη τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και των πιστωτικών τους προφίλ.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν πλέον ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, σταθερή χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων και έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους. Εκτιμά ακόμη ότι ο τραπεζικός κλάδος θα συνεχίσει να ωφελείται από την ανθεκτική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος, η Fitch υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα παραμένουν χαμηλοί, χάρη στο ευνοϊκό προφίλ του δημόσιου χρέους, τη μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής, που φτάνει τα 19 χρόνια, και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Όπως αναφέρει, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης του χρέους βρίσκεται περίπου στο 1,5%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται κοντά στο 4%, στοιχείο που λειτουργεί υποστηρικτικά για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Σύνταξη
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Σύνταξη
Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Επάγγελμα γαμπρός 19.05.26

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή

Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Βάιος Μπαλάφας
«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Σύνταξη
Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύνταξη
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Σύνταξη
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Βασίλης Ρίζος
Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies