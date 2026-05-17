Μουντιάλ 2026: Θετικό κλίμα στις επαφές FIFA – Ιράν
Όλα δείχνουν πως το Ιράν θα πάρει κανονικά μέρος στο προσεχές Μουντιάλ…
- Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)
- Σταθερό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ακίνητα στην Αττική – Τι αναζητούν
- Πάνω από 100 drones εντάσσονται στη μάχη της πυροπροστασίας - Σε ποιες περιοχές κατανέμονται
- Κρασί: Πώς κινήθηκε η αγορά – Τι άλλαξε τον παγκόσμιο οινικό χάρτη το 2025
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε «εποικοδομητική και θετική» συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν (FFIRI), Μεχντί Τατζ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συμμετοχή της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπως δήλωσε στο Reuters.
Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να δώσει και τους τρεις αγώνες του ομίλου του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο η συμμετοχή της εθνικής ομάδας έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις γεωπολιτικές εντάσεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο Γκράφστρεμ, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, υπογράμμισε ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι υπάρχει κοινή βούληση για την ομαλή παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση. «Είχαμε μια εξαιρετική και εποικοδομητική συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν. Συνεργαζόμαστε στενά και ανυπομονούμε να τους υποδεχθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, νέες ανησυχίες έχουν προκύψει μετά την άρνηση εισόδου στον Καναδά του προέδρου της FFIRI, Μεχντί Τατζ, για το συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, λόγω των φερόμενων διασυνδέσεών του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.
Ο Γκράφστρεμ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ιρανών ποδοσφαιριστών, σημειώνοντας ωστόσο ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν όλα τα οργανωτικά ζητήματα, σε θετικό κλίμα.
Παράλληλα, το Ιράν είχε ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων του στο Μεξικό, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τη FIFA, με τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο να επιμένει ότι το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα παραμείνει ως έχει.
Η αποστολή του Ιράν αναμένεται να μεταβεί σε προπονητικό καμπ στην Τουρκία πριν κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρώτο αγώνα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου, ενώ στον όμιλο θα αντιμετωπίσει επίσης το Βέλγιο και την Αίγυπτο.
- Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
- Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/5): Δράση με το φινάλε της Super League, το Μύκονος-Παναθηναϊκός και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Μουντιάλ 2026: Θετικό κλίμα στις επαφές FIFA – Ιράν
- Φινάλε στα play-offs της Super League: Κορυφώνεται η μάχη για τη 2η θέση
- Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
- Βεργώτεια: Άλμα στα 8.21 μ. από τον Τεντόγλου (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις