Μουντιάλ 2026: Θετικό κλίμα στις επαφές FIFA – Ιράν

Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε «εποικοδομητική και θετική» συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν (FFIRI), Μεχντί Τατζ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συμμετοχή της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπως δήλωσε στο Reuters.

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να δώσει και τους τρεις αγώνες του ομίλου του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο η συμμετοχή της εθνικής ομάδας έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις γεωπολιτικές εντάσεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Γκράφστρεμ, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, υπογράμμισε ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι υπάρχει κοινή βούληση για την ομαλή παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση. «Είχαμε μια εξαιρετική και εποικοδομητική συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν. Συνεργαζόμαστε στενά και ανυπομονούμε να τους υποδεχθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, νέες ανησυχίες έχουν προκύψει μετά την άρνηση εισόδου στον Καναδά του προέδρου της FFIRI, Μεχντί Τατζ, για το συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, λόγω των φερόμενων διασυνδέσεών του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Γκράφστρεμ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ιρανών ποδοσφαιριστών, σημειώνοντας ωστόσο ότι στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν όλα τα οργανωτικά ζητήματα, σε θετικό κλίμα.

Παράλληλα, το Ιράν είχε ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων του στο Μεξικό, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τη FIFA, με τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο να επιμένει ότι το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα παραμείνει ως έχει.

Η αποστολή του Ιράν αναμένεται να μεταβεί σε προπονητικό καμπ στην Τουρκία πριν κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρώτο αγώνα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου, ενώ στον όμιλο θα αντιμετωπίσει επίσης το Βέλγιο και την Αίγυπτο.