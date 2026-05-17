Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ούτε τώρα πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με την Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λίγες μέρες μετά τη «γκέλα» με την Αλ Χιλάλ στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά, ξανά μέσα στο Ριάντ, η πρωτοπόρος της Saudi Pro League ηττήθηκε με 1-0 και στον τελικό του ασιατικού Champions League Two (σ.σ η δεύτερη διοργάνωση της ηπείρου) από την ιαπωνική, Γκάμπα Οσάκα.

Ένα γκολ του τουρκικής καταγωγής Σουηδού, Ντενίζ Χουμέτ στο 30ο λεπτό, ήταν αρκετό για να χαρίσει στους Ιάπωνες τον δεύτερο διεθνή τίτλο της ιστορίας της, μετά το AFC Champions League το 2008. Την ίδια ώρα, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο αυτός ήταν ο τέταρτος χαμένος του τελικός με τη φανέλα της Αλ Νασρ, μετά το King’s Cup και το Super Cup του 2023-24 απέναντι στην Αλ Χιλάλ, αλλά και το Super Cup του 2025 κόντρα στην Αλ Αχλί.

🚨🚨| GOAL: GAMBA OSAKA HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST AL NASSR IN THE FINAL!!! Al Nassr 0-1 Gamba Osakapic.twitter.com/XxuU8r8QJ3 — CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026

🚨| WORLD RECORD: Cristiano Ronaldo becomes first player to go 14 tournaments without a title at Al Nassr.😳 pic.twitter.com/OqCxfi3YWJ — Football Time | 𝐅𝐓 (@FootbalTimeX) May 16, 2026

Πάντως, πολλά ήταν για ακόμη μια φορά τα παράπονα και η γκρίνια από την πλευρά της Αλ Νασρ για τη διαιτησία, αφού λίγο πριν το γκολ που έκρινε τον τελικό εις βάρος της, έχει γίνει αυτό:

🚨🚨🚨🚨🎥 جنون !!!! 😱😱😱😱 حكم المباراة احتسب هدف غامبا رغم وجود لمسة يد!!!! pic.twitter.com/ye8PuJmbjF — بيان النصر (@ByanNassr) May 16, 2026

Terrible game from Al Nassr. Really poor performance from Cristiano. Bad starting XI decision from Jorge Jesus. At this point… just win the Saudi League first, then CR should leave. I love the Al Nassr fans, but it’s time to move on. pic.twitter.com/RTzodrb4d5 — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) May 16, 2026

Συνολικά δε, από όταν μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία στα μέσα της σεζόν 2022-23, ο εν ενεργεία θρύλος της μπάλας έχει φτάσει τις… 14 αποτυχίες –έχει χάσει δηλαδή τους τελευταίους 14 τίτλους που έχει διεκδικήσει! Όλα αυτά βεβαίως, ευελπιστεί να αλλάξουν στο φινάλε της Saudi Pro League, αφού απέχει ένα ματς -αυτό της τελευταίας αγωνιστικής- για να στεφθεί πρωταθλήτρια η Αλ Νασρ. Θα το καταφέρει με μια νίκη επί της Ντάμακ.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has now ‘lost’ 14 out of 14 OFFICIAL TITLES since arriving at Al-Nassr: ❌ Saudi League 2022/23.

❌ Saudi League 2023/24.

❌ Saudi League 2024/25.

❌ King’s Cup 2022/23.

❌ King’s Cup 2023/24.

❌ King’s Cup 2024/25.

❌ King’s Cup 2025/26.

❌ Saudi… pic.twitter.com/N0q1MCSgzp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 16, 2026

Για την Ιστορία, οι 14 χαμένοι τίτλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ:

3 Πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας

4 Κύπελλα Σαουδικής Αραβίας

4 Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας

2 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας

1 Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας 2

Viral η απογοήτευση του Ρονάλντο

Cristiano Ronaldo in absolute tears after losing against Gamba Osaka #AlNassr pic.twitter.com/MmPiM1nRIN — The Final Whistle (@Rufus_45) May 16, 2026

Μετά από όλα αυτά, στο τέλος του αγώνα, ο Ρονάλντο λύγισε για ακόμη μια φορά στην καριέρα του και ξέσπασε σε κλάματα στον πάγκο της ομάδας του, με το σχετικό βίντεο να κάνει ήδη τον γύρο των social media.