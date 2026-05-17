newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαΐου 2026, 09:00

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα περιέγραψε ο Νίκος Δένδιας στο Συνέδριο της ΝΔ, εξαπολύοντας αλλεπάλληλους κεραυνούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους», επιλέγοντας διατυπώσεις με βαρύ πολιτικό φορτίο και θέτοντας στο επίκεντρο της σφοδρής κριτικής του προς το Μαξίμου, την απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό της χαρακτήρα, τα ζητήματα της ηθικής και των θεσμών, την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και ως «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και εντέλει με αιχμή το ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης που δεν μπορεί να βασίζεται σε «καγκελαρίες τεχνοκρατών» και σε «μισθοφόρους της εξουσίας», με τα «καρφιά» αυτά να είναι σαφές ότι απευθύνονται στον ίδιο τον τρόπο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε την ομιλία του μπροστά σε ένα εξαιρετικά ένθερμο ακροατήριο που τον χειροκροτούσε έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του και στο κλείσιμό της πολλοί σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν, με την εικόνα αυτή να έρχεται να ενισχύσει το γεγονός ότι ο Ν. Δένδιας λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος στη ΝΔ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κάτι που κατέστησε σαφές και μέσα από το περιεχόμενο της ομιλίας του, από την οποία αναδείχθηκαν όλα τα δικά του διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

«Κράτος-λάφυρο»

Οι βόμβες ξεκίνησαν να πέφτουν ήδη από την αρχή της ομιλίας, με τον υπουργό Άμυνας να επισημαίνει ότι η ΝΔ «δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας» για να τονίσει ότι «η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και ότι «το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος».

«Φιλολαϊκός χαρακτήρας»

Εκφράζοντας σταθερά την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του νυν πρωθυπουργού, ο κ. Δένδιας θέλησε να επισημάνει ότι «Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα» και προειδοποίησε ότι «δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας».

Για να αναφερθεί στη συνέχεια στο θέμα του ύφους της εκφοράς του δημοσίου λόγου, διατυπώνοντας «καρφιά» που οπωσδήποτε απευθύνονται και στις ακρότητες στις οποίες διαρκώς επιδίδεται ο αντιπρόεδρος της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, Αδωνις Γεωργιάδης.

Αιχμές κατά Γεωργιάδη

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας».

Άλλωστε οι αιχμές του κ. Δενδιά κατά του κ. Γεωργιάδη ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες φράσεις της ομιλίας του όπου -απαντώντας εμμέσως στο τελευταίο εσωκομματικό «μαχαίρωμα» του υπουργού Υγείας σε βάρος του περί όσων «δεν ιδρώνουν τη φανέλα»- ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι «αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νοιώθει κάποιος στο σπίτι του», για να προσθέσει ότι «μαζί έχουμε περάσει πολλά. Νίκες, ήττες. Πίκρες, χαρές. Μαζί, μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη. Τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Με το ύφος που επιβάλει η παράδοσή μας. Με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας».

Και οι λέξεις κλειδιά στα «καρφιά» του υπουργού Άμυνας προς τον υπουργό Υγείας είναι βέβαια η «ίδια μπλε φανέλα», το «ύφος» και κυρίως το «σπίτι» που για τον κ. Δένδια ήταν πάντα η ΝΔ, ενώ για τον κ. Γεωργιάδη παλιότερα ήταν το ακροδεξιό ΛΑΟΣ που ο Κώστας Καραμανλής κατέτασσε στα άκρα του πολιτικού συστήματος.

Αναφορά σε Καραμανλή – Σαμαρά

Άλλωστε καθόλου τυχαία δεν είναι η αναφορά του υπουργού Άμυνας στον Κ. Καραμανλή (ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κ. Μητσοτάκη με την απουσία του από το συνέδριο), με τον Ν. Δένδια να αναφέρεται αρχικά στον τομέα ευθύνης του, λέγοντας ότι «στο υπουργείο Άμυνας αλλάζουμε τα πάντα. Δεν αλλάζουμε όμως τις αξίες μας» για να σημειώσει πως «αποδεικνύουμε ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή», για να εισπράξει το χειροκρότημα του ακροατηρίου στο άκουσμα του ονόματος του πρώην πρωθυπουργού.

Αλλά ο κ. Δένδιας θέλησε να αναφερθεί και στον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά (που επίσης απουσίαζε από το συνέδριο, αφού διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη).

Ο υπουργός Άμυνας διατύπωσε σαφή «καρφιά» προς το Μαξίμου για το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα των θεσμών και της ηθικής, τονίζοντας ότι η ΝΔ «δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

«Θεσμοί, ηθική»

Και συνέχισε: «Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική, δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», για να καταστήσει και εδώ σαφές το δικό του διακριτό στίγμα με αιχμές προς το Μαξίμου: «Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων».

Υπενθυμίζεται βέβαια εδώ ότι τη λέξη «μετάλλαξη» χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη ο Αντ. Σαμαράς.

«Καθεστωτική αντίληψη»

Μάλιστα ο κ. Δένδιας, εντείνοντας τα «καρφιά» του προς τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», τόνισε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό».

Και σε αυτό το σημείο η σφοδρή κριτική του υπουργού Άμυνας συναντιέται με τη σχετική κριτική που διατυπώνεται από πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι καταλογίζουν στο Μαξίμου απαξίωση του ρόλου του βουλευτή και καταγγέλλουν την αξιοποίηση μεγάλου αριθμού εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερνητικό σχήμα.

Για τους βουλευτές

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Δένδιας έστειλε το μήνυμά του, επισημαίνοντας ότι πρέπει «να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία».

Προειδοποίησε ακόμα πως «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό», ενώ τόνισε πως «το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή» και ότι «η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023».

Απώλειες

«Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000», είπε ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος μεταξύ άλλων, έβαλε εκ νέου κατά της «επιδοματικής πολιτικής», ενώ ζήτησε «να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας» και με νέες αιχμές τόνισε ότι πρέπει «να αισθάνεται ο πολίτης ότι το Κράτος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και μόνο αυτό».

Η ταυτότητα από Κικίλια

Αλλά σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου για το ζήτημα της ταυτότητας της παράταξης διατύπωσε στη δική του ομιλία στο συνέδριο και ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τόνισε ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν».

Μάλιστα σε μία συγκυρία που το Μαξίμου καταγγέλλεται για απώλεια της «ψυχής της παράταξης» τόσο από τον κ. Σαμαρά όσο και από την πρόσφατη κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης (εφημερίδα «Δημοκρατία»), τα «καρφιά» του κ. Κικίλια ήταν σαφή: «Η ανάγκη να συνομιλήσουμε με το νέο, να το κατανοήσουμε και να το ενσωματώσουμε, είναι υπαρκτή. Όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους εντυπωσιασμού. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταυτότητά μας — το θεμέλιο του πολιτικού μας οικοδομήματος, την ίδια μας την πολιτική ψυχή».

«Αξίες»

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν.

Ο υπουργός Ναυτιλίας στην ομιλία του αιχμές άφησε σε σχέση και με το ζήτημα της τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν μπήκαμε στην πολιτική μόνο για τα μαθηματικά. Μπήκαμε στην πολιτική για τους ανθρώπους», ενώ έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση των θεσμών και στην εφαρμογή του νόμου.

«Η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, είναι δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια. Και αυτό προϋποθέτει αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στο νόμο, εθνική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου - Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Σύνταξη
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies