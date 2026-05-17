Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Τη δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα περιέγραψε ο Νίκος Δένδιας στο Συνέδριο της ΝΔ, εξαπολύοντας αλλεπάλληλους κεραυνούς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους», επιλέγοντας διατυπώσεις με βαρύ πολιτικό φορτίο και θέτοντας στο επίκεντρο της σφοδρής κριτικής του προς το Μαξίμου, την απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό της χαρακτήρα, τα ζητήματα της ηθικής και των θεσμών, την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και ως «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και εντέλει με αιχμή το ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης που δεν μπορεί να βασίζεται σε «καγκελαρίες τεχνοκρατών» και σε «μισθοφόρους της εξουσίας», με τα «καρφιά» αυτά να είναι σαφές ότι απευθύνονται στον ίδιο τον τρόπο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε την ομιλία του μπροστά σε ένα εξαιρετικά ένθερμο ακροατήριο που τον χειροκροτούσε έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του και στο κλείσιμό της πολλοί σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν, με την εικόνα αυτή να έρχεται να ενισχύσει το γεγονός ότι ο Ν. Δένδιας λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος στη ΝΔ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κάτι που κατέστησε σαφές και μέσα από το περιεχόμενο της ομιλίας του, από την οποία αναδείχθηκαν όλα τα δικά του διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

«Κράτος-λάφυρο»

Οι βόμβες ξεκίνησαν να πέφτουν ήδη από την αρχή της ομιλίας, με τον υπουργό Άμυνας να επισημαίνει ότι η ΝΔ «δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας» για να τονίσει ότι «η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και ότι «το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος».

«Φιλολαϊκός χαρακτήρας»

Εκφράζοντας σταθερά την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ που συγκρούεται με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του νυν πρωθυπουργού, ο κ. Δένδιας θέλησε να επισημάνει ότι «Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα» και προειδοποίησε ότι «δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας».

Για να αναφερθεί στη συνέχεια στο θέμα του ύφους της εκφοράς του δημοσίου λόγου, διατυπώνοντας «καρφιά» που οπωσδήποτε απευθύνονται και στις ακρότητες στις οποίες διαρκώς επιδίδεται ο αντιπρόεδρος της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, Αδωνις Γεωργιάδης.

Αιχμές κατά Γεωργιάδη

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας».

Άλλωστε οι αιχμές του κ. Δενδιά κατά του κ. Γεωργιάδη ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες φράσεις της ομιλίας του όπου -απαντώντας εμμέσως στο τελευταίο εσωκομματικό «μαχαίρωμα» του υπουργού Υγείας σε βάρος του περί όσων «δεν ιδρώνουν τη φανέλα»- ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι «αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νοιώθει κάποιος στο σπίτι του», για να προσθέσει ότι «μαζί έχουμε περάσει πολλά. Νίκες, ήττες. Πίκρες, χαρές. Μαζί, μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη. Τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Με το ύφος που επιβάλει η παράδοσή μας. Με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας».

Και οι λέξεις κλειδιά στα «καρφιά» του υπουργού Άμυνας προς τον υπουργό Υγείας είναι βέβαια η «ίδια μπλε φανέλα», το «ύφος» και κυρίως το «σπίτι» που για τον κ. Δένδια ήταν πάντα η ΝΔ, ενώ για τον κ. Γεωργιάδη παλιότερα ήταν το ακροδεξιό ΛΑΟΣ που ο Κώστας Καραμανλής κατέτασσε στα άκρα του πολιτικού συστήματος.

Αναφορά σε Καραμανλή – Σαμαρά

Άλλωστε καθόλου τυχαία δεν είναι η αναφορά του υπουργού Άμυνας στον Κ. Καραμανλή (ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κ. Μητσοτάκη με την απουσία του από το συνέδριο), με τον Ν. Δένδια να αναφέρεται αρχικά στον τομέα ευθύνης του, λέγοντας ότι «στο υπουργείο Άμυνας αλλάζουμε τα πάντα. Δεν αλλάζουμε όμως τις αξίες μας» για να σημειώσει πως «αποδεικνύουμε ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή», για να εισπράξει το χειροκρότημα του ακροατηρίου στο άκουσμα του ονόματος του πρώην πρωθυπουργού.

Αλλά ο κ. Δένδιας θέλησε να αναφερθεί και στον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά (που επίσης απουσίαζε από το συνέδριο, αφού διεγράφη με απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη).

Ο υπουργός Άμυνας διατύπωσε σαφή «καρφιά» προς το Μαξίμου για το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα των θεσμών και της ηθικής, τονίζοντας ότι η ΝΔ «δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

«Θεσμοί, ηθική»

Και συνέχισε: «Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική, δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», για να καταστήσει και εδώ σαφές το δικό του διακριτό στίγμα με αιχμές προς το Μαξίμου: «Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων».

Υπενθυμίζεται βέβαια εδώ ότι τη λέξη «μετάλλαξη» χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη ο Αντ. Σαμαράς.

«Καθεστωτική αντίληψη»

Μάλιστα ο κ. Δένδιας, εντείνοντας τα «καρφιά» του προς τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», τόνισε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό».

Και σε αυτό το σημείο η σφοδρή κριτική του υπουργού Άμυνας συναντιέται με τη σχετική κριτική που διατυπώνεται από πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι καταλογίζουν στο Μαξίμου απαξίωση του ρόλου του βουλευτή και καταγγέλλουν την αξιοποίηση μεγάλου αριθμού εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερνητικό σχήμα.

Για τους βουλευτές

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Δένδιας έστειλε το μήνυμά του, επισημαίνοντας ότι πρέπει «να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία».

Προειδοποίησε ακόμα πως «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό», ενώ τόνισε πως «το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή» και ότι «η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023».

Απώλειες

«Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000», είπε ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος μεταξύ άλλων, έβαλε εκ νέου κατά της «επιδοματικής πολιτικής», ενώ ζήτησε «να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας» και με νέες αιχμές τόνισε ότι πρέπει «να αισθάνεται ο πολίτης ότι το Κράτος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και μόνο αυτό».

Η ταυτότητα από Κικίλια

Αλλά σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου για το ζήτημα της ταυτότητας της παράταξης διατύπωσε στη δική του ομιλία στο συνέδριο και ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τόνισε ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν».

Μάλιστα σε μία συγκυρία που το Μαξίμου καταγγέλλεται για απώλεια της «ψυχής της παράταξης» τόσο από τον κ. Σαμαρά όσο και από την πρόσφατη κοινή επιστολή των 10 στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης (εφημερίδα «Δημοκρατία»), τα «καρφιά» του κ. Κικίλια ήταν σαφή: «Η ανάγκη να συνομιλήσουμε με το νέο, να το κατανοήσουμε και να το ενσωματώσουμε, είναι υπαρκτή. Όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους εντυπωσιασμού. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταυτότητά μας — το θεμέλιο του πολιτικού μας οικοδομήματος, την ίδια μας την πολιτική ψυχή».

«Αξίες»

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν.

Ο υπουργός Ναυτιλίας στην ομιλία του αιχμές άφησε σε σχέση και με το ζήτημα της τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν μπήκαμε στην πολιτική μόνο για τα μαθηματικά. Μπήκαμε στην πολιτική για τους ανθρώπους», ενώ έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, στην υπεράσπιση των θεσμών και στην εφαρμογή του νόμου.

«Η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, είναι δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια. Και αυτό προϋποθέτει αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στο νόμο, εθνική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη», επισήμανε χαρακτηριστικά.