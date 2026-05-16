Eurovision: «Η καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα ever» – Το Twitter έδωσε το «12αρι» του στον Akyla
Στο X από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ο εκπρόσωπος της Ελλάδας η πλατφόρμα πήρε φωτιά, με τον κόσμο να μιλάει για την ενέργειά του
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
- Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Akylas εμφανίστηκε έκτος στον μεγάλο τελικό της Eurovision και ξεσήκωσε τα πλήθη με τους θεατές να τον χειροκροτούν με ενθουσιασμό τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στο τέλος του act του. Παράλληλα και στο X έγινε χαμός από σχόλια, με την ελληνική «Twitterόσφαιρα» να έχει επιλέξει ήδη τον νικητή!
Στο X από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή ο εκπρόσωπος της Ελλάδας η πλατφόρμα πήρε φωτιά, με τον κόσμο να μιλάει για την ενέργειά του.
Παρατήρησαν, μάλιστα, πως καθ’ όλη τη διάρκεια όλοι οι θεατές φώναζαν και τον αποθέωναν με τα χειροκροτήματά τους. «Σείστηκε το στάδιο», «Έγινε χαμός», «Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν.
Δείτε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ!!!εμφανιση νικητή ξεκάθαρα!!fertooooooo 🏆#eurovisiongr
— koklobloko (@koklobloko) May 16, 2026
Παιδιά εγώ είδα vibes νικητή #eurovisiongr
— GiorgosT (@giorgost03) May 16, 2026
Οι καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα σε eurovision ever
Και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που είχε η eurovision ever #eurovisiongr
Μοναδικός και νικητής από τώρα .
Ζήστε το pic.twitter.com/5nuc70hrMS
— epistimonas frog (@epistimonass) May 16, 2026
Μπραβο ρε παιδια !! Εγινε χαμοοος #eurovisiongr
— eirini_alex (@eirinoula_alex) May 16, 2026
Μόνο κ μόνο η ενέργεια….
ΤΑ ΈΣΠΑΣΕ!!!!!!#eurovisiongr
— 💎TÒNIA 💋 🦋 (@minsenoiazei) May 16, 2026
Από τηλεοπτικής άποψης και ρυθμού μέχρι στιγμής είμαστε ότι καλύτερο είδαμε #eurovisiongr
— κοπροκουταβος (@my_name_is_stam) May 16, 2026
ΦΕΡΤΟ ΜΑΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ #eurovisiongr pic.twitter.com/7uEcvQ7HBE
— mike (@mike_zxx) May 16, 2026
Best performance #eurovisiongr #eurovision pic.twitter.com/Jci1IJV0SS
— sia ✨ (@kordelaaa) May 16, 2026
Dear Europe tonight Akylas deserves first place! #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/mxTEZwMb6G
— Ξαθονελλα (@xathonela) May 16, 2026
Ο νικητής μας 🧡#eurovisiongrpic.twitter.com/Jqu00PLDV7
— Lexi (@itslexi_s) May 16, 2026
- Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
- Κοινή δήλωση των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό
- Γιατί οι βετεράνοι της Wall Street φοβούνται ένα νέο κραχ
- Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
- Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη «για να διευκολύνει» τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
- Η εργασία αλλάζει με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.05.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις