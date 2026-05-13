Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: Έχασε και αποκλείστηκε από το Final Four

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε την ανατροπή της σειράς, νίκησε και στο Game 5 τον Παναθηναϊκό και τον πέταξε εκτός του Final Four της Αθήνας, επικρατώντας με 81-64 και προκρίθηκε με 3-2 από τη σειρά των προημιτελικών.

Οι πράσινοι δεν ήταν καθόλου καλοί στο πέμπτο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά η ζημιά είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, όταν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δέχθηκε δύο συνεχόμενα μπρέικ, που έστειλαν τη σειρά πίσω στη Βαλένθια.

Απόψε, ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση με 20 πόντους, με τους Κι και Μοντέρο να προσθέτουν από 12. Έτσι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four, ο οποίος θα είναι ένας ισπανικός… εμφύλιος. Από τους πράσινους ξεχώρισαν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Τσέντι Οσμάν με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ σε κακό βράδυ βρέθηκε ο Κέντρικ Ναν που έβαλε μόλις εννέα.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ νευρικά το ματς, με τον Μπαντιό να σπάει το ρόδι στο 3’, κάνοντας το 4-0 με τέσσερις προσωπικούς πόντους. Ο Ναν σκόραρε με λέι απ για το 6-2 και το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο 5! Ο Ντε Λαρέα με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 11-4 για τη Βαλένθια στο 6’. Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα μεγάλο καλάθι και έκανε το 11-6 στο 7’. Ο Κοστέλο έκανε το 14-8 με τρίποντο, για να διαμορφώσει το σκορ της πρώτης περιόδου ο Λεσόρ κάνοντας το 14-10.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Ναν και ένα δίποντο του Γκραντ και πέρασε μπροστά με 15-14 στο 12’. Ο Μοντέρο με τρίποντο έκανε το 19-17 στο 13’, με το πρώτο του καλάθι. Ο Κι με συνεχόμενους πόντους έκανε το 23-17 στο 14’.

Ο Ντε Λαρέα με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ΄’εκανε το 27-18 για τη Βαλένθια στο 16’. Ο Πραντίγια σκόραρε με κάρφωμα και έκανε το 29-18. Ο Τέιλορ έκανε το 33-18 με τρίποντο στο 17’. Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις μείωσαν για τον Παναθηναϊκό σε 35-23 που ήταν και το σκορ της δεύτερης περιόδου.

Η Βαλένθια ξεκίνησε πιο επιθετικά το τρίτο δεκάλεπτο και με καλάθια του Τέιλορ και του Μοντέρο έκανε το 43-26 στο 22’. Ο Τολιόπουλος με 2/2 βολές μείωσε σε 43-30 στο 24’. Ο Έλληνας γκαρντ έριξε κι άλλο τη διαφορά με τεράστιο τρίποντο και έκανε το 43-33 στο 25’. Ο Γκραντ έβαλε κι άλλο τρίποντο και έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα κάνοντας το 43-36.

Ο Μπαντιό με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 48-39, με τον Τολιόπουλο να κάνει το 48-42 στο 27’. Ο Κι με κάρφωμα έκανε το 52-44 στο 28’. Η Βαλένθια ήταν μπροστά με 56-47, με τον Χουάντσο να βάζει buzzer-beater τρίποντο και να διαμορφώνει το σκορ της τρίτης περιόδου που ήταν 56-50.

Ρίβερς και Πραντίγια έκαναν το 61-53 στο 32’ για τη Βαλένθια και ενώ νωρίτερα ο Οσμάν είχε σκοράρει για τρεις. Ο Ρίβερς έκανε το 63-55 με 2/2 βολές στο 33’. Τόμσον και Ντε Λαρέα με τρίποντα έκαναν το 69-55 στο 35’. Ο Κι έκανε με κάρφωμα το 71-55 για να μειώσει ο Λεσόρ από κοντά σε 71-57 στο 36’.

Ο Χέιζ-Ντέιβις με κάρφωμα έκανε το 71-59 στο 37’. Ο Λεσόρ μείωσε ακόμα περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 71-61 στο 38’. Ο Οσμάν μείωσε σε 73-64 με τρίποντο από τις 45 μοίρες. Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη μοίρα τους και ηττήθηκαν με 81-64 από τους Ισπανούς, οι οποίοι τους απέκλεισαν από το Final Four.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 20 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τέιλορ 9 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρίβερς 6 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 9 (2), Κι 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μοντέρο 12 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ, Σακό 2, Τόμσον 3 (1), Κόστελο 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 10 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ0, Ναν 9 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 8 (4/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 8 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου