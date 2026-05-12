Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μεγάλη νίκη, που τον φέρνει στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ Novibet πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης (32 β.) απέναντι στην ομάδα των Σερρών (1-0), για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Αυτή ήταν η 3η νίκη στα τελευταία πέντε ματς (3 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα) για τους Αρκάδες, που βρίσκονται πλέον μια… ανάσα από την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα, δύσκολα τα πράγματα για τον Πανσερραϊκό (28 β.), που βρίσκεται σε δεινή θέση μετά την αποψινή ήττα.

Στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 πόντους, μετά το 1-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε και κρατούσε στα χέρια της το τρίποντο μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά ισοφαρίστηκε στο 90+5’ από τους γηπεδούχους. Στο αδιάφορο, όσον αφορά τον υποβιβασμό, βαθμολογικά παιχνίδι της βραδιάς, ο Ατρόμητος επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Κηφισιάς με 3-0 και «σφράγισε» την πρώτη θέση στα πλέι άουτ.

Υπενθυμίζουμε ότι απομένουν δύο αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της διαδικασίας. Την 9η αγωνιστική (16/5) υπάρχουν τα παιχνίδια: Αστέρας– Κηφισιά (19:00), ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (19:00) και Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (19:00).

Την 10η (21/5) θα πραγματοποιηθούν τα εξής παιχνίδια: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (19:00), Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (19:00) και Παναιτωλικός – Αστέρας (19:00).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3

Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός 1-0

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Η βαθμολογία:

Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές

9η αγωνιστική: Σάββατο 16 Μαΐου

19:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Μαΐου

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR