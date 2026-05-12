Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3: Πρώτος και καλύτερος στα πλέι άουτ
Ποδόσφαιρο 12 Μαΐου 2026, 21:13

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3: Πρώτος και καλύτερος στα πλέι άουτ

Ο Ατρόμητος «καθάρισε» με 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάκου και θα τερματίσει πρώτος στα πλέι άουτ.

Κηφισιά και Ατρόμητος συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον μιας και αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Αν υπήρχε κάτι ανοιχτό ακόμη, ήταν η πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος την οποία «κλείδωσε» και μαθηματικά η ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ επικρατώντας με 3-0.

Η Κηφισιά μπήκε αρκετά δυνατά στο ματς και με τον Νούνελι να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την άμυνα του Ατρόμητου, πίεσε για να προηγηθεί φτάνοντας τρεις φορές σε θέσεις βολής στα πρώτα 15 λεπτά, χωρίς, όμως, να σκοράρει.

Κι ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν, η ομάδα που έχασε την πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν ο Ατρόμητος. Στο 19′ ο Πνευμονίδης έκλεψε τη μπάλα και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για το 1-0, ωστόσο, ο Ξενόπουλος απομάκρυνε το σουτ του νεαρού επιθετικού.

Ότι δεν κατάφερε ο Πνευμονίδης, το έκανε στο 35′ ο Μανσούρ με κεφαλιά, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους (1-0). Η φάση εξετάστηκε και από το VAR, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια παράβαση. Το ματς επί της ουσίας τελείωσε στο 59′, όταν ο Μπάκου με δεξί πλασέ «έγραψε» το 2-0, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα νίκης στους Περιστεριώτες.

Η σεμνή τελετή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έλαβε οριστικά τέλος στο 64′, με τον Μπάκου να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να ανεβάζει του σκορ στο 3-0, μετά από κεφαλιά-πάσα του Τζοβάρα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Ούγκο Σόουζα, Κονατέ, Ποκόρνι, Ρουκουνάκης (82’ Μίγιτς), Ταβάρες (56’ Πόμπο), Αμανί (46’ Μπένι), Βιγιαφάνιες (56’ Γκέρσον Σόουζα), Νούνελι, Θεοδωρίδης (82’ Πόθας).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (69’ Κίνι), Μανσούρ, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μουτουσαμί (69’ Ταντίλας), Μίχολρ, Μπάκου (69’ Καραμάνης), Τσούμπερ (82’ Μπάτος), Πνευμονίδης (62’ Τζοβάρας)

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ
Κρίση στη «Βασίλισσα» 12.05.26

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Euroleague 12.05.26

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Αθλητισμός & Σπορ 12.05.26

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού

Η Στέλλα Μαρεντάκη είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο και όπως λέει σε συνέντευξη της, αφιερώνει το μετάλλιο στον αδερφό της Κωνσταντίνο και την οικογένεια της.

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Μέση Ανατολή 12.05.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

