magazin
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας
LGBTQI+ 12 Μαΐου 2026, 18:40

Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας

Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2026 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Rainbow Map

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ετήσια έκθεση Rainbow Map 2026 για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα από την ILGA-Europe έχει ανατροπή στην κορυφή.

Στην 18η έκδοση της έρευνας, 49 ευρωπαϊκά κράτη αξιολογήθηκαν με αυστηρά κριτήρια που αφορούν τη νομοθετική προστασία, την κοινωνική ενσωμάτωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο, με την Ισπανία να κατακτά την πρώτη θέση, εκθρονίζοντας τη Μάλτα μετά από μια δεκαετία κυριαρχίας.

Στον αντίποδα, ο χάρτης αποτυπώνει ένα βαθύ χάσμα, με τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν να παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα της κατάταξης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη της κοινότητας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Rainbow Map 2026, η Ισπανία κατέλαβε την κορυφή χάρη στην εισαγωγή νέων νομικών προστασιών, όπως η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής κατά των διακρίσεων και η πλήρης αποϊατρικοποίηση των τρανς ταυτοτήτων.

«Η πρωτιά της Ισπανίας είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι είναι εφικτό όταν μια κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την πρόοδο»

«Η πρωτιά της Ισπανίας είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι είναι εφικτό όταν μια κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την πρόοδο» είπε σε δήλωση της η αναπληρώτρια διευθύντρια της ILGA-Europe, Κάτριν Χούγκεντουμπελ.

Την πρώτη πεντάδα των πλέον προοδευτικών χωρών στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα συμπληρώνουν η Μάλτα, η Ισλανδία, το Βέλγιο και η Δανία.

Στον αντίποδα, η κατάσταση παραμένει δραματική για τις χώρες που βρίσκονται στο τέλος της λίστας. Η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν μοιράζονται την τελευταία θέση με το ελάχιστο ποσοστό του 2%, αντικατοπτρίζοντας την πλήρη απουσία νομικής προστασίας.

Στις χειρότερες χώρες για να ζει κανείς ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο περιλαμβάνονται επίσης η Τουρκία, η Λευκορωσία και η Αρμενία, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στην απογοητευτική 36η θέση, χαμηλότερα από πολλές άλλες δυτικές δημοκρατίες.

Ευρώπη δύο ταχυτήτων

Η έκθεση αναδεικνύει μια σαφή διαίρεση στην ήπειρο. Από τη μία πλευρά, χώρες όπως η Φινλανδία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σουηδία διατηρούν υψηλές βαθμολογίες, προάγοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής.

Από την άλλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάποτε πρωτοστατούσε, βρίσκεται πλέον στη μέση της λίστας με σκορ 44%, εξαιτίας της έντονης δημόσιας συζήτησης κατά των τρανς δικαιωμάτων που έχει υπονομεύσει την πρόοδο των τελευταίων ετών.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ILGA-Europe, Κάτριν Χούγκεντουμπελ υπογραμμίζει πως ο φετινός χάρτης αφηγείται δύο διαφορετικές ιστορίες. «Υπάρχει η ιστορία του θάρρους και η ιστορία ενός αυξανόμενου κινδύνου που δεν πρέπει να υποτιμηθεί»

YouTube thumbnail

Η Χούγκεντουμπελ υπογραμμίζει πως ο φετινός χάρτης αφηγείται δύο διαφορετικές ιστορίες. «Υπάρχει η ιστορία του θάρρους, όπως αυτή της Ισπανίας, και η ιστορία ενός αυξανόμενου κινδύνου που δεν πρέπει να υποτιμηθεί» πρόσθεσε.

Η άνοδος της ρητορικής μίσους, ακόμη και σε χώρες με προηγμένη νομοθεσία όπως η Ισπανία —όπου οι επιθέσεις τριπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια— αποδεικνύει ότι οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση. Η κατάταξη προέκυψε μετά τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, μια εξέλιξη που αντανακλά τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα η οποία παραμένει βαθιά άνιση με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες της ηπείρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοσή της στον χώρο δράσης της κοινωνίας των πολιτών με ποσοστό 83,33%, ενώ ακολουθεί ο τομέας της ισότητας και της μη διάκρισης με 82,48%, δείχνοντας μια ισχυρή τάση προς τη θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων.

«Το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντήσει κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι σε ποια από τις δύο ιστορίες θέλει να ανήκει»

Στους υπόλοιπους δείκτες, η ελληνική πραγματικότητα εμφανίζει μια πιο σύνθετη εικόνα, με τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους να αγγίζουν το 69,51%, ενώ η νομική αναγνώριση φύλου και τα ζητήματα οικογένειας κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με 64,86% και 64,29% αντίστοιχα.

Η σωματική ακεραιότητα των ίντερσεξ ατόμων αξιολογείται με 60%, ωστόσο η πιο αδύναμη επίδοση καταγράφεται στον τομέα του ασύλου, όπου το ποσοστό περιορίζεται στο 33,33%, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν ανοιχτές για την πλήρη εναρμόνιση της χώρας με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρότυπα ισότητας.

Η επόμενη μέρα

Η κατάταξη του 2026 λειτουργεί ως μια ηχηρή υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα δεν είναι ποτέ δεδομένα. Ενώ χώρες όπως η Ισλανδία και η Ισπανία κάνουν άλματα μπροστά, άλλες όπως η Μονακό, η Ρουμανία και η Γεωργία παραμένουν εγκλωβισμένες σε συντηρητικά πρότυπα που περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών τους.

Η Χούγκεντουμπελ καταλήγει πως «κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη πρέπει τώρα να αποφασίσει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να βρίσκεται», τονίζοντας ότι η πολιτική γενναιότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που μπορεί να αναχαιτίσει τον αυταρχισμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 με EBITDA στα 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 με EBITDA στα 700 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Κόσμος
Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream magazin
Ντέιβ Σαπέλ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ευθεία επίθεση 17.04.26

Ο Ντέιβ Σαπέλ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Σαπέλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Σύνταξη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του
Ελλάδα 12.05.26

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Σύνταξη
Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Alter Ego Ventures επενδύει στην Alterlife

Η Alter Ego Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της Alter Ego Media αποκτά το 10% της FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GΥMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που εκμεταλλεύεται τα γυμναστήρια Alterlife – Το τίμημα

Σύνταξη
Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Ελλάδα 12.05.26

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ
Κρίση στη «Βασίλισσα» 12.05.26

Συναγερμός στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η αγωνιστική κατάρρευση, το επεισόδιο Τσουαμενί – Βαλβέρδε και τα σενάρια επιστροφής του Μουρίνιο φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις στη «βασίλισσα» πριν το τέλος της σεζόν

Σύνταξη
Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας
Euroleague 12.05.26

Δεν πήγε Βαλένθια ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στην Αθήνα και δεν θα παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Σύνταξη
Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 12.05.26

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Σύνταξη
Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιδοτήσεις 12.05.26

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies