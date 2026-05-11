Οι ομάδες που θα συνθέσουν το ζευγάρι του επόμενου Betsson Super Cup Ελλάδας

Με την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος Ελλάδας από πλευράς ΑΕΚ έγινε γνωστό και το ζευγάρι του επόμενου Betsson Super Cup.

Η Ένωση, μαζί με το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, πήρε και το «εισιτήριο» για το Betsson Super Cup. Αντίπαλός της θα είναι ο ΟΦΗ φυσικά, ο οποίος κατέκτησε το Kύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ημερομηνία διεξαγωγής, αλλά ούτε και το γήπεδο του αγώνα.