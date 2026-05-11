Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Μαΐου 2026, 06:55

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Η ελληνική οικονομία, αν και η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως είναι θωρακισμένη, βιώνει τις πρώτες σημαντικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας

Οι εχθροπραξίες και οι γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων περίπου εβδομήντα ημερών στον Περσικό Κόλπο, μιας περιοχής εξαιρετικά νευραλγικής για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, σε διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και σε όξυνση της αβεβαιότητας.

Το κύμα της ακρίβειας δεν είναι παροδικό – Τα δύσκολα για την οικονομία

Οι προσδοκίες για μια σταθερή αποπληθωριστική πορεία και ισχυρή ανάπτυξη έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Η πρόβλεψη για ενεργοποίηση του κουμπιού που οδηγεί στο δυσμενές σενάριο δεν αποτελεί κινδυνολογία αλλά την καταγραφή μιας διολίσθησης που τροφοδοτείται από έναν συνδυασμό εγχώριων στρεβλώσεων και διεθνών αναταράξεων.

Ενώ η Ευρώπη παλεύει με τις δικές της δομικές αδυναμίες, η Ελλάδα εμφανίζει μια ανησυχητική ιδιαιτερότητα: οι τιμές καταναλωτή επιμένουν να «τρέχουν» με ρυθμούς ταχύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαβρώνοντας συστηματικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Αποκωδικοποιώντας τους κρίσιμους δείκτες της αγοράς, γίνεται σαφές ότι το κύμα της ακρίβειας δεν είναι παροδικό. Η δυναμική των ενοικίων, το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που μετατοπίζει τις προβλέψεις προς το δυσμενές σενάριο.

Γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη – Οι κύριοι λόγοι για αυτή την απόκλιση

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εμφανίζεται υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω ενός συνδυασμού δομικών αδυναμιών, ενεργειακής εξάρτησης και ιδιαιτεροτήτων στην εγχώρια αγορά.  Ενώ τον Απρίλιο του 2026 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 2,6% σε 3,0%), στην Ελλάδα η αύξηση ήταν τριπλάσια, φτάνοντας το 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο.

Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 75% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αν και η βαρύτητα της ενέργειας στον πληθωρισμό είναι παρόμοια με της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα η άνοδος των τιμών των καυσίμων επηρεάζει άμεσα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το κόστος σε όλους τους κλάδους, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες.

Στην ελληνική αγορά, ειδικά στα καύσιμα, ο ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ελλιπής λόγω του μικρού αριθμού παραγωγών (ολιγοπώλιο). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μειώσεις φόρων ή διεθνών τιμών να μην περνούν πλήρως στον καταναλωτή, ενώ οι αυξήσεις μετακυλίονται ταχύτατα.

Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης (όπως το Fuel Pass), αν και βοηθούν τους ευάλωτους, τροφοδοτούν τη ζήτηση αντί να ενισχύουν την προσφορά, γεγονός που μπορεί να συντηρεί τις υψηλές τιμές. Παράλληλα, η αυξημένη τουριστική κίνηση ενισχύει τις τιμές στις μεταφορές, την εστίαση και τη διαμονή, καθώς η ζήτηση μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Πολλές επιχειρήσεις που είχαν απορροφήσει προηγούμενες αυξήσεις κόστους, τώρα τις ενσωματώνουν σταδιακά στις τελικές τιμές των προϊόντων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η πολιτική των επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιωτικές επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η πρόκληση για το υπόλοιπο του 2026

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία που προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση των δεικτών είναι η δομική αδυναμία της ελληνικής αγοράς να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις αποκλιμάκωσης.

Παρατηρείται το φαινόμενο των «sticky prices» (ακάμπτων τιμών), όπου οι αυξήσεις περνούν άμεσα στην κατανάλωση, αλλά οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων καθυστερούν χαρακτηριστικά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή.

Η σύγκλιση των παραπάνω παραγόντων —επίμονος πληθωρισμός υπηρεσιών, γεωπολιτική αστάθεια και δομικές στρεβλώσεις— μετατοπίζει το κέντρο βάρους της οικονομίας μακριά από το αισιόδοξο σενάριο της ταχείας ανάκαμψης.

Οι δείκτες οικονομικού κλίματος αντανακλούν πλέον μια αυξημένη επιφυλακτικότητα. Η πρόκληση για το υπόλοιπο του 2026 θα είναι η διαχείριση αυτής της «νέας κανονικότητας» η οποία απειλεί να ανακόψει την αναπτυξιακή ορμή και να διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Η αποκωδικοποίηση των δεικτών δείχνει ξεκάθαρα ότι απαιτείται πλέον μια βαθύτερη παρέμβαση στις δομές της αγοράς, καθώς τα οριζόντια μέτρα δείχνουν να εξαντλούν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι σε μια κρίση που δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή.

Αναλυτές εκτιμούν πως μέχρι το φθινόπωρο οι τιμές πιθανότατα θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, όχι με την ίδια ένταση ανά κλάδο. Στο κυβερνητικό επιτελείο εύχονται να υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές ενέργειας που θα μπορούσε να φανεί ουσιαστική για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν το τέλος του έτους.

Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ
Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

