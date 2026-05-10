Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Το δίδυμο των Πεντρόζο, Μπάλτσι έκανε τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι

Στους ρυθμούς του Φαμπρίτσιο Πεντρόζο και του Γκιγιέρμο Μπάλτσι «χόρευε» ο Λεβαδειακός που νίκησε εκτός έδρας με 3-0 τον Βόλο για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 της Stoiximan Super League. Οι δυο παίκτες από την Αργεντινή έκαναν την διαφορά (δυο γκολ ο Πεντρόζο, δυο ασίστ ο Μπάλτσι, το 3-0 ο Βήχος) και ο Λεβαδειακός παρέμεινε στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία, με τον Αρη να ακολουθεί με 25. Επίσης, έχουν την καλύτερη επίθεση της Super League με 60 γκολ.

Παρότι η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, ο Λεβαδειακός βγάζει ποιότητα και όρεξη για το καλύτερο. Αξίζει να προσθέσουμε ότι νίκησε τον Βόλο και στα τέσσερα φετινά παιχνίδια τους (δυο για την κανονική περίοδο και δυο για τα πλέι οφ 5-8).

Απείλησαν μόνο οι φιλοξενούμενοι

Στα πρώτα λεπτά οι φιλοξενούμενοι ήταν πιεστικοί προς την αντίπαλη εστία και ο Βόλος πιο αναγνωριστικός και συνάμα προβλέψιμος. Όμως, ο Λεβαδειακός είναι η ομάδα που άρχισε να χάνει ευκαιρίες.

Οι Βοιωτοί έχασαν την πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 16’ όταν οι Βήχος, Μπάλτσι έπαιξαν το 1-2, όμως ο Αργεντινός δεν μπόρεσε να πιάσει το πλασέ που θα ήθελε και η μπάλα έφυγε άουτ. Ένα σουτ του Λαγιούς στο 29’ δεν ανησύχησε τον Μορέιρα (άουτ η μπάλα).

Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Λεβαδειακός στο 33’, που ο Αμπάντε έδιωξε πάνω στην γραμμή κεφαλιά του Μανθάτη, μετά από σέντρα του Πεντρόζο. Τελικά, ο Λεβαδειακός προηγήθηκε 1-0 στο 40’με ψαλιδάκι του Πεντρόσο.

«Χτύπησε» πάλι ο Πεντρόζο

Ο Βόλος ξεκίνησε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ρίσκαρε περισσότερο. Σουτ του Τζόκα στο 51’ έφυγε ελάχιστα άουτ.

Όμως, ο Λεβαδειακός φρόντισε να κόψει την φόρα στους γηπεδούχους, καθώς στο 51’ ο Πεντρόζο έκανε το 2-0, μετά από γύρισμα του Μπάλτσι.

Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Βόλος στο 62’, με φάουλ του Χουάνπι που απέκρουσε ο Ανάκερ, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Το 3-0 πέτυχε ο Βήχος στο 79΄, καθώς ο Μπάλτσι με ασίστ τον έβγαλε προ κενής εστίας και ο πρώτος δεν χαρίστηκε. Ο Μπάλτσι έβγαλε τις ασίστ στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ.

Κόκκινη κάρτα στον Λαμαράνα

Στο 93’ ο Γιουματζίδης (Πέλλας κλήθηκε στο VAR και απέβαλε τον Λαμαράνα με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Λαμαράνα που πάτησε τον Τσοκάνη με τις τάπες. Αρχικά, έβγαλε κίτρινη όμως ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) τον κάλεσε και, σωστά, άλλαξε το χρώμα της κάρτας.

ΒΟΛΟΣ: Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67′ Τσοκάνης), Τριανταφύλλου, Γκονζάλες (46′ Λάμπρου), Τζόκα (67′ Λεγκίσι), Κύρκος (59′ Χουάνπι), Κόμπα (77′ Βαϊνόπουλος), Αμπάντα, Ουρτάδο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Άνακερ, Βήχος, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσόκαϊ (63′ Λαμαράνα), Λαγιούς (75′ Συμελίδης), Μπάλτσι (84′ Παπαδόπουλος), Πεντρόζο (84′ Οζέγκοβιτς), Βέρμπιτς (63′ Γκούμας).