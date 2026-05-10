Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά σύνθετη φάση. Οι εποχές όπου οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εστίαζαν αποκλειστικά στους στενούς χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή στην εσωτερική λειτουργία των αγορών έχουν παρέλθει.

Σήμερα, το επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας έχει μετατοπιστεί οριστικά από τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια στα πεδία των διεθνών σχέσεων, της κρατικής ασφάλειας και του σκληρού εμπορικού ανταγωνισμού. Η παγκόσμια κοινότητα δεν απειλείται απαραίτητα από μια νομοτελειακή ή άμεση κατάρρευση, όπως συχνά αναπαράγεται με δραματικό τόνο.

Ωστόσο, πλοηγείται σε αχαρτογράφητα ύδατα, όπου τα θεμέλια του διεθνούς εμπορίου, οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται, δημιουργώντας ένα περιβάλλον βαθιάς συστημικής αστάθειας, όπου ένα απρόβλεπτο γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλους κραδασμούς.

Η παγκόσμια οικονομία παραμένει εκτεθειμένη, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε γεωπολιτικές συγκρούσεις και ασφυκτικό κρατικό χρέος

Σύμφωνα με την πλέον έγκυρη και αναλυτική χαρτογράφηση των διεθνών προκλήσεων, η οποία αποτυπώνεται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο The Global Risks Report 2026, ο κορυφαίος κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα ορίζεται πλέον ως η «γεωοικονομική αντιπαράθεση».

Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία συνθέτει πρωτογενή δεδομένα και εκτιμήσεις από κορυφαίους ειδικούς διαχείρισης κινδύνων παγκοσμίως, διαχωρίζει ρητά τη θέση της από την απλή κινδυνολογία. Οι συντάκτες της δεν περιγράφουν ένα επερχόμενο παγκόσμιο κραχ ως προδιαγεγραμμένο.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν με έμφαση ότι το διεθνές σύστημα έχει καταστεί ακραία εύθραυστο απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις. Η εντεινόμενη αποσάθρωση του εμπορίου και η διαρκής εργαλειοποίηση της οικονομίας συνθέτουν ένα σκηνικό όπου οι αντοχές των κρατών δοκιμάζονται σκληρά, αφήνοντας ελάχιστα δημοσιονομικά περιθώρια για την απορρόφηση ενός νέου σοκ.

Η γεωοικονομική αντιπαράθεση στο επίκεντρο

Η ανάδειξη της γεωοικονομικής αντιπαράθεσης ως του υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμιου κινδύνου καταδεικνύει μια ριζική και δομική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί ο πλανήτης. Αντί για την απρόσκοπτη συνεργασία και τη ραγδαία παγκοσμιοποίηση που χαρακτήρισαν τις προηγούμενες δεκαετίες, η διεθνής σκηνή κυριαρχείται πλέον από τον οικονομικό κατακερματισμό.

Τα μεγάλα κράτη και οι ισχυροί γεωπολιτικοί συνασπισμοί χρησιμοποιούν την οικονομική τους ισχύ ως ευθεία προέκταση της εξωτερικής τους πολιτικής. Η επιβολή εμπορικών κυρώσεων, οι αυστηροί δασμοί, οι περιορισμοί στην εξαγωγή κρίσιμων πρώτων υλών και η ελεγχόμενη διάχυση της τεχνολογίας αποτελούν τα νέα όπλα αυτού του άτυπου πολέμου.

Αυτή η προσπάθεια απεξάρτησης από αντίπαλες εφοδιαστικές αλυσίδες, συχνά περιγραφόμενη με όρους όπως το «de-risking» ή το «friend-shoring», διασπά την παγκόσμια αγορά σε κλειστές, περιχαρακωμένες ζώνες επιρροής. Η διαρκής αυτή αντιπαράθεση δεν πλήττει απλώς τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά αποδιοργανώνει την ίδια την αρχιτεκτονική του διεθνούς εμπορίου. Όταν οι ροές των αγαθών και της ενέργειας παύουν να καθοδηγούνται από την οικονομική αποτελεσματικότητα και ελέγχονται με βάση τα δόγματα εθνικής ασφάλειας, το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής αλυσίδας.

Πληθωρισμός, κόστος διαβίωσης και η στεγαστική θρυαλλίδα

Αυτή η μακροοικονομική σύγκρουση σε επίπεδο κρατών έχει άμεσο, χειροπιαστό και επώδυνο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω του επίμονου πληθωρισμού. Ο γεωοικονομικός κατακερματισμός σημαίνει πρακτικά ότι η ενέργεια, τα βασικά τρόφιμα και τα βιομηχανικά αγαθά μεταφέρονται με μεγαλύτερη χρονοτριβή και πολλαπλάσιο ρίσκο.

Το φαινόμενο αυτό μεταφράζεται στον λεγόμενο «πληθωρισμό της τσέπης», ο οποίος διαβρώνει συστηματικά το διαθέσιμο εισόδημα. Παράλληλα, οι πιέσεις αυτές πυροδοτούν μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση. Το αυξημένο κόστος δανεισμού, σε συνδυασμό με την ακρίβεια των δομικών υλικών και την έλλειψη νέων επενδύσεων, καθιστά την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά αγκάθια της εποχής. Η στεγαστική δυσχέρεια δεν είναι πλέον ένας απλός οικονομικός δείκτης, αλλά μια θρυαλλίδα κοινωνικής αναταραχής που απειλεί τη συνοχή των αναπτυγμένων κρατών και επηρεάζει άμεσα τη δημογραφική εξέλιξη.

Η ευπάθεια του χρέους απέναντι στο συστημικό σοκ

Η αναγκαστική προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να τιθασεύσουν αυτόν τον δομικό πληθωρισμό οδήγησε στο τέλος της εποχής του «φθηνού χρήματος» και στη διατήρηση υψηλών επιτοκίων. Αυτή η νομισματική μετάβαση φέρνει στο προσκήνιο τον επόμενο μεγάλο κίνδυνο: το παγκόσμιο χρέος. Οι αναλυτές του WEF κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις ασφυκτικές πιέσεις που υφίστανται πλέον τα υπερχρεωμένα κράτη και οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Η τεράστια συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων των περασμένων ετών συγκρούεται μετωπικά με τη σημερινή πραγματικότητα του ακριβού δανεισμού. Καθώς τεράστιοι όγκοι κρατικών και εταιρικών ομολόγων οδηγούνται σε αναχρηματοδότηση, οι αντοχές του συστήματος φθίνουν. Ο κίνδυνος αδυναμίας πληρωμών αυξάνεται αισθητά, επηρεάζοντας τόσο τον ευαίσθητο τομέα των εμπορικών ακινήτων όσο και τις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες αναγκάζονται να θυσιάζουν κοινωνικές υποδομές, όπως η υγεία και η παιδεία, για την εξυπηρέτηση του χρέους τους.

Εν κατακλείδι, το κρίσιμο συμπέρασμα δεν αφορά σ’ έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα καταστροφής, αλλά την αξιολόγηση της παγκόσμιας ανθεκτικότητας. Με τη γεωοικονομική αντιπαράθεση να περιορίζει τα περιθώρια συνεργασίας, τα αναχώματα της ανθρωπότητας απέναντι σε μια μελλοντική κρίση εμφανίζονται πιο αδύναμα από ποτέ. Όσο οι οικονομικές αποφάσεις υποτάσσονται στις γεωπολιτικές σκοπιμότητες και το χρέος παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η ισορροπία θα παραμένει εύθραυστη. Η αποφυγή ενός κραχ απαιτεί ισχυρή διπλωματία και επιστροφή στον διάλογο, προτού το επόμενο σοκ βρει το διεθνές σύστημα ανήμπορο να το απορροφήσει.