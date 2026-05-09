Μετά τη σεζόν 2024-25, ο Παναθηναϊκός στέφεται Πρωταθλητής Ελλάδος και φέτος (2025-26) στο στη Novibet Volleyleague των ανδρών! Οι «πράσινοι», μετά από ένα παιχνίδι ντέρμπι επικράτησε με 3-1 σετ (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) του ΠΑΟΚ μέσα στην Πυλαία, έχοντας τους Νίλσεν, Γιάντσουκ σε ηγετικό ρόλο, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή και του Ανδρεόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός που είχε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς, προηγήθηκε με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι»

Μετά από 41 χρόνια και για 4η φορά στην ιστορία του (1985, 1984, 1982) έκανε νταμπλ. Πρόκειται για τον 4ο τίτλο πρωταθλήματος από καθιέρωσης της ΕΣΑΠ τον Ιούλιο του 2006 και τον 22ο από τότε που καθιερώθηκαν τα Εθνικά πρωταθλήματα τη σεζόν 1968-69.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ σρην έδρα του τη σεζόν 2025-26. Παρότι με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε ο Ούρος Κοβάσεβιτς και ο Δικέφαλος πήρε το 2ο σετ με 36-34 ο Παναθηναϊκός είχε πάθος, έβγαλε ενέργεια και τελείωσε τη σειρά χωρίς να αφήσει πέμπτη ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κορυφαία εμφάνιση έκανε ο MVP του αγώνα Ιταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο, ο Ουκρανός ακραίος Ντμίτρο Γιάντσουκ που σημείωσε 25 πόντους και ο Δανός διαγώνιος Μάρκους Νίλσεν που ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 30 πόντους.

Ο Λούκα Σπίριτο MVP του 4ου τελικού

Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο αναδείχτηκε MVP του 4ου τελικού. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Ιωαννίδης. Διαιτητής Challenge Θεμελής. Παρατηρητής Διαιτησίας Μιχελινάκης Παρατηρητής Αγώνα Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου, Βασδέκης. Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 12-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 20-21, 34-32

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 24-26

4ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 20-25

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 48 επιθέσεις (44% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 61 επιθέσεις (51% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) σε 127′

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/44 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. – 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Στεφανίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινος (λ, 50% υπ. – 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 4 (1/6 επ., 3 μπλοκ, 88% υπ. – 50% άριστες).

Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Ήταν ένας ακόμη πολύ σκληρός αγώνας, όλα τα σετ πήγαν στη λεπτομέρεια, αυτό περιμέναμε να γίνει εξ αρχής. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο. Εγώ συναδελφικά πρέπει επίσης να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον συνάδελφο μου, Βαλάντη Μαμάη για αυτό που παρουσίασε. Δεν αλλάξαμε κάτι σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε αυτοί που είμαστε, με ταπεινότητα, χωρίς πολλά λόγια και με πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω στους αθλητές μου, δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν, πρωί και βράδυ».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που δίκαια στέφθηκε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αήττητη την έδρα μας στους τελικούς, δεν τα καταφέραμε, Ειδικά στο τρίτο σετ φάνηκαν κάποια προβλήματα που έχουμε και για αυτό χάσαμε τον αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές μου, ήταν μεγάλη χρονιά, πολύ κουραστική. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε, ξέρω ότι τους στεναχωρήσαμε. Ελπίζω να έχουμε υγεία και του χρόνου να τα καταφέρουμε καλύτερα και να κερδίσουμε έναν τίτλο».

ΝΟVIBET VOLLEY LEAGUE 2025-26

H TEΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2025-26

1.Παναθηναϊκός Α.Ο.

2.Π.Α.Ο.Κ.

3.Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

4.Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

5.Ο.Φ.Η.

6.Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

7.Παναιώνιος Γ.Σ.Σ.

8.Α.Ο.Π.Κηφισιάς

9.Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron

10.Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

Δεν υποβιβάζεται κανείς στην Pre League.

ANEBHKAN AΠΟ ΤΗΝ PRE LEAGUE

1.Ο.Π.Ρεθύμνου

2.Α.Σ.Άρης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)

1ος τελικός

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-1)

3ος τελικός

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) (νίκες: 2-1)

4ος τελικός

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) (νίκες: 1-3) – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ