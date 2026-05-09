Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την παραμονή του πέτυχε ο Παναιτωλικός, με το εκτός έδρας 2-1 επί του Ατρομήτου για την 7η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες νίκησαν μετά από τέσσερις αγωνιστικές (= 3 ήττες, 1 ισοπαλία) και νιώθουν ασφάλεια καθώς έφτασαν στους 34 βαθμούς και είναι στο + 6 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από τον 12ο Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΛ είναι 14η με 26 βαθμούς.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Τσούμπερ στο 7’ και ο Παναιτωλικός αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο: Το 1-1 σημείωσε ο Μάτσαν στο 51’ που μπήκε αλλαγή και το 1-2 έγινε με εύστοχο πέναλτι του Γκαρσία στο 62’.

Ακυρώθηκαν δυο γκολ του Ατρομήτου μέσω VAR. Θυμίζουμε ότι οι Περιστεριώνες έχουν σωθεί και μαθηματικά, ενώ μένουν τρεις αγωνιστικές για την λήξη των πλέι άουτ.

«Έσβησαν» μετά το 1-0

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε δυνατά, απείλησε με τους Πνευμονίδη (3’) και Τσιλούλη (4’) και σε αυτές τις φάσεις είπε «όχι» ο Κουτσερένκο. Στη συνέχεια πέτυχε γκολ και του ακυρώθηκε ένα ακόμη!

Το 1-0 πέτυχε ο Τσούμπερ στο 7’με αριστερό πλασέ στην κίνηση, μετά από σέντρα του Ουκάκι. Στο 9’ ακυρώθηκε γκολ του Μουτουσαμί, επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ σε σπρώξιμο του Μπάκου στον Μαυρία. Αρχικά, ο Ματσούκας (Εύβοιας) μέτρησε το γκολ και το ακύρωσε μετά από κλήση στο VAR, όπου ήταν ο Βεργέτης (Αρκαδίας).

Μετά από τις φάσεις πριν τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου και μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου δεν υπήρξε κάτι άλλο σημαντικό. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε πολύ, όμως ο Ατρόμητος δεν έχασε το έλεγχο.

Ανατροπή με δυο γκολ σε 11’

Στο 49’ ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία: Ο Μπακού αστόχησε, αν και κατάφερε να βγει τετ α τετ με τον Κουτσερένκο, μετά από βαθιά μπαλιά του Τσιλούλη.

Ο Παναιτωλικός ισοφάρισε (1-1) με πλασέ του Μάτσαν στο 51’, μετά από κάθετη πάσα του Σμυρλή, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Ουκάκι. Ο Μάτσαν μπήκε αλλαγή στο 46’, μια από τις δυο που έκανε ο Αναστασίου, η άλλη ήταν ο Μπουχαλάκης.

Στο 57’ ακυρώθηκε δεύτερο γκολ του Ατρομήτου που πέτυχε ο Μπάκου! Ο βοηθός Μηνούδης (Πιερίας) σήκωσε τη σημαία σε ένα οριακό οφσάιντ του σκόρερ, ήταν σωστή απόφαση καθώς επιβεβαιώθηκε από το VAR.

Το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού πέτυχε ο Γκαρσία με εύστοχο πέναλτι στο 62΄. Το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος ο Γκαρσία σε μαρκάρισμα του Μπακού.

Πολύ καλό μακρινό σουτ του Τσούμπερ στο 82’ έφυγε ελάχιστα άουτ.

-Στο 56’ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Μήτογλου σε γύρισμα του Λομπάτρο. Ο παίκτης του Ατρομήτου είχε το χέρι σε φυσική θέση.

-Ήταν η τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του τεχνικού του Ατρομήτου Ντούσαν Κερκέζ.

Ατρόμητος: Αθανασίου, Ουκάκι (78′ Τσαντίλας), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (86′ Αμπαρτζίδης), Ουρόνεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (67′ Τζοβάρας), Τσούμπερ, Τσιλούλης (67′ Κίνι), Μπάκου (78′ Φν Βέερτ)

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν (46′ Μπουχαλάκης), Σατσιάς (46′ Μάτσαν), Λομπάτο (66′ Άλεξιτς), Σμυρλής (88’ Μανρίκε), Χουάν Γκαρσία (76′ Μπάντζι)