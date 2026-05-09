Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.
Σε καινούργιο στάδιο περνάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει την τέταρτη στη σειρά σχετική δικογραφία.
Βασικό στοιχείο αποτελούν τηλεφωνήματα της διετίας 2021-2023, τα οποία αναδεικνύουν έξωθεν πιέσεις και βαριές ατασθαλίες στη διανομή αγροτικών κονδυλίων, βάζοντας βουλευτές της πλειοψηφίας σε στενό κλοιό.
Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA, η διερεύνηση αγγίζει 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το διάστημα 2022-2023, έπειτα από καταγγελίες περί χρηματισμού, διαφθοράς και διαφόρων παράνομων ενεργειών. Βάσει των ίδιων πηγών, στο συγκεκριμένο ηχητικό υλικό ακούγονται υπουργοί και βουλευτές να μιλούν με στελέχη του οργανισμού, διεκδικώντας συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις για ιδιώτες που αφορούσαν άμεσα την εκλογική τους πελατεία.
Ποιοι βρίσκονται υπό έλεγχο
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε αυτό το στάδιο των ερευνών εμπλέκονται τα παρακάτω πρόσωπα:
Ένας πρώην υπουργός, με κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.
Δύο στελέχη της παράταξης, συνδεόμενα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δύο επιπλέον πρόσωπα, εξεταζόμενα στενά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τι αναφέρει η καινούργια δικογραφία
Ο νέος φάκελος, ο οποίος καταρτίστηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εμπεριέχει ευρήματα που δείχνουν μαζικές παραβάσεις στην κατανομή των ενισχύσεων, δημιουργώντας έντονο πολιτικό πονοκέφαλο και πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση. Το επόμενο διάστημα προδιαγράφονται ραγδαίες εξελίξεις, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει φύλλο και φτερό το υλικό των υποκλοπών και τα πορίσματα.
