Σάββατο 09 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαΐου 2026, 19:26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Σε καινούργιο στάδιο περνάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει την τέταρτη στη σειρά σχετική δικογραφία.

Βασικό στοιχείο αποτελούν τηλεφωνήματα της διετίας 2021-2023, τα οποία αναδεικνύουν έξωθεν πιέσεις και βαριές ατασθαλίες στη διανομή αγροτικών κονδυλίων, βάζοντας βουλευτές της πλειοψηφίας σε στενό κλοιό.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA, η διερεύνηση αγγίζει 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το διάστημα 2022-2023, έπειτα από καταγγελίες περί χρηματισμού, διαφθοράς και διαφόρων παράνομων ενεργειών. Βάσει των ίδιων πηγών, στο συγκεκριμένο ηχητικό υλικό ακούγονται υπουργοί και βουλευτές να μιλούν με στελέχη του οργανισμού, διεκδικώντας συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις για ιδιώτες που αφορούσαν άμεσα την εκλογική τους πελατεία.

Ποιοι βρίσκονται υπό έλεγχο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε αυτό το στάδιο των ερευνών εμπλέκονται τα παρακάτω πρόσωπα:

Ένας πρώην υπουργός, με κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Δύο στελέχη της παράταξης, συνδεόμενα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δύο επιπλέον πρόσωπα, εξεταζόμενα στενά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τι αναφέρει η καινούργια δικογραφία

Ο νέος φάκελος, ο οποίος καταρτίστηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εμπεριέχει ευρήματα που δείχνουν μαζικές παραβάσεις στην κατανομή των ενισχύσεων, δημιουργώντας έντονο πολιτικό πονοκέφαλο και πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση. Το επόμενο διάστημα προδιαγράφονται ραγδαίες εξελίξεις, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει φύλλο και φτερό το υλικό των υποκλοπών και τα πορίσματα.

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

