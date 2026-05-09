ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Πολλά νεύρα έχει ο κ. Γεωργιάδης τελευταία», τονίζει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ο οποίος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την πρότασή του για τετραήμερη εργασία, διατυπώντας χλευασμούς και ειρωνείες ακόμη και για τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη για τον κ. Γεωργιάδη, «τη μία θέλει να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την άλλη στρέφεται ευθέως κατά συναδέλφων του υπουργών παίρνοντας θέση στην εσωκομματική κούρσα των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας. Χθες επέλεξε να αυτογελοιοποιηθεί εκ νέου».

«Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας – όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια – θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας (!)», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης».

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «πρέπει να είναι μαύρα τα μαντάτα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «οι χλευασμοί και οι προσβολές του κ. Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι άθλιοι. Αποδεικνύουν πολύ απλά, ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις ρηξικέλευθες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την 4ημερη εργασία. Εξάλλου, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό από τον κ. Γεωργιάδη».

«Και κάτι τελευταίο», διαμηνύει η αξιωματική αντιπολίτευση «προς τον κ. υπουργό: Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο λαός. Και είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σας στείλει στην αντιπολίτευση».

Η επίθεση Γεωργιάδη στον Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετρήμερη εργασία.

«Αφού μας είχε δυόμιση χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας πως όταν το άκουσε, ο ίδιος δήλωσε «διαφωνώ μεν, αλλά τουλάχιστον να μιλάμε για μια πολιτική πρόταση, να την συζητήσουμε».

«Δεν περνάνε 24 ώρες και βγάζουν ανακοίνωση εναντίον του, το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με πρόεδρο τον κ. Χατζηθεοδοσίου και η ΓΣΒΕΕ με πρόεδρο τον κ. Καββαδά – ΠΑΣΟΚ και οι δύο», επισήμανε, υποστηρίζοντας πως «όπως απεδείχθη, ο κ. Ανδρουλάκης αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν τους είχε πάρει ούτε τηλέφωνο».

«Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τους συνήθεις χλευασμούς που τον χαρακτηρίζουν.

Χρηστίδης σε Γεωργιάδη: Ειρωνείες, επιθέσεις και φθηνά αστεία όποτε στριμώχνεται

Απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία, έδωσε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης

«Ο κ. Γεωργιάδης, όταν στριμώχνεται για τα εργασιακά, καταφεύγει πάντα στην ίδια πολιτική: ειρωνείες, προσωπικές επιθέσεις και φθηνά αστεία», τονίζει ο κ. Χρηστίδης, σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας πως «το πρόβλημα είναι ότι οι εργαζόμενοι σήμερα δεν γελούν με το 13ωρο, το 6ημερο, τον αλγόριθμο. Ζουν σε μια χώρα όπου δουλεύουν περισσότερο από σχεδόν όλους στην Ευρώπη, αλλά δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκιο, ρεύμα και σούπερ μάρκετ. Και αντί η κυβέρνηση να απαντήσει γιατί συμβαίνει αυτό, επιλέγει να συζητά για ποδήλατα».

«Ας μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά», σημειώνει ο βουλετής του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει πως «σε όλη την Ευρώπη ανοίγει η συζήτηση για παραγωγικότητα, ποιότητα ζωής και σύγχρονες μορφές εργασίας. Μόνο στην Ελλάδα η κυβέρνηση παρουσιάζει ως επιτυχία την εξάντληση των εργαζομένων».

«Έχω ήδη καλέσει την αρμόδια υπουργό σε δημόσια συζήτηση για τα εργασιακά. Αν θέλει, ας έρθει και ο ίδιος. Εκεί δεν χρειάζονται ατάκες, χρειάζονται επιχειρήματα», επισημαίνει ο Παύλος Χρηστίδης και τονίζει χαρακτηριστικά: «Και κάτι τελευταίο. Αν σε ένα ποδήλατο φύγει η αλυσίδα, τη φτιάχνεις και συνεχίζεις τον δρόμο σου. Αν όμως μια κυβέρνηση χάσει την επαφή με την κοινωνία και την καθημερινότητα των ανθρώπων, τότε το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταλήγει στην ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο, με το οποίο απαντά στους χλευασμούς Γεωργιάδη: «ΥΓ: Ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να δέχθηκε πολλές επιθέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ποτέ δεν επέλεξε να κάνει πολιτική με χλευασμό και προσωπικές προσβολές».