Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Max Cady, ένας από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, έχει ενσαρκωθεί στο παρελθόν από τους θρύλους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τώρα, είναι η σειρά του ισπανού ηθοποιού Χαβιέ Μπαρδέμ να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο μέσα από τη νέα παραγωγή του Apple TV+, «Cape Fear».

Javier Bardem Taunts Amy Adams’ Worst Fears In ‘Cape Fear’ Trailer https://t.co/Y6CdEpR94D — Deadline (@DEADLINE) May 7, 2026

«Cape Fear»: Πότε θα το δούμε το επεισόδιο

Η σειρά θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της την Παρασκευή 5 Ιουνίου με διπλό επεισόδιο, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή έως τις 31 Ιουλίου.

Αντλώντας έμπνευση από το κλασικό θρίλερ του 1991, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και παραγωγή Στίβεν Σπίλμπεργκ. η σειρά των 10 επεισοδίων ακολουθεί το παντρεμένο ζευγάρι νομικών Anna και Tom Bowden τους οποίους υποδύονται οι Έιμι ‘Ανταμς και Πάτρικ Γουίλσον.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο Max Cady, ο διαβόητος δολοφόνος που οι ίδιοι έστειλαν στη φυλακή, αποφυλακίζεται και επιστρέφει διψασμένος για εκδίκηση».

Ποιοι συμπεριλαμβάνονται στο καστ

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Joe Anders, Lily Collias, CCH Pounder, Malia Pyles, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman και Ted Levine.

Η σειρά «Cape Fear» είναι μια παραγωγή της UCP και της Amblin Television, βασισμένη τόσο στο πρωτότυπο μυθιστόρημα «The Executioners» που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία της Universal Pictures με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ (1962), όσο και στο βραβευμένο ριμέικ του 1991 σε σκηνοθεσία Σκορσέζε.

Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται οι «γίγαντες» του Χόλιγουντ, Σκορσέζε και Σπίλμπεργκ, ενώ ο Νικ Αντόσκα (Nick Antosca) είναι ο δημιουργός και showrunner.