Ο Χαβιέ Μπαρδέμ φέρνει τον τρόμο στη σειρά Cape Fear
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ... μπαίνει στα παπούτσια του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για την τηλεοπτική μεταφορά του Cape Fear
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Max Cady, ένας από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, έχει ενσαρκωθεί στο παρελθόν από τους θρύλους Ρόμπερτ Μίτσαμ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τώρα, είναι η σειρά του ισπανού ηθοποιού Χαβιέ Μπαρδέμ να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο μέσα από τη νέα παραγωγή του Apple TV+, «Cape Fear».
Javier Bardem Taunts Amy Adams’ Worst Fears In ‘Cape Fear’ Trailer https://t.co/Y6CdEpR94D
— Deadline (@DEADLINE) May 7, 2026
«Cape Fear»: Πότε θα το δούμε το επεισόδιο
Η σειρά θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της την Παρασκευή 5 Ιουνίου με διπλό επεισόδιο, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή έως τις 31 Ιουλίου.
Αντλώντας έμπνευση από το κλασικό θρίλερ του 1991, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και παραγωγή Στίβεν Σπίλμπεργκ. η σειρά των 10 επεισοδίων ακολουθεί το παντρεμένο ζευγάρι νομικών Anna και Tom Bowden τους οποίους υποδύονται οι Έιμι ‘Ανταμς και Πάτρικ Γουίλσον.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο Max Cady, ο διαβόητος δολοφόνος που οι ίδιοι έστειλαν στη φυλακή, αποφυλακίζεται και επιστρέφει διψασμένος για εκδίκηση».
Ποιοι συμπεριλαμβάνονται στο καστ
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Joe Anders, Lily Collias, CCH Pounder, Malia Pyles, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman και Ted Levine.
Η σειρά «Cape Fear» είναι μια παραγωγή της UCP και της Amblin Television, βασισμένη τόσο στο πρωτότυπο μυθιστόρημα «The Executioners» που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία της Universal Pictures με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ (1962), όσο και στο βραβευμένο ριμέικ του 1991 σε σκηνοθεσία Σκορσέζε.
Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται οι «γίγαντες» του Χόλιγουντ, Σκορσέζε και Σπίλμπεργκ, ενώ ο Νικ Αντόσκα (Nick Antosca) είναι ο δημιουργός και showrunner.
- Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
- «Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
- Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
- Σκάνδαλο κατασκοπείας στο αγγλικό ποδόσφαιρο, για… 200.000.000 λόγους!
- Από πότε οι ταπεινές σαρδέλες έγιναν talk of the town;
- Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
- Βαλένθια: Οι πανηγυρισμοί στη «Roig Arena» μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (vid)
- Χανταϊός: Πόσα είδη υπάρχουν; Πώς μεταδίδεται – Όσα πρέπει να ξέρετε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις