Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 5,4%, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια

Editorial 09 Μαΐου 2026, 09:20

Η έκρηξη της ακρίβειας συγκεφαλαιώνει το πρόβλημα με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Πριν από λίγο καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού, ως μία περίπου πραγματική και σημαντική βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Η αύξηση αυτή ήταν 4,55%.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον πληθωρισμό για τον Απρίλιο του 2026: 5,4% σε ετήσια βάση. Δηλαδή, η αύξηση που δόθηκε στον κατώτατο μισθό ήδη υπολείπεται της αύξησης του πληθωρισμού, δηλαδή της αύξησης του κόστους ζωής. Σε απλά ελληνικά: της ακρίβειας.

Αυτό φαίνεται και εάν δούμε πως επιμερίζεται. Γιατί θα διαπιστώσουμε ότι για τα λαϊκά στρώματα η πραγματική αύξηση του κόστους ζωής είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί η στέγαση (ενοίκια, επισκευές, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης κ.λπ.) αυξήθηκε κατά 13.8% σε ετήσια βάση. Γιατί οι μεταφορές (καύσιμα, εισιτήρια κ.λπ.) αυξήθηκαν κατά 10%. Γιατί η κατηγορία «Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια» αυξήθηκε κατά 6,1%. Γιατί τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Η κυβερνητική δικαιολογία είναι ότι όλα αυτά είναι συγκυριακά, οφείλονται στις γεωπολιτικές αναταράξεις λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, και επομένως κάποια στιγμή θα υποχωρήσουν.

Ωστόσο, αυτή η είναι η μισή αλήθεια, για να μην πω ακόμη λιγότερη.

Καταρχάς, η χώρα αντιμετώπιζε πρόβλημα ακρίβειας και πριν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ένα πρόβλημα που καταγράφεται πρωτίστως μέσα από τις αυξήσεις στα προϊόντα όπου κατεξοχήν καταναλώνεται το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Και που εκδηλωνόταν ως έκρηξη ακρίβειας και ως στεγαστική κρίση, τουλάχιστον σε πόλεις με μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια και τις τιμές των ενοικίων.

Ήταν αυτό που εδώ και καιρό έχει περιγραφεί ως «τελειώνει ο μισθός πριν τελειώσει ο μήνας».

Όλα αυτά δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα κάποιων αντικειμενικών τάσεων. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει επί της ουσίας μέτρα για την ακρίβεια εδώ και καιρό, πέραν κινήσεων, όπως τα διάφορα «καλάθια» που έχουν όμως μικρό αποτέλεσμα. Αρνείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υπερκερδών, παρότι είναι γνωστό ότι μέρος της ακρίβειας οφείλεται ακριβώς στις αυξήσεις τιμών προϊόντων με βασικό κριτήριο τα υψηλά περιθώρια κέρδους, δεν προωθεί τον ανταγωνισμό και το σπάσιμο των μονοπωλίων, κυρίως γιατί αυτό θα την έφερνε σε σύγκρουση με επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί, και βεβαίως αρνείται επίμονα να μειώσει τους έμμεσους φόρους, παρότι είναι γνωστό ότι είναι οι περισσότερο ταξικοί φόροι, πρωτίστως γιατί την ενδιαφέρει να διευρύνει το χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» του δημοσίου, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει επιλεκτικά και προεκλογικά.

Όλα αυτά κατέστησαν αυτή την κυβέρνηση εκ προοιμίου ανίκανη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από μια μείζονα γεωπολιτική αναταραχή με άμεσες επιπτώσεις και στις ενεργειακές ροές. Γιατί τη στιγμή ακριβώς που απαιτούνταν ισχυρές και αποφασιστικές παρεμβάσεις, τόσο με την αξιοποίηση της δημόσιας δαπάνης, όσο και με τη δυνατότητα να μειωθούν έμμεσοι φόροι, ιδίως στα καύσιμα που είναι υπέρογκοι, έτσι ώστε να ανακουφιστούν πραγματικά τα νοικοκυριά, αδράνησε. Κάτι που άλλες χώρες το έκαναν και αυτή τη στιγμή έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό. Το μόνο που έκανε ήταν αποσπασματικά μέτρα, μικρής αποτελεσματικότητας και το φιλοδώρημα των 500 εκατομμυρίων λόγω υπεραπόδοσης της φορολογίας.

Γιατί το κάνει, όμως, αυτό; Καταρχάς γιατί υπάρχουν συμφέροντα που σήμερα κερδοσκοπούν στην εκτίναξη των τιμών ορισμένων προϊόντων. Έπειτα γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να σπαταλήσει τώρα το «μαξιλάρι», καθώς προφανώς θέλει να το κρατήσει ενόψει εκλογών και να το χρησιμοποιήσει κατά την τελευταία φάση της προεκλογικής εκστρατείας. Και τέλος, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιμετωπίσει «οριζόντια» την ακρίβεια. Θέλει να έχουμε πληθωρισμό, θέλει ο πολίτης να αγχώνεται πώς θα τα βγάλει πέρα, αλλά την κρίσιμη στιγμή να λαμβάνει μια «βοήθεια» από την κυβέρνηση, με σκοπό να εμπεδώνεται ο συνειρμός ότι στα δύσκολα αυτή  η κυβέρνηση θα προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση, μέχρι προφανώς την επόμενη επιδείνωση της κρίσης, με μοναδικό κριτήριο ένας πολίτης αγχωμένος, ενίοτε και απελπισμένος, να λέει «πάλι καλά που μου έδωσαν και αυτά τα ψίχουλα», και αυτό να μετράει και στην εκλογική του συμπεριφορά όταν έρθει η ώρα.

Δηλαδή, καμιά διαρθρωτική παρέμβαση, καμία προσπάθεια να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα περιορίζει την ακρίβεια, καμιά λήψη μέτρων σε σχέση με τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης), καμία πραγματική αναδιανομή εισοδήματος – παρότι ο επιχειρηματικός τομέας καταγράφει κέρδη ρεκόρ –, έτσι ώστε το μόνο που να απομένει να είναι η ελεημοσύνη, το φιλοδώρημα, οι μικρές και αποσπασματικές ενισχύσεις που μόνο σκοπό έχουν να καλλιεργούν μια ιδιότυπη εξάρτηση από την κυβερνητική παράταξη, κατά τον ίδιο τρόπο που η παράταξη αυτή συμπεριφέρεται, όπως έδειξε και η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ως να πρόκειται να κυβερνάει για πάντα.

Μόνο που το λάθος που κάνει η κυβέρνηση, λάθος που αφετηρία έχει την αλαζονεία της, είναι ακριβώς ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να ανεχτούν αυτά τα φιλοδωρήματα που υπολείπονται κατά πολύ των μεγάλων εισοδηματικών απωλειών που έχουν.  Ούτε πρόκειται να ανεχτούν να διαχειρίζεται την εξουσία μια κυβέρνηση που έχει συνειδητά αρνηθεί να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Αντιθέτως, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν κάνει σαφές ότι απαιτούν πολιτική αλλαγή, για να μπορέσει επιτέλους να έρθει στην εξουσία μια κυβέρνηση που να πάρει μέτρα για τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα και να ανακόψει την τωρινή προϊούσα κοινωνική καταστροφή.

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πολιτική 09.05.26

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Post-punk ποιητής 09.05.26

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Κόσμος 09.05.26

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Φως στο Τούνελ 09.05.26

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Ελλάδα 09.05.26

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

Ελλάδα 09.05.26

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Αναστασία Σταματοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσμος 09.05.26 Upd: 10:33

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Το παρασκήνιο 09.05.26

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

