ΠΑΣΟΚ: Διεθνές ρεζίλι στο ποδαρικό της τουριστικής σεζόν – Κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περιόδου σημαδεύεται από ένα περιστατικό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάρρευση σκάλας επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου, παρουσία διεθνών παραγόντων του τουρισμού και εκπροσώπων μεγάλων οργανισμών όπως η TUI, εκθέτει τη χώρα σε μια στιγμή που θα έπρεπε να στέλνει μήνυμα αξιοπιστίας και ετοιμότητας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Τομέων Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και των Βουλευτών Κ. Σπυριδάκη, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Τουρισμού, Αν. Νικολαΐδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών και Γιώργου Α. Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, «δεν μιλάμε για ένα απλό ατύχημα. Μιλάμε για μια εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου: τραυματισμένοι δημοσιογράφοι, σκηνές πανικού και μια τελετή που μετατρέπεται σε παράδειγμα προχειρότητας. Και όλα αυτά μπροστά σε διεθνείς tour operators, πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού που διαμορφώνουν – σε μεγάλο βαθμό – τη ροή επισκεπτών προς τη χώρα».

«Αναρωτιόμαστε: ποιο μήνυμα εκπέμπουμε όταν, αντί για οργανωμένες υποδομές και υψηλά standards ασφάλειας, παρουσιάζουμε εικόνες εγκατάλειψης και ελλείψεων; Πώς μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί ποιοτικό τουρισμό, όταν βασικές υποδομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς;», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «το περιστατικό στον Άραξο δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: την έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας, τη χαλαρή συντήρηση του εξοπλισμού και την απουσία συντονισμένων ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας, ιδιαίτερα στα περιφερειακά».

Και εδώ, προσθέτει, «τίθεται ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: δεν γίνεται ο τουρισμός και οι αερομεταφορές να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται να επαφιόμαστε στην καλή τύχη, την ίδια στιγμή που διακυβεύεται η ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και επαγγελματιών».

«Η ασφάλεια δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’»

«Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’ ή σε πρόχειρους σχεδιασμούς. Και ασφαλώς δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, όταν μάλιστα διακυβεύεται η διεθνής εικόνα της χώρας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι «απαιτείται πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, αλλά και συνολικός έλεγχος των υποδομών, των διαδικασιών συντήρησης και των μηχανισμών εποπτείας., λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικά προβλεπόμενες συνέπειες (της εταιρείας Skyserv Handling Services, η οποία έχει αναλάβει την ιδιαίτερης σημαντικότητας, επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με παρουσία σε 36 ελληνικά αεροδρόμια, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων την εξυπηρέτηση επιβατών, αποσκευών, αεροσκαφών, φορτίου και διαχείρισης πληρωμάτων».

«Μας τρομοκρατεί το γεγονός ότι το αεροδρόμιο και η εταιρεία επέδειξαν τέτοια έλλειψη επαγγελματισμού η οποία εκθέτει την χώρα μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον τουρισμό», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αεροδρομίων, με σαφείς αρμοδιότητες, αυστηρούς ελέγχους, συμμόρφωση στις διαδικασίες ασφαλείας και πραγματική λογοδοσία, είναι άκρως επιβεβλημένη».

Τέλος, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες των πρόσφατων περιστατικών, «που για ακόμη μία φορά ανέδειξαν με τον πιο σκληρό τρόπο τα κενά ασφάλειας και ευθύνης», όπως τονίζει, καταλήγοντας πως «ο τουρισμός δεν είναι μόνο αφίξεις και έσοδα. Είναι αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Και αυτά δεν μπορούν να αφήνονται στην τύχη. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η εικόνα της στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπονομεύεται από φαινόμενα που θα έπρεπε να έχουν προ πολλού εκλείψει».