Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
ΠΑΣΟΚ: Διεθνές ρεζίλι στο ποδαρικό της τουριστικής σεζόν – Κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου
Επικαιρότητα 08 Μαΐου 2026, 17:47

ΠΑΣΟΚ: Διεθνές ρεζίλι στο ποδαρικό της τουριστικής σεζόν – Κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου

«Πώς μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί ποιοτικό τουρισμό, όταν βασικές υποδομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

«Το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περιόδου σημαδεύεται από ένα περιστατικό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κατάρρευση σκάλας επιβίβασης στο αεροδρόμιο του Αράξου, παρουσία διεθνών παραγόντων του τουρισμού και εκπροσώπων μεγάλων οργανισμών όπως η TUI, εκθέτει τη χώρα σε μια στιγμή που θα έπρεπε να στέλνει μήνυμα αξιοπιστίας και ετοιμότητας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Τομέων Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και των Βουλευτών Κ. Σπυριδάκη, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Τουρισμού, Αν. Νικολαΐδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών και Γιώργου Α. Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, «δεν μιλάμε για ένα απλό ατύχημα. Μιλάμε για μια εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου: τραυματισμένοι δημοσιογράφοι, σκηνές πανικού και μια τελετή που μετατρέπεται σε παράδειγμα προχειρότητας. Και όλα αυτά μπροστά σε διεθνείς tour operators, πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού που διαμορφώνουν – σε μεγάλο βαθμό – τη ροή επισκεπτών προς τη χώρα».

«Αναρωτιόμαστε: ποιο μήνυμα εκπέμπουμε όταν, αντί για οργανωμένες υποδομές και υψηλά standards ασφάλειας, παρουσιάζουμε εικόνες εγκατάλειψης και ελλείψεων; Πώς μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί ποιοτικό τουρισμό, όταν βασικές υποδομές αποδεικνύονται ανεπαρκείς;», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «το περιστατικό στον Άραξο δεν είναι μεμονωμένο. Αντιθέτως, αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: την έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας, τη χαλαρή συντήρηση του εξοπλισμού και την απουσία συντονισμένων ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας, ιδιαίτερα στα περιφερειακά».

Και εδώ, προσθέτει, «τίθεται ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: δεν γίνεται ο τουρισμός και οι αερομεταφορές να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Δεν γίνεται να επαφιόμαστε στην καλή τύχη, την ίδια στιγμή που διακυβεύεται η ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και επαγγελματιών».

«Η ασφάλεια δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’»

«Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε επικοινωνιακές ‘φιέστες’ ή σε πρόχειρους σχεδιασμούς. Και ασφαλώς δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα, όταν μάλιστα διακυβεύεται η διεθνής εικόνα της χώρας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι «απαιτείται πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, αλλά και συνολικός έλεγχος των υποδομών, των διαδικασιών συντήρησης και των μηχανισμών εποπτείας., λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικά προβλεπόμενες συνέπειες (της εταιρείας Skyserv Handling Services, η οποία έχει αναλάβει την ιδιαίτερης σημαντικότητας, επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) στην Ελλάδα και την Κύπρο, με παρουσία σε 36 ελληνικά αεροδρόμια, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων την εξυπηρέτηση επιβατών, αποσκευών, αεροσκαφών, φορτίου και διαχείρισης πληρωμάτων».

«Μας τρομοκρατεί το γεγονός ότι το αεροδρόμιο και η εταιρεία επέδειξαν τέτοια έλλειψη επαγγελματισμού η οποία εκθέτει την χώρα μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον τουρισμό», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αεροδρομίων, με σαφείς αρμοδιότητες, αυστηρούς ελέγχους, συμμόρφωση στις διαδικασίες ασφαλείας και πραγματική λογοδοσία, είναι άκρως επιβεβλημένη».

Τέλος, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες των πρόσφατων περιστατικών, «που για ακόμη μία φορά ανέδειξαν με τον πιο σκληρό τρόπο τα κενά ασφάλειας και ευθύνης», όπως τονίζει, καταλήγοντας πως «ο τουρισμός δεν είναι μόνο αφίξεις και έσοδα. Είναι αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Και αυτά δεν μπορούν να αφήνονται στην τύχη. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η εικόνα της στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπονομεύεται από φαινόμενα που θα έπρεπε να έχουν προ πολλού εκλείψει».

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don't trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ' εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου
Το μήνυμά του 08.05.26

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Σύνταξη
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σύνταξη
Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Μπάσκετ 08.05.26

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Σύνταξη
Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)

Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Σύνταξη
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

