Αρκουδάκι σκοτώθηκε από αυτοκίνητο σε κάθετο της Εγνατίας Οδού
Το άτυχο αρκουδάκι επιχείρησε να διασχίσει τον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής.
Αρσενικό αρκουδάκι. περίπου 1,5 ετών, σκοτώθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το βράδυ της Πέμπτης στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία.
Το περιστατικό γνωστοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η οποία ενημερώθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου.
Όπως επισημαίνει η οργάνωση, αυτό το διάστημα οι καφέ αρκούδες βρίσκονται σε αναζήτηση τροφής,λόγω του τροφικού στρες που ακολουθεί την περίοδο του χειμέριου λήθαργου.
Για τον λόγο αυτό διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις, και αρκετές φορές προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές.
Τα τροχαία ατυχήματα με θύματα αρκούδες και άλλα άγρια ζώα παραμένουν σημαντικό πρόβλημα εδώ και δεκαετίες στη Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με την Καλλιστώ, οι οδηγοί που διασχίζουν περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα και παρουσία άγριας πανίδας οφείλουν να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, εποχές με αυξημένη μετακίνηση ειδών άγριας ζωής.
«Σε περίπτωση που είμαστε σε όχημα και συναντήσουμε στον δρόμο μας αρκούδα, παραμένουμε μέσα σε αυτό. Δεν ακολουθούμε την αρκούδα, αν αυτή συνεχίζει να περπατά ή να τρέχει κατά μήκος του δρόμου. Δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα» συνιστά η οργάνωση.
Σύμφωνα με φετινή έκθεση της οργάνωσης Αρκτούρος, ο συνολικός πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 900 άτομα, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με α 450-500 άτομα στην προηγούμενη εκτίμηση το 2019.
