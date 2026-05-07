Conference League: Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας «έκλεισαν» θέση στον τελικό

Ηταν ανώτερες και προκρίθηκαν με νίκες και στις ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Η Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας πήραν τα εισιτήρια και θα αναμετρηθούν στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στις 27 Μαΐου στη Λειψία.

Η Ράγιο Βαγεκάνο νίκησε εκτός έδρας με 1-0 τη Στρασμπούρ, με το ίδιο σκορ την είχε νικήσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία. Το γκολ στη ρεβάνς πέτυχε ο Αλεμάο στο 42′, ενώ η Στρασμπούρ έχασε πέναλτι στο 94′.

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 2-1 την Σαχτάρ και στην Αγγλία, μετά το εκτός έδρας 3-1 στην Κρακοβία. Οι Αγγλοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Ενρίκε (25’), ισοφάρισε ο Εγκουινάλντο στο 34’ και το 2-1 πέτυχε ο Σαρ στο 52’. Η Κρίσταλ Πάλας είχε και δοκάρι.

Κρίσταλ Πάλας-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1

Η Κρίσταλ Πάλας ξεκίνησε δυνατά και με τη διάθεση να δείξει ότι είναι το αφεντικό, κάτι λογικό αφού στον πρώτο ημιτελικό είχε νικήσει 3-1. Μπορεί στο 10’ να σκόραρε ο Πίνο, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Ματετά (διαιτητής ο Ισπανός Αλεσάντρο Ερνάντεθ και VAR ο Ντελ Θέρο Γκράντε).

Το 1-0 για τους γηπεδούχους έγινε στο 25’ με αυτογκόλ του Ενρίκε. Ο Ρίζνικ απέκρουσε σουτ του Γουάρτον, ο Μουνιόθ πήρε το ριμπάουντ, πλάσαρε και ο Ενρίκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το 1-1 σημειώθηκε στο 34’ και το πέτυχε ο Εγκουινάλντο με όμορφο τελείωμα με πλασέ μετά από ασίστ του Ενρίκε.

Στο 41΄εξετάστηκε περίπτωση για πέναλτι σε χέρι του Ματετά, όμως δεν δόθηκε κάτι. Η Κρίσταλ Πάλας ήταν άτυχη στο 45’ καθώς ο Ματετά με ανάποδο ψαλίδι είχε σουτ στο δοκάρι.

Το 2-1 υπέρ της Κρίσταλ Πάλας έγινε στο 52’ με σκόρερ τον Σαρ, καθώς βρήκε τη μπάλα με τεντωμένο πόδι, μετά από σέντρα του Μίτσελ. Ένατο γκολ για τον Ισμαΐλα Σαρ στο Conference League!

Στο 77’ ο Ρίζνικ απέκρουσε σουτ του Λάρσεν.

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ (89’ Κλάιν), Γουάρτον (89’ Χιουζ), Καμάντα (88’ Λέρμα), Μίτσελ, Σαρ, Ματετά (66’ Λάρσεν(, Πίνο (78’ Τζόνσον)

Σαχτάρ: Ρίζνικ, Ενρίκε, Ματβιένκο, Μπόνταρ, Τομπάιας (28’ Γκραμ), Οτσερένκο (56’ Νεουέρτον), Εγκουινάλδο, Γκόμες, Πεδρίνιο (75’ Φερέιρα), Άλισον (46’ Σίλβα), Ελίας (56’ Τραορέ)

Στρασμπούρ-Ράγιο Βαγεκάνο 0-1

Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είχε νικήσει 1-0 στην έδρα της, είναι η πρώτη που απείλησε, συγκεκριμένα στο 8’ που ο Πέντερς απέκρουσε κεφαλιά του Αλεμάο στη δεξιά πλευρά της εστίας. Σημαντική ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι και στο 29’ και τον κίνδυνο σταμάτησε ο Πέντερς που απέκρουσε σουτ του Σις.

Γίνεται αντιληπτό ποια ομάδα ήταν απειλητική και το «κλειδί» ήταν ότι οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής. Η ανωτερότητα της Ράγιο Βαγεκάνο επιβεβαιώθηκε στο 42’ που έκανε το 1-0 με γκολ του Αλεμάο μετά από επαναφορά της μπάλας σε απόκρουση του Πέντερς σε σουτ του Λεζέν.

Η Ράγιο δεν επαναπαύθηκε καθώς ο Πέντερς είπε «όχι» σε σουτ του Παλαθόν στο 51’, ενώ ο Ντε Φρούτος αστόχησε σε δυο σουτ στο 52’ και στο 58’.

Η Στρασμπούρ έχασε πέναλτι στο 94’ που εκτέλεσε ο Ενσίσο, ενώ στην επαναφορά της μπάλας είπε «όχι» και στον Ντουκουρέ. Το πέναλτι καταλογίστηκε σε χέρι του Βαλεντίν.

Στρασπούρ: Πέντερς, Ντουέ, Ομομπαμιντέλε, Τσίλγουελ (46′ Νανάσι), Μορέιρα, Ελ Μουραμπέτ (67′ Αμό-Αμεγιά), Ντουκουρέ, Μπάρκο, Ουατάρα, Ενσίσο, Γκοντό

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Λόπες (85′ Γκουμπάου), Βαλεντίν, Ντε Φρούτος (78′ Μπαλίου), Παλαθόν (78′ Ντίας), Πάτσα (85′ Γκαρσία), Αλεμάο (65′ Καμέλο)