newspaper
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Διεθνής Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 06:00

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
A
A
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το κόστος δανεισμού ανέβηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο του προηγούμενου κύκλου ανόδου των επιτοκίων, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον πίεσης πριν καν ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες.

Το γερμανικό δεκαετές άγγιξε το 3%, η Γαλλία κινείται στο 3,7%, η Ιταλία στο 3,9%, η Ελλάδα στο 3,8%, ενώ στις ΗΠΑ το 10ετές διατηρείται στο 4,4%. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το ενδιαφέρον εστιάζεται πέρα από την αύξηση του πληθωρισμού ή τους κινδύνους για την ανάπτυξη, στην αντίδραση στην αγορά χρέους και στις συνέπειες που αυτή έχει στον σχεδιασμό των επόμενων μηνών.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το κόστος χρηματοδότησης

Οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει την προσδοκία νέων αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο 2026, ανεβάζοντας την καμπύλη αποδόσεων σε όλα τα κράτη. Οι διαχειριστές κεφαλαίων μιλούν για «επανατιμολόγηση του ρίσκου» σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για τη διάρκεια της οικονομικής επιβράδυνσης. Αυτή η επανατιμολόγηση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά εξελίσσεται δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένες αποδόσεις, σε πιο προσεκτική στάση των επενδυτών και σε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε κάθε δημοσιονομική απόφαση.

Η κεντρική ιδιαιτερότητα της συγκυρίας είναι ότι η πίεση δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη απόφαση νομισματικής πολιτικής, αλλά από την προσδοκία. Στις αγορές παραγώγων και ομολόγων έχει ήδη ενσωματωθεί ένα σενάριο δύο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στο έτος, με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ να προσεγγίζει το 3%. Αυτό αρκεί για να μεταφερθεί αυτή η στάση και στην οικονομία πριν ακόμη αποφασιστεί.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν το κόστος χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις βλέπουν τα επιτόκια δανεισμού να ανεβαίνουν και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι οι επόμενες εκδόσεις χρέους θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες. Στις εκτιμήσεις των αναλυτών καταγράφεται η εκτίμηση ότι η αγορά λειτουργεί πλέον ως «προπομπός» των πολιτικών αποφάσεων, καθορίζοντας τις συνθήκες πριν αυτές καταγραφούν επίσημα.

Τα spreads ως δείκτης πολιτικού κινδύνου

Η αύξηση των αποδόσεων συνοδεύεται απο διαφορές μεταξύ κρατών χωρίς να είναι ακραίες, αλλά είναι σταθερές και αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αγορών για κάθε οικονομία. Η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, με τα spreads να κινούνται σε επίπεδα που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση.

Η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η δυνατότητα περιορισμού των δαπανών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την τιμολόγηση. Σε αυτό το περιβάλλον, τα spreads επανέρχονται ως δείκτης εμπιστοσύνης, ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων δημοσιονομικών αναγκών. Τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν πακέτα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, ενισχύουν τις αμυντικές δαπάνες και επιχειρούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος δανεισμού λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών επιτοκίων στις εκδόσεις ομολόγων και στο συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Παρά το γεγονός ότι το προφίλ του χρέους παραμένει ευνοϊκό και το μέσο επιτόκιο διατηρείται χαμηλότερο από τις αγορές, η σταδιακή αύξηση των αποδόσεων δημιουργεί νέες πιέσεις για το μέλλον.

Στα σενάρια που εξετάζουν στην Ευρώπη το βασικό αφορά μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου κόστους δανεισμού, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να εξετάζουν την πιθανότητα να χρειαστεί να λειτουργήσουν για μήνες ή και χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις παραμένουν κοντά ή πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Αυτό σημαίνει αυξημένη ανησυχία για τη συμπεριφορά των αγορών σε περίπτωση νέων γεωπολιτικών εξελίξεων ή μεγαλύτερης ανόδου των τιμών ενέργειας. Σε τέτοιο σενάριο, η αντίδραση των αποδόσεων θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και πιο έντονη.

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Τα εργαλεία στήριξης

Η επιστροφή του κινδύνου του αυξημένου κόστους δανεισμού έχει ανοίξει και μια πιο τεχνική συζήτηση για τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε επίπεδο ευρωζώνης, εξετάζεται η ετοιμότητα των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει πρόθεση άμεσης ενεργοποίησης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση που οι αγορές κινηθούν με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα.

Ενδεικτικό είναι ότι μεγάλα χαρτοφυλάκια εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, με αυξημένη προτίμηση σε τίτλους που θεωρούνται ασφαλείς, γεγονός που ενισχύει τη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών. Μπορεί οι κινήσεις να μην είναι μαζικές, ωστόσο είναι αρκετές για να επηρεάσουν τις αποδόσεις.

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πλέον την αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτή τη διάσταση, με έμφαση στη διαχείριση της κατάστασης. Σε τεχνικές ενημερώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες, η βασική παραδοχή είναι ότι η περίοδος χαμηλού κόστους δανεισμού έχει κλείσει και ότι η νέα φάση θα καθοριστεί από τη διάρκεια των πιέσεων και την ικανότητα των οικονομιών να προσαρμοστούν.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

inWellness
inTown
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07.05.26

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Σύνταξη
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies