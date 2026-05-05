sports betsson
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τένις στα άκρα: Η Σαμπαλένκα ανοίγει θέμα μποϊκοτάζ
Άλλα Αθλήματα 05 Μαΐου 2026, 17:21

Το τένις στα άκρα: Η Σαμπαλένκα ανοίγει θέμα μποϊκοτάζ

Οι κορυφαίοι παίκτες αμφισβητούν το οικονομικό μοντέλο των διοργανώσεων και προειδοποιούν ότι χωρίς αυτούς «δεν υπάρχει θέαμα».

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση γύρω από τη διανομή των εσόδων στο παγκόσμιο τένις επανέρχεται με ένταση, αυτή τη φορά με φωνή αιχμής από την κορυφή του αθλήματος. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, δεν δίστασε να θέσει ανοιχτά ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των Grand Slam, σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να πυροδοτήσει εξελίξεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι αθλητές ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα τεράστια οικονομικά μεγέθη που παράγουν τα κορυφαία τουρνουά.

Η δήλωσή της δεν ήρθε εν κενώ. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική ανισορροπία μεταξύ διοργανωτών και παικτών αποτελεί μόνιμο σημείο τριβής. Τα Grand Slam –όπως το Roland Garros, το Wimbledon, το US Open και το Australian Open– καταγράφουν συνεχώς αυξανόμενα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εισιτήρια. Ωστόσο, οι παίκτες θεωρούν ότι το ποσοστό που καταλήγει σε αυτούς δεν αντανακλά τη συμβολή τους στο προϊόν.

Η Σαμπαλένκα έθεσε το ζήτημα με τον πιο ωμό τρόπο: «Το θέαμα εξαρτάται από εμάς». Πρόκειται για μια φράση που συμπυκνώνει την ουσία της διαμάχης. Σε αντίθεση με άλλα επαγγελματικά σπορ, όπου οι αθλητές έχουν οργανωμένες ενώσεις με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, το τένις παραμένει ένα κατακερματισμένο οικοσύστημα. Οι παίκτες κινούνται μεταξύ ATP και WTA Tour, αλλά τα Grand Slam λειτουργούν ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίο πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Η ένταση αυξήθηκε ενόψει της νέας διοργάνωσης στο Παρίσι, καθώς κορυφαίοι αθλητές –μεταξύ αυτών ο Γιανίκ Σίνερ και η Κόκο Γκοφ– φέρονται να εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το ύψος των χρηματικών επάθλων. Το γεγονός ότι το θέμα επανέρχεται με συντονισμένο τρόπο δείχνει πως δεν πρόκειται για μεμονωμένες φωνές, αλλά για μια ευρύτερη τάση αμφισβήτησης του status quo.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος διαχρονικά έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των παικτών, αν και η εμπλοκή του σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ποικίλλει. Ο Σέρβος σταρ, με την τεράστια επιρροή του, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε κάθε πιθανή συλλογική κίνηση. Η ιστορία δείχνει ότι χωρίς τη συμμετοχή των κορυφαίων ονομάτων, καμία μορφή πίεσης προς τους διοργανωτές δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ, όσο ακραίο κι αν ακούγεται, δεν είναι χωρίς προηγούμενο στον αθλητισμό. Σε άλλα επαγγελματικά πρωταθλήματα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι απεργίες και οι διακοπές αγώνων έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για καλύτερες συλλογικές συμβάσεις. Στο τένις, όμως, μια τέτοια κίνηση θα είχε πολλαπλάσια επίδραση, καθώς οι διοργανώσεις στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην παρουσία των κορυφαίων παικτών για την εμπορική τους αξία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι παίκτες είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους. Ένα μποϊκοτάζ Grand Slam θα σήμαινε απώλεια εσόδων όχι μόνο για τους διοργανωτές, αλλά και για τους ίδιους τους αθλητές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα, θα δημιουργούσε αβεβαιότητα για χορηγούς, τηλεοπτικά δίκτυα και φιλάθλους, επηρεάζοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του αθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική που αναπτύσσεται δείχνει ότι οι παίκτες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τη συλλογική τους ισχύ. Η νέα γενιά, με πιο έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεγαλύτερη επίγνωση των εμπορικών δεδομένων, εμφανίζεται λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχτεί τις παραδοσιακές ισορροπίες.

Το τένις βρίσκεται, έτσι, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα αποτελούν απλώς μια προειδοποίηση ή την αρχή μιας βαθύτερης αναδιάρθρωσης του αθλήματος. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα έχει ήδη σταλεί: οι πρωταγωνιστές του γηπέδου διεκδικούν πλέον ρόλο και εκτός αυτού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το οικονομικό μοντέλο που κυριάρχησε για δεκαετίες.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Κόσμος
Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Euroleague 05.05.26

«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύνταξη
Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Euroleague 05.05.26

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Σύνταξη
Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Ελλάδα 05.05.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο

Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Σύνταξη
Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ελλάδα 05.05.26

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά

Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύνταξη
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Σύνταξη
Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Σύνταξη
Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.05.26

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies