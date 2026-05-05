Ολυμπιακός: 15ο Final Four για τους Ερυθρόλευκους (vids)

Άλλη μια χρονιά, άλλο ένα Final Four για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να φτάνουν τα δεκαπέντε στην ιστορία τους και τα τελευταία πέντε να είναι συνεχόμενα.

Οι έντεκα τελευταίες φορές των Πειραιωτών μάλιστα, έχουν συμβεί στα τελευταία δεκαεπτά χρόνια: 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025 και τώρα 2026.

Παρά την απουσία τίτλου τα τελευταία 13 χρόνια, η σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα του Ολυμπιακού παραμένει υψηλή, έχοντας σε αυτό το διάστημα τρεις τελικούς και τρεις ημιτελικούς. Ακολουθεί μια αναδρομή στις συμμετοχές και τις κούπες του Θρύλου:

1994: Η αρχή στο Τελ Αβίβ

Η πρώτη συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four ήρθε το 1994 στο Τελ Αβίβ. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό (77-72), αλλά ηττήθηκαν στον τελικό από τη Μπανταλόνα με 57-59, χάνοντας την ευκαιρία για τον πρώτο τίτλο.

1995: Κοντά στην κορυφή στη Σαραγόσα

Το 1995, στη Σαραγόσα, το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε ξανά του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό (58-52), αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε εμπόδιο στον τελικό, κερδίζοντας με 73-61.

1997: Η πρώτη κούπα στη Ρώμη

Η τρίτη συμμετοχή αποδείχθηκε «φαρμακερή». Υπό τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Ολυμπιακός έφτασε στο Final Four της Ρώμης το 1997, έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά (2-0).

Στον ημιτελικό, οι Πειραιώτες νίκησαν την Ολίμπια Λιουμπλιάνας (74-65) και στον τελικό, στις 24 Απριλίου, επιβλήθηκαν της Μπαρτσελόνα με 73-58 μπροστά σε 7.000 φίλους τους στο Παλαέουρ. Ο Ντέιβιντ Ρίβερς οδήγησε την ομάδα στην πρώτη ευρωπαϊκή κούπα.

1999: Τρίτη θέση στο Μόναχο

Στο Final Four του Μονάχου το 1999, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Ζαλγκίρις Κάουνας (71-87), αλλά κατέκτησε την τρίτη θέση, νικώντας τη Φορτιτούντο Μπολόνια στον μικρό τελικό (74-63).

2009: Τέταρτη θέση στο Βερολίνο

Το 2009, στο Βερολίνο, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Παναθηναϊκό (84-82) και από την Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό (95-79), τερματίζοντας τέταρτος.

2010: Τελικός στο Παρίσι