Η Σακίρα τραγουδάει και 2 εκατ. κόσμου… βρίζει τον Πικέ! (vid)

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν κάθε άκρη της εμβληματικής παραλίας «Κοπακαμπάνα» στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το περασμένο Σάββατο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Σακίρα σε μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της λαμπερής καριέρας της.

Η εμφάνιση της Κολομβιανής τραγουδίστριας ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» ή «Women No Longer Cry», που πήρε το όνομά της από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η 49χρονη το 2024. Ένα άλμπουμ του οποίου το περιεχόμενο είχε φυσικά εμπνευστεί σε μεγάλο βαθμό από τον φρέσκο (σ.σ. το 2022) χωρισμό της με τον πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ.

Και όπως αποδείχθηκε, ο Πικέ ήταν «πρωταγωνιστής» και σε αυτή την ιστορική συναυλία, η οποία πέρα από το καθαρά μουσικό και καλλιτεχνικό κομμάτι, πιθανώς να… άφησε εποχή και για έναν ακόμη λόγο, αφού είναι άγνωστο αν άλλος ποδοσφαιριστής έχει γίνει αποδέχτης υβριστικών συνθημάτων από περισσότερο κόσμο ταυτόχρονα!

«Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», είπε στο κοινό η Σακίρα, ντυμένη με τα χρώματα της χώρας και συνέχισε: «Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική», είπε και κάπου εκεί στην… κουβέντα μπήκε και το κοινό: «Πικέ, άντε γ@@@ου», ακούγεται καθαρά στα σχετικά βίντεο που ήδη έχουν γίνει viral και κάνουν τον γύρο των social media.

Shakira’s fans reacted to her ex-husband at a 2-million-person concert in Brazil: “Piqué f*** off”pic.twitter.com/uZ2XY6s3sD — Universal News (@universalnewsx) May 3, 2026

Μια αντίδραση που φυσικά δείχνει ότι το κοινό της Σακίρα στέκεται στο πλευρό της και δεν έχει… συγχωρέσει ακόμη τη συμπεριφορά του 39χρονου Ισπανού. Και όπως φαίνεται, όσο η Κολομβιανή «περιλαμβάνει» τον πρώην σύζυγό της στην δισκογραφία της, όπως στον στίχο «…αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Renault Twingo», τόσο οι φανς της θα τον έχουν στο «στόχαστρό» τους.