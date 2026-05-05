ΑΕΛ Novibet: Ζητάει αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16
Οι φορείς που έστειλε επιστολή η ΑΕΛ Novibet – Τι ζητάει η θεσσαλική ομάδα.
Επιστολή στους βουλευτές της Λάρισας, τον Δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣΝ Λάρισας, με την οποία ζητάει αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League, έστειλε η ΑΕΛ Novibet.
Η θεσσαλική ομάδα μέσα από την επιστολή που απέστειλε ζητάει τη στήριξη των εν λόγω φορέων, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν, με το σκεπτικό να ενισχυθεί το επίπεδο ανταγωνισμού.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο σχετικός νόμος, πάντως, προβλέπει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των ομάδων, είτε αφορά αύξηση είτε μείωσή τους, τίθεται σε εφαρμογή από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι άμεσα, όπως επιθυμεί η ΑΕΛ Novibet.
Γι’ αυτό η θεσσαλική ομάδα ζητάει να υπάρξει τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ενώ παράλληλα η ΑΕΛ Novibet αναφέρει ότι η κάλυψη των δύο έξτρα θέσεων θα πρέπει να γίνει από τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν μαθηματικά από την Super League και όχι από ομάδες της Super League 2, όπως ορίζουν οι τρέχοντες κανονισμοί.
Δηλαδή, εν ολίγοις, να μην υπάρξει φέτος υποβιβασμός από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, αλλά οι δύο ομάδες (13η, 14η) να παραμείνουν στη Super League, μαζί με τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, που ανέβηκαν από την Super League, για είναι 16 οι ομάδες.
