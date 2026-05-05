Culture Live 05 Μαΐου 2026

Πότε είναι αργά για μια βράβευση; Για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ, ποτέ

Η Τζουν Σκουίμπ απέσπασε υποψηφιότητα στα Tony Awards 2026 για το «Marjorie Prime» και, στα 96 της, έγινε η γηραιότερη ηθοποιός που έχει διεκδικήσει ποτέ βραβείο ερμηνείας στον θεσμό

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Η Τζουν Σκουίμπ απέσπασε υποψηφιότητα στα Tony Awards 2026 για την ερμηνεία της στο «Marjorie Prime» και έγινε η γηραιότερη ηθοποιός που έχει προταθεί ποτέ σε υποκριτική κατηγορία του θεσμού.

Η 96χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια για Καλύτερη Ερμηνεία από Ηθοποιό σε Β΄ Γυναικείο Ρόλο σε Θεατρικό Έργο, γράφοντας ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων.

«Είμαι ενθουσιασμένη με το τι θα κάνει αυτή η υποψηφιότητα για την καριέρα μου», δήλωσε με χιούμορ στο People.

Το ρεκόρ και οι αντίπαλές της

Με την υποψηφιότητά της, η Σκουίμπ ξεπέρασε τη Λόις Σμιθ, η οποία είχε προταθεί το 2020 σε ηλικία 89 ετών για το «The Inheritance». Πριν από εκείνη, το ρεκόρ κατείχε η Σίσιλι Τάισον, που είχε προταθεί στα 88 της για το «The Trip to Bountiful» το 2013.

Για να κερδίσει το βραβείο, η Σκουίμπ θα πρέπει να επικρατήσει απέναντι στις Μπέτσι Άιντεμ για το «Liberation», Μέριλουιζ Μπερκ για το «The Balusters», Άγια Κας για το «Giant» και Λόρι Μέτκαλφ για το «Ο Θάνατος του Εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ.

Ιστορική υποψηφιότητα και για τον Ντάνι Μπέρστιν

Η Σκουίμπ αναφέρθηκε και στον συμπρωταγωνιστή της, Ντάνι Μπέρστιν, ο οποίος προτάθηκε για Β΄ Ανδρικό Ρόλο στο ίδιο έργο. Με τη φετινή του υποψηφιότητα, ο Μπέρστιν έφτασε συνολικά τις εννέα, αριθμός-ρεκόρ για άνδρα ηθοποιό στα Tony.

«Είμαι πανευτυχής και για τον Ντάνι. Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσοι εργάστηκαν τόσο σκληρά για να ξαναφέρουν στη ζωή το Marjorie Prime», είπε η Σκουίμπ.

Ο Μπέρστιν δήλωσε, από την πλευρά του, «απίστευτα ευγνώμων και τιμημένος», προσθέτοντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την Τζουν Σκουίμπ και πως όλο το καστ άξιζε κάθε διάκριση.

Το «Marjorie Prime»

Το «Marjorie Prime» ξεκίνησε παραστάσεις τον Νοέμβριο του 2025 και ολοκλήρωσε την περιορισμένη του πορεία τον Φεβρουάριο του 2026.

Το έργο επιστημονικής φαντασίας του Τζόρνταν Χάρισον, που είχε υπάρξει φιναλίστ για το Πούλιτζερ, παρουσιάστηκε από το Second Stage Theater σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Tony Αν Κάουφμαν.

Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα με άνοια, την οποία υποδύεται η Σκουίμπ, και τη σχέση που αναπτύσσει με έναν ολογραφικό σύντροφο, δημιουργημένο με βάση τον εκλιπόντα σύζυγό της.

Στην παράσταση συμμετείχαν επίσης η δύο φορές βραβευμένη με Tony Σίνθια Νίξον και ο Κρίστοφερ Λόουελ, γνωστός από το «Promising Young Woman».

Από το Broadway του 1959 στο σήμερα

Η Σκουίμπ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η γηραιότερη ερμηνεύτρια που άνοιξε ποτέ παράσταση στο Broadway. Η σχέση της με τη σκηνή, ωστόσο, μετρά δεκαετίες.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway το 1959, στην αρχική παραγωγή του «Gypsy», δίπλα στην Έθελ Μέρμαν, υποδυόμενη τη στρίπερ Ηλέκτρα.

«Τότε κινούμουν πολύ διαφορετικά», είχε πει γελώντας, θυμούμενη εκείνη την περίοδο. «Έκανα πολλά bumps and grinds κάθε βράδυ… Τώρα όχι και τόσα πολλά».

Η ηθοποιός είναι επίσης γνωστή και αγαπητή από τον κινηματογράφο, κυρίως για την ερμηνεία της στο «Nebraska».

Πότε θα δοθούν τα βραβεία

Οι νικητές των Tony Awards 2026 θα ανακοινωθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου, σε τελετή με παρουσιάστρια την Pink, από το ιστορικό Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.

*Mε πληροφορίες από: People 

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Φροίξος Φυντανίδης
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Game on 04.05.26

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Πρόεδρος Eurogroup 05.05.26

Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Κόσμος 05.05.26

Λούλα και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις αρχές του έτους, κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη

Μέση Ανατολή 05.05.26

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έφτιαξε μηχανισμό για τη διαχείριση του διάπλου – Κανείς δεν περνάει χωρίς άδεια

Ένα νέο μηχανισμό, με τον οποίο θα ελέγχει το Ιράν τον διάπλου στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα πλοία που θα θέλουν να κινηθούν στην περιοχή θα πρέπει να δηλώνουν την πρόθεσή τους και να εξασφαλίζουν ειδική άδεια.

Euroleague 05.05.26

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Ραντεβού στην Αθήνα

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 105-82 τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα (22/5 – 24/5) – Με τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις (2-0 η σειρά) στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι.

Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
