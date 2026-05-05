Πότε είναι αργά για μια βράβευση; Για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ, ποτέ

Η Τζουν Σκουίμπ απέσπασε υποψηφιότητα στα Tony Awards 2026 για την ερμηνεία της στο «Marjorie Prime» και έγινε η γηραιότερη ηθοποιός που έχει προταθεί ποτέ σε υποκριτική κατηγορία του θεσμού.

Η 96χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια για Καλύτερη Ερμηνεία από Ηθοποιό σε Β΄ Γυναικείο Ρόλο σε Θεατρικό Έργο, γράφοντας ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία των βραβείων.

«Είμαι ενθουσιασμένη με το τι θα κάνει αυτή η υποψηφιότητα για την καριέρα μου», δήλωσε με χιούμορ στο People.

Το ρεκόρ και οι αντίπαλές της

Με την υποψηφιότητά της, η Σκουίμπ ξεπέρασε τη Λόις Σμιθ, η οποία είχε προταθεί το 2020 σε ηλικία 89 ετών για το «The Inheritance». Πριν από εκείνη, το ρεκόρ κατείχε η Σίσιλι Τάισον, που είχε προταθεί στα 88 της για το «The Trip to Bountiful» το 2013.

Για να κερδίσει το βραβείο, η Σκουίμπ θα πρέπει να επικρατήσει απέναντι στις Μπέτσι Άιντεμ για το «Liberation», Μέριλουιζ Μπερκ για το «The Balusters», Άγια Κας για το «Giant» και Λόρι Μέτκαλφ για το «Ο Θάνατος του Εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ.

June Squibb and Danny Burstein have broken Tony records after starring in “Marjorie Prime.” Squibb, 96, becomes the oldest acting nominee in Tony history, surpassing Lois Smith’s previous record. Burstein is now the most-nominated male performer in Tony history, with nine… pic.twitter.com/e4KRJF0qAK — Variety (@Variety) May 5, 2026

Ιστορική υποψηφιότητα και για τον Ντάνι Μπέρστιν

Η Σκουίμπ αναφέρθηκε και στον συμπρωταγωνιστή της, Ντάνι Μπέρστιν, ο οποίος προτάθηκε για Β΄ Ανδρικό Ρόλο στο ίδιο έργο. Με τη φετινή του υποψηφιότητα, ο Μπέρστιν έφτασε συνολικά τις εννέα, αριθμός-ρεκόρ για άνδρα ηθοποιό στα Tony.

«Είμαι πανευτυχής και για τον Ντάνι. Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσοι εργάστηκαν τόσο σκληρά για να ξαναφέρουν στη ζωή το Marjorie Prime», είπε η Σκουίμπ.

Ο Μπέρστιν δήλωσε, από την πλευρά του, «απίστευτα ευγνώμων και τιμημένος», προσθέτοντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την Τζουν Σκουίμπ και πως όλο το καστ άξιζε κάθε διάκριση.

Το «Marjorie Prime»

Το «Marjorie Prime» ξεκίνησε παραστάσεις τον Νοέμβριο του 2025 και ολοκλήρωσε την περιορισμένη του πορεία τον Φεβρουάριο του 2026.

Το έργο επιστημονικής φαντασίας του Τζόρνταν Χάρισον, που είχε υπάρξει φιναλίστ για το Πούλιτζερ, παρουσιάστηκε από το Second Stage Theater σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Tony Αν Κάουφμαν.

Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα με άνοια, την οποία υποδύεται η Σκουίμπ, και τη σχέση που αναπτύσσει με έναν ολογραφικό σύντροφο, δημιουργημένο με βάση τον εκλιπόντα σύζυγό της.

Στην παράσταση συμμετείχαν επίσης η δύο φορές βραβευμένη με Tony Σίνθια Νίξον και ο Κρίστοφερ Λόουελ, γνωστός από το «Promising Young Woman».

Από το Broadway του 1959 στο σήμερα

Η Σκουίμπ είχε ήδη γράψει ιστορία ως η γηραιότερη ερμηνεύτρια που άνοιξε ποτέ παράσταση στο Broadway. Η σχέση της με τη σκηνή, ωστόσο, μετρά δεκαετίες.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Broadway το 1959, στην αρχική παραγωγή του «Gypsy», δίπλα στην Έθελ Μέρμαν, υποδυόμενη τη στρίπερ Ηλέκτρα.

«Τότε κινούμουν πολύ διαφορετικά», είχε πει γελώντας, θυμούμενη εκείνη την περίοδο. «Έκανα πολλά bumps and grinds κάθε βράδυ… Τώρα όχι και τόσα πολλά».

Η ηθοποιός είναι επίσης γνωστή και αγαπητή από τον κινηματογράφο, κυρίως για την ερμηνεία της στο «Nebraska».

Πότε θα δοθούν τα βραβεία

Οι νικητές των Tony Awards 2026 θα ανακοινωθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου, σε τελετή με παρουσιάστρια την Pink, από το ιστορικό Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.

*Mε πληροφορίες από: People