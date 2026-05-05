newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 19:56

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι «σαφώς μη βιώσιμο», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, την ώρα που η γηραιά ήπειρος υφίσταται τη μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη.

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία που εκφώνησε στην Φρανκφούρτη κατά την έναρξη συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η ΕΚΤ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και το ερευνητικό κέντρο Cetex του Λονδίνου.

Σε αυτό το πλαίσιο που επιβαρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας «προσφέρουν την πιο προφανή οδό» για τη μείωση των αρμπιτράζ μεταξύ των βασικών στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις προσιτές τιμές, σύμφωνα με την Κρ. Λαγκάρντ.

Εσωτερικές αναλύσεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται περισσότερο σε μη ορυκτές πηγές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, προστατεύτηκαν καλύτερα από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κεντρική τραπεζίτη, «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη μετάβαση είναι επίσης σημαντικός». Αυτό συνεπάγεται «την εύρεση των πιο αποδοτικών διαδρομών σε οικονομικό επίπεδο» για την προώθηση ταυτόχρονα της ανάπτυξης και της απανθρακοποίησης.

Στόχος ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2 βαθμούς Κέλσιου ή ακόμη στον 1,5 βαθμούς Κέλσιου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ο κόσμος βίωσε τη δεκαετία «την πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ», υπενθύμισε η Κρ. Λαγκάρντ.

Φαίνεται, σύμφωνα με την Κρ. Λαγκάρντ, ότι «η συνολική απάντηση, εκ μέρους των κυβερνήσεων όπως και των κοινωνιών στο σύνολό τους, παρέμεινε κατώτερη αυτής που απαιτεί η κατάσταση».

Ένας από τους λόγους είναι ότι «η κλιματική αλλαγή -ένα φαινόμενο που επιβάλλεται ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις – έγινε από μόνο του ένα κομματικό θέμα», υπογράμμισε η Κρ. Λαγκάρντ.

Ο κόσμος χρειάζεται επομένως μια «αμερόληπτη» ανάλυση προκειμένου «να επιλέξει τη σχετική πληροφορία αγνοώντας τον περιττό θόρυβο και να βοηθήσει αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις όπως και τους πολίτες να καταλάβουν τα σήματα και αυτό που διακυβεύεται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη
To 1% 05.05.26

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι - Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα

Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

Βάιος Μπαλάφας
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Ελλάδα 05.05.26

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Σύνταξη
NeeDoh: Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια – Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς
NeeDoh 05.05.26

Παραξυσμός με τα «ζουληχτά» παιχνίδια - Αδειάζουν τα ράφια με καταιγιστικούς ρυθμούς

Αντί για αέρα ή νερό, τα κλασικά NeeDoh είναι γεμισμένα με κάτι που μοιάζει με ζύμη αλλά δεν είναι και όταν τα ζουλάς έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά... άκρως εθιστική.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 05.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Σύνταξη
Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies