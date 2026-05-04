Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)

O Ελληνικός λαός λέει με σοφία: «Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση»… Εδώ λοιπόν έχουμε σε τρία παιχνίδια περισσότερο από κρίσιμα για το πρωτάθλημα της Super League τρεις διαιτησίες σφαγείου από διαιτητές από την ίδια χώρα. Την Ιταλία. Και αυτό παύει να είναι απλώς… γεωγραφική σύμπτωση από την στιγμή που ο επικεφαλής της διαιτησίας στην UEFA είναι και αυτός Ιταλός, ο πολύς κύριος Ροσέτι και υποτίθεται ότι έχει και λόγο στον ορισμό αρχιδιαιτητών στην ΕΠΟ, δηλαδή αυτών που καλούν του Ιταλούς διαιτητές στα ελληνικά ντέρμπι.

Τον Οκτώβρη του 2023 στο Καραϊσκάκη διεξάγεται το περίφημο «ματς του Χουανκάρ» με έναν ανόητο να πετάει μια κροτίδα στα όρια της κερκίδας και τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Χουανκάρ να δηλώνει τραυματίας αν και ανάμεσα σε αυτόν και την κροτίδα υπήρχαν και άλλου συμπαίκτες του που δεν έπαθαν το παραμικρό!

Το περιστατικό συνέβη στο 50ο λεπτό του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναικός και με το σκορ στο 1-1. Ο διαιτητής Μαρέσκα από τη Νάπολι αρχικά ζήτησε από τον Παναθηναικό που αποχώρησε από το γήπεδο με δική του βούληση και πριν σφυριχτεί προσωρινή διακοπή, να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Στην συνέχεια κάλεσε στον γιατρό και επιμόνως ρωτούσε τον γιατρό αγώνα αν ο παίκτης είναι «fit to play» αν είναι ικανός να γυρίσει στο ματς και ο γιατρός δεν έδινε ξεκάθαρη απάντηση αφού δεχόταν τεράστια πίεση και είχε υποστεί και την επίθεση του …κατά τα άλλα τραυματία Χουανκάρ.

Ο διαιτητής έκλεισε το φύλλο αγώνα γράφοντας ότι ο αγώνας διεκόπη λόγω της παρατεταμένης αργοπορίας στην επανέναρξη του αγώνα. Το μεμπτό για τον Μαρέσκα και αυτό που τελικώς έκρινε στα δικαστήρια τον αγώνα και τον μετέτρεψε από μια ισοπαλία του 1-1 σε ήττα στα χαρτιά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, είναι μια πρόσθετη έκθεση του Μαρέσκα που ζητήθηκε από τον δικαστή της Super League και στην οποία ο Μαρέσκα αυθαιρέτως γράφει για «seriousness of injury» πράγμα που δεν ανέφερε ποτέ στο φύλλο Αγώνα.

Αλγεινή εντύπωση είχε προκαλέσει τότε στην αθλητική κοινή γνώμη το γεγονός ότι η Αλληλογραφία του Μαρέσκα με την ΕΠΟ και τον σκιώδη αρχιδιαιτητή Σταύρο Μάνταλο έγινε όχι μέσω της Ιταλικής Ομοσπονδίας όπως θα έπρεπε αλλα απ ευθείας με ένα μέιλ… yahoo.it που θα μπορούσε οποιοσδήποτε να υπογράφει ως Μαρέσκα χωρίς να είναι πράγματι ο Ιταλός ρέφερι. Ακόμα και αυτό δείχνει τα επίπεδα… συνεννόησης με το εχθρικό στον Ολυμπιακό καθεστώς της ΕΠΟ και τον Ιταλό ρέφερι που έκρινε τον αγώνα με αυτή την έκθεση και εν πολλοίς το πρωτάθλημα.

Στις 23/4/2024 στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη ο Ιταλός διαιτητής Ντάβιντε Μάσα εκτελεί εν ψυχρώ τους γηπεδούχους με τρια λάθη που έβαλαν φωτιά στο γήπεδο και προκάλεσαν την οργή των γηπεδούχων.

Στο 13ο λεπτό ο Βίντα σπρώχνει τον Μακαμπού στην περιοχή και ο Μάσα αρνείται καταφανέστατο πέναλτι. Στο 38ο λεπτό ο Σιμάνσκι κάνει ένα από τα πιο βίαια μαρκαρίσματα στα ελληνικά γήπεδα στον Ματιέ Βαλμπουενά, φάση ορισμός της κόκκινης κάρτας και αντι αυτής ο διαιτητής λέει «παίζετε» προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή των γηπεδούχων!

Στα τελευταία λεπτά και αφού έχει χαρίσει τουλάχιστον 6 κίτρινες κάρτες σε παίκτες της ΑΕΚ, ο Μάσα ορίζει τη μοίρα του ματς με δυο ανεκδιήγητες αποφάσεις του. Στο 82ο λεπτό σε μια μονομαχία του Ρέαμπτσιουκ με τον Βίντα της ΑΕΚ ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ θα προηγηθεί 1-2. Ακόμα και οι κριτικοί διαιτησίας στα κανάλια αντιπάλων του Ολυμπιακού υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.

Για να ολοκληρώσει μια από τις σφαγιαστικότερες διαιτησίας της ιστορίας του πρωταθλήματος ο Μάσα δεν σφυρίζει πεντακάθαρο φάουλ του Αμραμπατ που πέταξε με λαβή κατς τον αντίπαλο του στο έδαφος πριν δώσει την ασίστ στον Μάνταλο για το 1-3. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε εκείνη την φάση σχεδόν σταμάτησαν την αμυντική προσπάθεια περιμένοντας το σφύριγμα του Μάσα! Αυτός ο αγώνας έκρινε το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν!

Και φτάνουμε στο χθεσινό ματς της Τούμπας με τον Σότσα σε μια από τις πιο εχθρικές διαιτησίες σε ντέρμπι κατά του Ολυμπιακού.

Ο Σότσα με τον Παϊρέτο στο VAR κατόρθωσαν να κατακυρώσουν ως γκολ ένα πεντακάθαρο οφσάιντ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0.

Μάλιστα ο διαιτητής δεν έκανε on field review. Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες ίδιο ακριβώς γκολ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι στο Φάληρο ακυρώθηκε ως οφ σάιντ. Δυο πανομοιότυπες φάσεις όπου ο τερματοφύλακας εμποδίζεται, δυο εκ διαμέτρου διαφορετικές αποφάσεις που αλλοιώνουν τη βαθμολογία των πλει οφ και εν τέλει το πρωτάθλημα. Σε μια φάση που ξεκινάει από λάθος υπόδειξη κόρνερ που δεν ενώ υπήρχε άουτ. Πριν το 3-1 του ΠΑΟΚ ο διαιτητής Σότσα δεν βλέπει εξώφθαλμο φάουλ του Ζίβκοβιτς στον Κοστίνια και ο Παϊρέτο επίσης δεν τον καλεί για on field review.

Χαρακτηριστική και η φάση που ο Μπάμπα σημαδεύει τον αστράγαλο του Κοστίνια στα όρια της περιοχής του ΠΑΟΚ και δεν υποδεικνύεται ούτε φάουλ παρότι ο Κοστίνια τραυματίζεται.

Και ο Γερεμέγιεφ πατάει με τις τάπες τον αστράγαλο του Τζολάκη, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σωριάζεται για κάποια λεπτά στο έδαφος αλλά επίσης ο Σότσα δεν έδειξε ούτε φάουλ.

Ένας ακόμα Ιταλός σε ντέρμπι, ένα ακόμα προκλητικό χειρουργείο διαιτησία που μάλλον έκρινε ένα πρωτάθλημα. Και ξαναλέμε:

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση… Έχει άραγε ο κύριος Ροσέτι κάποιο σχόλιο για αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά;