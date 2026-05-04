sports betsson
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
Ποδόσφαιρο 04 Μαΐου 2026, 14:08

Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)

Από τον Χουάνκαρ ως την Τούμπα. Τρία ντέρμπι, τρεις ιστορίες. Ίδιος ιταλικός παρονομαστής

in.gr
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Spotlight

O Ελληνικός λαός λέει με σοφία: «Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση»… Εδώ λοιπόν έχουμε σε τρία παιχνίδια περισσότερο από κρίσιμα για το πρωτάθλημα της Super League τρεις διαιτησίες σφαγείου από διαιτητές από την ίδια χώρα. Την Ιταλία. Και αυτό παύει να είναι απλώς… γεωγραφική σύμπτωση από την στιγμή που ο επικεφαλής της διαιτησίας στην UEFA είναι και αυτός Ιταλός, ο πολύς κύριος Ροσέτι και υποτίθεται ότι έχει και λόγο στον ορισμό αρχιδιαιτητών στην ΕΠΟ, δηλαδή αυτών που καλούν του Ιταλούς διαιτητές στα ελληνικά ντέρμπι.

Τον Οκτώβρη του 2023 στο Καραϊσκάκη διεξάγεται το περίφημο «ματς του Χουανκάρ» με έναν ανόητο να πετάει μια κροτίδα στα όρια της κερκίδας και τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Χουανκάρ να δηλώνει τραυματίας αν και ανάμεσα σε αυτόν και την κροτίδα υπήρχαν και άλλου συμπαίκτες του που δεν έπαθαν το παραμικρό!

Το περιστατικό συνέβη στο 50ο λεπτό του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναικός και με το σκορ στο 1-1. Ο διαιτητής Μαρέσκα από τη Νάπολι αρχικά ζήτησε από τον Παναθηναικό που αποχώρησε από το γήπεδο με δική του βούληση και πριν σφυριχτεί προσωρινή διακοπή, να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Στην συνέχεια κάλεσε στον γιατρό και επιμόνως ρωτούσε τον γιατρό αγώνα αν ο παίκτης είναι «fit to play» αν είναι ικανός να γυρίσει στο ματς και ο γιατρός δεν έδινε ξεκάθαρη απάντηση αφού δεχόταν τεράστια πίεση και είχε υποστεί και την επίθεση του …κατά τα άλλα τραυματία Χουανκάρ.

Ο διαιτητής έκλεισε το φύλλο αγώνα γράφοντας ότι ο αγώνας διεκόπη λόγω της παρατεταμένης αργοπορίας στην επανέναρξη του αγώνα. Το μεμπτό για τον Μαρέσκα και αυτό που τελικώς έκρινε στα δικαστήρια τον αγώνα και τον μετέτρεψε από μια ισοπαλία του 1-1 σε ήττα στα χαρτιά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, είναι μια πρόσθετη έκθεση του Μαρέσκα που ζητήθηκε από τον δικαστή της Super League και στην οποία ο Μαρέσκα αυθαιρέτως γράφει για «seriousness of injury» πράγμα που δεν ανέφερε ποτέ στο φύλλο Αγώνα.

YouTube thumbnail

Αλγεινή εντύπωση είχε προκαλέσει τότε στην αθλητική κοινή γνώμη το γεγονός ότι η Αλληλογραφία του Μαρέσκα με την ΕΠΟ και τον σκιώδη αρχιδιαιτητή Σταύρο Μάνταλο έγινε όχι μέσω της Ιταλικής Ομοσπονδίας όπως θα έπρεπε αλλα απ ευθείας με ένα μέιλ… yahoo.it που θα μπορούσε οποιοσδήποτε να υπογράφει ως Μαρέσκα χωρίς να είναι πράγματι ο Ιταλός ρέφερι. Ακόμα και αυτό δείχνει τα επίπεδα… συνεννόησης με το εχθρικό στον Ολυμπιακό καθεστώς της ΕΠΟ και τον Ιταλό ρέφερι που έκρινε τον αγώνα με αυτή την έκθεση και εν πολλοίς το πρωτάθλημα.

Στις 23/4/2024 στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη ο Ιταλός διαιτητής Ντάβιντε Μάσα εκτελεί εν ψυχρώ τους γηπεδούχους με τρια λάθη που έβαλαν φωτιά στο γήπεδο και προκάλεσαν την οργή των γηπεδούχων.

Στο 13ο λεπτό ο Βίντα σπρώχνει τον Μακαμπού στην περιοχή και ο Μάσα αρνείται καταφανέστατο πέναλτι. Στο 38ο λεπτό ο Σιμάνσκι κάνει ένα από τα πιο βίαια μαρκαρίσματα στα ελληνικά γήπεδα στον Ματιέ Βαλμπουενά, φάση ορισμός της κόκκινης κάρτας και αντι αυτής ο διαιτητής λέει «παίζετε» προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή των γηπεδούχων!

Στα τελευταία λεπτά και αφού έχει χαρίσει τουλάχιστον 6 κίτρινες κάρτες σε παίκτες της ΑΕΚ, ο Μάσα ορίζει τη μοίρα του ματς με δυο ανεκδιήγητες αποφάσεις του. Στο 82ο λεπτό σε μια μονομαχία του Ρέαμπτσιουκ με τον Βίντα της ΑΕΚ ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ θα προηγηθεί 1-2. Ακόμα και οι κριτικοί διαιτησίας στα κανάλια αντιπάλων του Ολυμπιακού υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.

Για να ολοκληρώσει μια από τις σφαγιαστικότερες διαιτησίας της ιστορίας του πρωταθλήματος ο Μάσα δεν σφυρίζει πεντακάθαρο φάουλ του Αμραμπατ που πέταξε με λαβή κατς τον αντίπαλο του στο έδαφος πριν δώσει την ασίστ στον Μάνταλο για το 1-3. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε εκείνη την φάση σχεδόν σταμάτησαν την αμυντική προσπάθεια περιμένοντας το σφύριγμα του Μάσα! Αυτός ο αγώνας έκρινε το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν!

Και φτάνουμε στο χθεσινό ματς της Τούμπας με τον Σότσα σε μια από τις πιο εχθρικές διαιτησίες σε ντέρμπι κατά του Ολυμπιακού.

Ο Σότσα με τον Παϊρέτο στο VAR κατόρθωσαν να κατακυρώσουν ως γκολ ένα πεντακάθαρο οφσάιντ με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0.

Μάλιστα ο διαιτητής δεν έκανε on field review. Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες ίδιο ακριβώς γκολ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι στο Φάληρο ακυρώθηκε ως οφ σάιντ. Δυο πανομοιότυπες φάσεις όπου ο τερματοφύλακας εμποδίζεται, δυο εκ διαμέτρου διαφορετικές αποφάσεις που αλλοιώνουν τη βαθμολογία των πλει οφ και εν τέλει το πρωτάθλημα. Σε μια φάση που ξεκινάει από λάθος υπόδειξη κόρνερ που δεν ενώ υπήρχε άουτ. Πριν το 3-1 του ΠΑΟΚ ο διαιτητής Σότσα δεν βλέπει εξώφθαλμο φάουλ του Ζίβκοβιτς στον Κοστίνια και ο Παϊρέτο επίσης δεν τον καλεί για on field review.

Χαρακτηριστική και η φάση που ο Μπάμπα σημαδεύει τον αστράγαλο του Κοστίνια στα όρια της περιοχής του ΠΑΟΚ και δεν υποδεικνύεται ούτε φάουλ παρότι ο Κοστίνια τραυματίζεται.

Και ο Γερεμέγιεφ πατάει με τις τάπες τον αστράγαλο του Τζολάκη, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σωριάζεται για κάποια λεπτά στο έδαφος αλλά επίσης ο Σότσα δεν έδειξε ούτε φάουλ.

Ένας ακόμα Ιταλός σε ντέρμπι, ένα ακόμα προκλητικό χειρουργείο διαιτησία που μάλλον έκρινε ένα πρωτάθλημα. Και ξαναλέμε:

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση… Έχει άραγε ο κύριος Ροσέτι κάποιο σχόλιο για αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά;

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Κόσμος
Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Βίντεο 04.05.26

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Σύνταξη
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies