Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 17:59
Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04 Μαΐου 2026, 18:20

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Σφοδρή επίθεση στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, εξαπέλυσαν κυβερνητικές πηγές κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση των δηλώσεων» μελών της κυβέρνησης, σχετικά με τους δανειολήπτες. Από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν, μεταξύ άλλων, πως «στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές».

Οι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν πως «ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης. Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».

«Ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν οι κυβερνητικές πηγές»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις ‘κυβερνητικές πηγές’ γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις. Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;

Α. ‘Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών’, δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;

Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;

Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν».

Προσθέτει πως «τρικυμία στο ποτήρι! Αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Κόσμος
Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

Επίθεση του Ιράν στα Εμιράτα, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση – Απολύτως ψέματα ότι πέρασαν πλοία από τα Στενά, λέει η Τεχεράνη

inWellness
inTown
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας άμεσα απαντήσεις από τον κ. Λιβάνιο για την «τροπολογία Βορίδη».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα
Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Βαρουφάκης: Αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ – Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται
Ο Βαρουφάκης αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ - «Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται»

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)
Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid+pics)

Ο Τζέσι Ντέρι έπεσε άσχημα με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο μετά από σύγκρουσή του στον αέρα με τον Άμποτ και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

