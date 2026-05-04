magazin
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο διάβολος φοράει Amazon»: Πώς ο Τζέφ Μπέζος έγινε μια απροσδόκητη δύναμη στον κόσμο της μόδας
Culture Live 04 Μαΐου 2026, 17:20

«Ο διάβολος φοράει Amazon»: Πώς ο Τζέφ Μπέζος έγινε μια απροσδόκητη δύναμη στον κόσμο της μόδας

Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2» εξετάζει τη σχέση μεταξύ σχεδιαστών και τεχνολογίας, δύο τομέων που παραδοσιακά απέχουν πολύ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Spotlight

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» πριν από δύο δεκαετίες, και κυρίως στον κόσμο της μόδας. Η ταινία του 2006 απεικόνιζε ένα τοπίο που σήμερα είναι σχεδόν αγνώριστο, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς.

Όμως, ενώ η πρώτη ταινία έγινε καλτ, αναλύοντας σε βάθος τον καπιταλισμό των φιλοδοξιών, η συνέχεια επικεντρώνεται στη σάτιρα των πιο απίθανων δρόμων που έχουν ακολουθήσει από τότε η βιομηχανία της πολυτέλειας και τα glossy περιοδικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη USA TODAY Entertainment (@usatodayentertainment)

Περιεχόμενο προς κατανάλωση

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μόδα έχει εξελιχθεί σε οικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά και σε πηγή ψυχαγωγίας.

Στην πραγματικότητα, αποτελεί απλώς ένα ακόμη είδος περιεχομένου προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια των συνεδριών περιήγησης από τον καναπέ – συνεδριών που θα συνδυαστούν με την παρακολούθηση της συνέχειας όταν αυτή κυκλοφορήσει στις πλατφόρμες (θα είναι διαθέσιμη στο Disney+).

Οι σεναριογράφοι το γνωρίζουν αυτό και έχουν διανθίσει γενναιόδωρα το υλικό με cameo εμφανίσεις και αναφορές που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν μιμίδια.

Αν στην πρώτη ταινία ήταν δύσκολο να προστεθούν σημαντικά ονόματα, με μόνο τον Valentino Garavani και την Gisele Bündchen να τολμούν, σε αυτή την έκδοση υπάρχουν περισσότερες διασημότητες από όσες κοσμούν ένα κόκκινο χαλί, με τη λίστα να περιλαμβάνει τους Marc Jacobs, Donatella Versace, Lady Gaga, Karolina Kurkova, Heidi Klum, Domenico Dolce και Stefano Gabbana, Tina Brown και Law Roach.

Mια ματιά στον ρόλο της Άννα Γουίντουρ και των ολιγαρχών της τεχνολογίας στην ταινία που μόλις βγήκε στις αίθουσες

YouTube thumbnail

Η συγγραφέας-βοηθός της Γουίντουρ

Το 2006, κανείς δεν ήθελε να συνδεθεί με μια ταινία που θεωρούνταν «ραδιενεργή». Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρεν Βάισμπεργκερ από το 2003, η ιστορία απαθανάτιζε μια πανίσχυρη και μεγαλομανή εκδότρια περιοδικού, την οποία υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ και η οποία εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ, εκδότρια της αμερικανικής έκδοσης της Vogue (η Βάισμπεργκερ είχε εργαστεί ως βοηθός της για μερικούς μήνες).

Πριν από είκοσι χρόνια, όλοι φοβόντουσαν την Άννα Γουίντουρ, αλλά το ευρύ κοινό δεν την γνώριζε. Σήμερα, ισχύει το αντίθετο. Έχει γίνει ένα οικείο πρόσωπο στην ποπ κουλτούρα, και αυτό οφείλεται εν μέρει στο βιβλίο και στην ταινία.

Το γνωρίζει αυτό και ήδη το σχολιάζει με ευθύτητα και ειρωνεία, ποζάροντας με ρούχα Prada μαζί με τη Μέριλ Στριπ για το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του περιοδικού που συντονίζει πλέον ως παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου για όλες τις εκδόσεις της Condé Nast.

Οι γκουρού της Σίλικον Βάλεϊ βγήκαν από τα γκαράζ τους και άφησαν πίσω τα φούτερ των σπασίκλων. Τώρα επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο και επιδιώκουν να κατακτήσουν τη βιομηχανία της μόδας με τα πορτοφόλια τους, συνειδητοποιώντας την πολιτιστική της δύναμη

Prada

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, παρευρίσκονται στη Διάσκεψη για τα Μέσα Ενημέρωσης και την Τεχνολογία της Allen and Company στο The Sun Valley Resort στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο, στις ΗΠΑ, στις 10 Ιουλίου 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Μεσάζοντες εξουσίας

Η ταινία απεικονίζει αυτή την αλλαγή, αλλά αγγίζει επίσης όλα τα θέματα που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια. «Η πλοκή ξεχωρίζει για την προφητεία της: ο αναδυόμενος δεσμός μεταξύ των τεχνο-ολιγαρχών και του κόσμου της μόδας, μια πρόσφατη στροφή που ενσαρκώνεται από έναν χαρακτήρα με αδιαμφισβήτητες ομοιότητες με τον Τζέφ Μπέζος» σχολιάζει η Patricia Rodríguez στην EL PAÍS.

Οι γκουρού της Σίλικον Βάλεϊ βγήκαν από τα γκαράζ τους και άφησαν πίσω τα φούτερ των σπασίκλων. Τώρα επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο και επιδιώκουν να κατακτήσουν τη βιομηχανία της μόδας με τα πορτοφόλια τους, συνειδητοποιώντας την πολιτιστική της δύναμη.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, ήταν οι τιμώμενοι καλεσμένοι στην τελευταία επίδειξη μόδας της Prada.

Ο Τζέφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, έγιναν το θέμα συζήτησης της πόλης όταν παρευρέθηκαν σε αρκετές επιδείξεις υψηλής ραπτικής στο Παρίσι.

Και την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, το ζευγάρι είναι έτοιμο για την ενθρόνισή του ως μεσαζόντων εξουσίας, όταν θα αναλάβει τη διοργάνωση του Met Gala.

Prada

Ένας άνδρας αναρτά μια αφίσα με το σύνθημα «Μποϊκοτάζ στο Met Gala του Μπέζος» στην περιοχή Μιντάουν της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ, στις 15 Απριλίου 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Πανάκριβα εισιτήρια

Το Met Gala, που διοργανώνεται από την Άννα Γουίντουρ, συγκεντρώνει χρήματα για το τμήμα μόδας του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Εκτός από το ότι αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές εκδηλώσεις της χρονιάς, όσοι ανεβαίνουν τις σκαλιστές σκάλες του μουσείου μπορούν να θεωρούνται κορυφαία πρόσωπα της κοινωνίας. Τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι τώρα.

«Στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα κάθε χρόνο, η Άννα έχει κάνει τις τιμές των εισιτηρίων τόσο υπερβολικές που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να τις αντέξει οικονομικά, εκτός από τις εταιρείες τεχνολογίας» έγραψε η Έιμι Οντέλ, βιογράφος της Γουίντουρ, σε μια ανάρτηση με τίτλο «Το Met Gala είναι πλέον το Tech Gala».

Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν το υπέρογκο ποσό των 100.000 δολαρίων -25.000 δολάρια περισσότερα από πέρυσι- ενώ τα τραπέζια ξεκινούν από 350.000 δολάρια.

Η κουλτούρα του χρήματος

«Αυτή η εισροή χρημάτων από τον τομέα της τεχνολογίας στο γκαλά έχει υπονομεύσει τον παράγοντα της κουλτούρας του» προσθέτει η Έιμι Οντέλ.

Για τους υπερπλούσιους, ωστόσο, τα εισιτήρια για το Met Gala αποτελούν ασήμαντη δαπάνη: «Το 2025, η εκδήλωση συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, αναλογικά, σημαίνει για τον Τζέφ Μπέζος περίπου ό,τι σημαίνουν 10 δολάρια για ένα μέσο αμερικανικό νοικοκυριό με εισόδημα 80.000 δολαρίων» επισημαίνει η Οντέλ.

Με άλλα λόγια, είναι ένα μικρό τίμημα για την αναγνώριση -και το γυναικείο κοινό- που επιδιώκουν, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της χορηγίας της εκδήλωσης ή της εξασφάλισης θέσης στην πρώτη σειρά.

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αγγίζει επίσης την επισφάλεια της δημοσιογραφίας, την τυραννία των κλικ και την οικονομία της προσοχής, τον ρόλο των οίκων μόδας και την παρακμή της διαφήμισης

Prada

Ο Διάβολος φοράει Prada 2 / © 2026 20th Century Studios.

Προαίσθημα ή καρικατούρα;

Η μόδα χρειάζεται τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας και το αντίστροφο, γιατί οι «tech bros» λαχταρούν το πολιτιστικό κύρος και την αύρα φιλοδοξίας που εκπέμπει η βιομηχανία της πολυτέλειας.

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» εστιάζει σε έναν δισεκατομμυριούχο ιδρυτή μιας εταιρείας τεχνολογίας που μόλις χώρισε τη μακροχρόνια σύζυγό του.

Αφού περάσει από τη δική του μεταμόρφωση, γίνεται εμμονικός με τη μακροζωία και μια νέα κοπέλα, και αποφασίζει να αγοράσει το Runway -το αντίστοιχο της Vogue στην ταινία- ως δώρο για εκείνη.

Προαίσθημα ή καρικατούρα; Δύσκολο να πει κανείς. Το σενάριο γράφτηκε το 2024, ενώ το περασμένο καλοκαίρι κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Μπέζος σχεδίαζε να αγοράσει τη Vogue ως γαμήλιο δώρο για τη μελλοντική του σύζυγο (ή ως το επόμενο «παιχνίδι» του, αφού είχε πετάξει το προηγούμενο).

Γκροτέσκα εξέλιξη

Η Condé Nast, ο εκδοτικός οίκος που κατέχει το εκατονταετές περιοδικό, αρνήθηκε τις φήμες, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι θεωρούν την τελευταία σειρά περικοπών της εταιρείας -που ανακοινώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες- ως στρατηγική αναδιάρθρωση εν όψει μιας πιθανής πώλησης.

Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην ταινία, γιατί η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία -αν και κάποια έργα τέχνης αποτυπώνουν, με εκπληκτική σαφήνεια, τις πιο γκροτέσκες στροφές που παίρνουν ορισμένοι τομείς.

Prada

Ο διάβολος φοράει Prada / © 2026 20th Century Studios.

Έτσι έχουν τώρα τα πράγματα

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αγγίζει επίσης την επισφάλεια της δημοσιογραφίας, την τυραννία των κλικ και την οικονομία της προσοχής, τον ρόλο των οίκων μόδας και την παρακμή της διαφήμισης, τη μεταμόρφωση των περιοδικών σε παγκόσμια εμπορικά σήματα, τη μεταβολή της νοοτροπίας των νέων, τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, τη φθίνουσα δύναμη των εκδοτών…

Αυτό που δεν εξελίσσεται καθόλου είναι η αφήγηση γύρω από την εργασία και τη φιλοδοξία, η οποία μοιάζει ακόμη πιο ξεπερασμένη από ό,τι στην πρώτη ταινία.

Το ηθικό δίδαγμα; Έρχεται τυλιγμένο σε πούλιες και καβάλα σε τακούνια στιλέτο: για να πετύχεις στην εργασία, πρέπει να θυσιάσεις την προσωπική σου ζωή. Η ταινία το μεταδίδει χωρίς ίχνος κριτικής ή ειρωνείας -ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα, παρουσιάζοντάς το ως ένα ιδανικό προς επίτευξη.

Ο διάβολος φοράει Prada / © 2026 20th Century Studios.

Συστημικές αντιφάσεις

Άλλα μηνύματα της ταινίας δεν είναι τόσο προφανή, αν και λένε πολλά για τις σημερινές συστημικές αντιφάσεις. Το σενάριο κάνει μια νύξη στη σωματική ποικιλομορφία μέσω μερικών ατάκων και ενός συμβολικού χαρακτήρα -μια κίνηση που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πολιτικής ορθότητας.

Ωστόσο, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Άντι Σακς με το είδος του σώματος που είναι της μόδας σήμερα στα κόκκινα χαλιά: λεπτό σαν σκελετός.

Η ταινία αναγνωρίζει επίσης ότι τα περιοδικά έχουν χάσει την εξουσία τους έναντι των εμπορικών σημάτων -ένα προφανές γεγονός- και παρουσιάζει τα πρώτα ως υποταγμένα στα δεύτερα.

Ωστόσο, οι σκηνές που προορίζονται να το απεικονίσουν αυτό αναδεικνύουν τα brands του ομίλου LVMH σε ξεχωριστές ιστορίες.

Ένα ατελείωτο doom scroll

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε μια συνέχεια με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Variety.

Η Dior είναι ουσιαστικά ένας δευτερεύων χαρακτήρας, ενώ ένα κοσμηματοπωλείο της Tiffany & Co. γίνεται βασικός χώρος δράσης σε μία από τις σκηνές, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι οίκοι πολυτελείας έχουν πλέον αναδειχθεί σε χορηγούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Όλες οι σκηνές φαίνονται σχεδιασμένες για να γίνουν βίντεο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κοστούμια, που είναι έργο της Molly Rogers. «Είναι υπερβολικά, συντριπτικά κι αδιάφορα και φέρνουν στο νου εκείνα τα ατελείωτα doom scroll, στα οποίες ο χρόνος περνά, αλλά τίποτα δεν μένει στην μνήμη» καταλήγει η Patricia Rodríguez στην EL PAÍS.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ και ο Στάνλεϊ Τούτσι στον ρόλο του Νάιτζελ Κίπλινγκ στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» / Macall Polay. © 2026 20th Century Studios.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Κόσμος
ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Game on 04.05.26

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες

«Το πιο σύντομο ανέκδοτο οι συστάσεις περί τοξικότητας από μια κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει ότι έχει βραχίονα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων στο διαδίκτυο», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
Γάζα 04.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα, η Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε μίλησε για τις ευθύνες της Ελλάδας, τη συνενοχή των κρατών και τις κυρώσεις εναντίον της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 04.05.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική πόλο Γυναικών με επιμέρους 6-2 στο τέταρτο οκτάλεπτο, νίκησε 14-9 την Ουγγαρία για τη Β' προκριματική φάση και σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά του World Cup.

Σύνταξη
Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
On Field 04.05.26

Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0

Ο Ολυμπιακός καλείται να «σφραγίσει» αύριο την πρόκριση στο final 4 της Αθήνας, «σκουπίζοντας» την Μονακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet

Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό - Δεν το αφήνουν να δέσει

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως», διαμηνύει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Game on 04.05.26

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies