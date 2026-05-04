«Ο διάβολος φοράει Amazon»: Πώς ο Τζέφ Μπέζος έγινε μια απροσδόκητη δύναμη στον κόσμο της μόδας

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» πριν από δύο δεκαετίες, και κυρίως στον κόσμο της μόδας. Η ταινία του 2006 απεικόνιζε ένα τοπίο που σήμερα είναι σχεδόν αγνώριστο, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς.

Όμως, ενώ η πρώτη ταινία έγινε καλτ, αναλύοντας σε βάθος τον καπιταλισμό των φιλοδοξιών, η συνέχεια επικεντρώνεται στη σάτιρα των πιο απίθανων δρόμων που έχουν ακολουθήσει από τότε η βιομηχανία της πολυτέλειας και τα glossy περιοδικά.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μόδα έχει εξελιχθεί σε οικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά και σε πηγή ψυχαγωγίας.

Στην πραγματικότητα, αποτελεί απλώς ένα ακόμη είδος περιεχομένου προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια των συνεδριών περιήγησης από τον καναπέ – συνεδριών που θα συνδυαστούν με την παρακολούθηση της συνέχειας όταν αυτή κυκλοφορήσει στις πλατφόρμες (θα είναι διαθέσιμη στο Disney+).

Οι σεναριογράφοι το γνωρίζουν αυτό και έχουν διανθίσει γενναιόδωρα το υλικό με cameo εμφανίσεις και αναφορές που έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν μιμίδια.

Αν στην πρώτη ταινία ήταν δύσκολο να προστεθούν σημαντικά ονόματα, με μόνο τον Valentino Garavani και την Gisele Bündchen να τολμούν, σε αυτή την έκδοση υπάρχουν περισσότερες διασημότητες από όσες κοσμούν ένα κόκκινο χαλί, με τη λίστα να περιλαμβάνει τους Marc Jacobs, Donatella Versace, Lady Gaga, Karolina Kurkova, Heidi Klum, Domenico Dolce και Stefano Gabbana, Tina Brown και Law Roach.

Η συγγραφέας-βοηθός της Γουίντουρ

Το 2006, κανείς δεν ήθελε να συνδεθεί με μια ταινία που θεωρούνταν «ραδιενεργή». Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρεν Βάισμπεργκερ από το 2003, η ιστορία απαθανάτιζε μια πανίσχυρη και μεγαλομανή εκδότρια περιοδικού, την οποία υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ και η οποία εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ, εκδότρια της αμερικανικής έκδοσης της Vogue (η Βάισμπεργκερ είχε εργαστεί ως βοηθός της για μερικούς μήνες).

Πριν από είκοσι χρόνια, όλοι φοβόντουσαν την Άννα Γουίντουρ, αλλά το ευρύ κοινό δεν την γνώριζε. Σήμερα, ισχύει το αντίθετο. Έχει γίνει ένα οικείο πρόσωπο στην ποπ κουλτούρα, και αυτό οφείλεται εν μέρει στο βιβλίο και στην ταινία.

Το γνωρίζει αυτό και ήδη το σχολιάζει με ευθύτητα και ειρωνεία, ποζάροντας με ρούχα Prada μαζί με τη Μέριλ Στριπ για το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του περιοδικού που συντονίζει πλέον ως παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου για όλες τις εκδόσεις της Condé Nast.

Μεσάζοντες εξουσίας

Η ταινία απεικονίζει αυτή την αλλαγή, αλλά αγγίζει επίσης όλα τα θέματα που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια. «Η πλοκή ξεχωρίζει για την προφητεία της: ο αναδυόμενος δεσμός μεταξύ των τεχνο-ολιγαρχών και του κόσμου της μόδας, μια πρόσφατη στροφή που ενσαρκώνεται από έναν χαρακτήρα με αδιαμφισβήτητες ομοιότητες με τον Τζέφ Μπέζος» σχολιάζει η Patricia Rodríguez στην EL PAÍS.

Οι γκουρού της Σίλικον Βάλεϊ βγήκαν από τα γκαράζ τους και άφησαν πίσω τα φούτερ των σπασίκλων. Τώρα επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο και επιδιώκουν να κατακτήσουν τη βιομηχανία της μόδας με τα πορτοφόλια τους, συνειδητοποιώντας την πολιτιστική της δύναμη.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, ήταν οι τιμώμενοι καλεσμένοι στην τελευταία επίδειξη μόδας της Prada.

Ο Τζέφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, έγιναν το θέμα συζήτησης της πόλης όταν παρευρέθηκαν σε αρκετές επιδείξεις υψηλής ραπτικής στο Παρίσι.

Και την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, το ζευγάρι είναι έτοιμο για την ενθρόνισή του ως μεσαζόντων εξουσίας, όταν θα αναλάβει τη διοργάνωση του Met Gala.

Πανάκριβα εισιτήρια

Το Met Gala, που διοργανώνεται από την Άννα Γουίντουρ, συγκεντρώνει χρήματα για το τμήμα μόδας του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Εκτός από το ότι αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές εκδηλώσεις της χρονιάς, όσοι ανεβαίνουν τις σκαλιστές σκάλες του μουσείου μπορούν να θεωρούνται κορυφαία πρόσωπα της κοινωνίας. Τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι τώρα.

«Στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα κάθε χρόνο, η Άννα έχει κάνει τις τιμές των εισιτηρίων τόσο υπερβολικές που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να τις αντέξει οικονομικά, εκτός από τις εταιρείες τεχνολογίας» έγραψε η Έιμι Οντέλ, βιογράφος της Γουίντουρ, σε μια ανάρτηση με τίτλο «Το Met Gala είναι πλέον το Tech Gala».

Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν το υπέρογκο ποσό των 100.000 δολαρίων -25.000 δολάρια περισσότερα από πέρυσι- ενώ τα τραπέζια ξεκινούν από 350.000 δολάρια.

Η κουλτούρα του χρήματος

«Αυτή η εισροή χρημάτων από τον τομέα της τεχνολογίας στο γκαλά έχει υπονομεύσει τον παράγοντα της κουλτούρας του» προσθέτει η Έιμι Οντέλ.

Για τους υπερπλούσιους, ωστόσο, τα εισιτήρια για το Met Gala αποτελούν ασήμαντη δαπάνη: «Το 2025, η εκδήλωση συγκέντρωσε 31 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, αναλογικά, σημαίνει για τον Τζέφ Μπέζος περίπου ό,τι σημαίνουν 10 δολάρια για ένα μέσο αμερικανικό νοικοκυριό με εισόδημα 80.000 δολαρίων» επισημαίνει η Οντέλ.

Με άλλα λόγια, είναι ένα μικρό τίμημα για την αναγνώριση -και το γυναικείο κοινό- που επιδιώκουν, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της χορηγίας της εκδήλωσης ή της εξασφάλισης θέσης στην πρώτη σειρά.

Προαίσθημα ή καρικατούρα;

Η μόδα χρειάζεται τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας και το αντίστροφο, γιατί οι «tech bros» λαχταρούν το πολιτιστικό κύρος και την αύρα φιλοδοξίας που εκπέμπει η βιομηχανία της πολυτέλειας.

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» εστιάζει σε έναν δισεκατομμυριούχο ιδρυτή μιας εταιρείας τεχνολογίας που μόλις χώρισε τη μακροχρόνια σύζυγό του.

Αφού περάσει από τη δική του μεταμόρφωση, γίνεται εμμονικός με τη μακροζωία και μια νέα κοπέλα, και αποφασίζει να αγοράσει το Runway -το αντίστοιχο της Vogue στην ταινία- ως δώρο για εκείνη.

Προαίσθημα ή καρικατούρα; Δύσκολο να πει κανείς. Το σενάριο γράφτηκε το 2024, ενώ το περασμένο καλοκαίρι κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Μπέζος σχεδίαζε να αγοράσει τη Vogue ως γαμήλιο δώρο για τη μελλοντική του σύζυγο (ή ως το επόμενο «παιχνίδι» του, αφού είχε πετάξει το προηγούμενο).

Γκροτέσκα εξέλιξη

Η Condé Nast, ο εκδοτικός οίκος που κατέχει το εκατονταετές περιοδικό, αρνήθηκε τις φήμες, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι θεωρούν την τελευταία σειρά περικοπών της εταιρείας -που ανακοινώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες- ως στρατηγική αναδιάρθρωση εν όψει μιας πιθανής πώλησης.

Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην ταινία, γιατί η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία -αν και κάποια έργα τέχνης αποτυπώνουν, με εκπληκτική σαφήνεια, τις πιο γκροτέσκες στροφές που παίρνουν ορισμένοι τομείς.

Έτσι έχουν τώρα τα πράγματα

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αγγίζει επίσης την επισφάλεια της δημοσιογραφίας, την τυραννία των κλικ και την οικονομία της προσοχής, τον ρόλο των οίκων μόδας και την παρακμή της διαφήμισης, τη μεταμόρφωση των περιοδικών σε παγκόσμια εμπορικά σήματα, τη μεταβολή της νοοτροπίας των νέων, τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, τη φθίνουσα δύναμη των εκδοτών…

Αυτό που δεν εξελίσσεται καθόλου είναι η αφήγηση γύρω από την εργασία και τη φιλοδοξία, η οποία μοιάζει ακόμη πιο ξεπερασμένη από ό,τι στην πρώτη ταινία.

Το ηθικό δίδαγμα; Έρχεται τυλιγμένο σε πούλιες και καβάλα σε τακούνια στιλέτο: για να πετύχεις στην εργασία, πρέπει να θυσιάσεις την προσωπική σου ζωή. Η ταινία το μεταδίδει χωρίς ίχνος κριτικής ή ειρωνείας -ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα, παρουσιάζοντάς το ως ένα ιδανικό προς επίτευξη.

Συστημικές αντιφάσεις

Άλλα μηνύματα της ταινίας δεν είναι τόσο προφανή, αν και λένε πολλά για τις σημερινές συστημικές αντιφάσεις. Το σενάριο κάνει μια νύξη στη σωματική ποικιλομορφία μέσω μερικών ατάκων και ενός συμβολικού χαρακτήρα -μια κίνηση που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πολιτικής ορθότητας.

Ωστόσο, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Άντι Σακς με το είδος του σώματος που είναι της μόδας σήμερα στα κόκκινα χαλιά: λεπτό σαν σκελετός.

Η ταινία αναγνωρίζει επίσης ότι τα περιοδικά έχουν χάσει την εξουσία τους έναντι των εμπορικών σημάτων -ένα προφανές γεγονός- και παρουσιάζει τα πρώτα ως υποταγμένα στα δεύτερα.

Ωστόσο, οι σκηνές που προορίζονται να το απεικονίσουν αυτό αναδεικνύουν τα brands του ομίλου LVMH σε ξεχωριστές ιστορίες.

Ένα ατελείωτο doom scroll

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε μια συνέχεια με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Variety.

Η Dior είναι ουσιαστικά ένας δευτερεύων χαρακτήρας, ενώ ένα κοσμηματοπωλείο της Tiffany & Co. γίνεται βασικός χώρος δράσης σε μία από τις σκηνές, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι οίκοι πολυτελείας έχουν πλέον αναδειχθεί σε χορηγούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Όλες οι σκηνές φαίνονται σχεδιασμένες για να γίνουν βίντεο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κοστούμια, που είναι έργο της Molly Rogers. «Είναι υπερβολικά, συντριπτικά κι αδιάφορα και φέρνουν στο νου εκείνα τα ατελείωτα doom scroll, στα οποίες ο χρόνος περνά, αλλά τίποτα δεν μένει στην μνήμη» καταλήγει η Patricia Rodríguez στην EL PAÍS.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ και ο Στάνλεϊ Τούτσι στον ρόλο του Νάιτζελ Κίπλινγκ στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» / Macall Polay. © 2026 20th Century Studios.