Σε πολλές χώρες το χρέος έχει γίνει ένας άμεσος παράγοντας που διαμορφώνει την ανεξαρτησία της λήψης πολιτικών αποφάσεων και την ικανότητα των κυβερνήσεων να ανταποκρίνονται σε κρίσεις και συγκρούσεις.

Όταν τα κράτη είναι υπερχρεωμένα και εξαρτώνται από δάνεια και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές τους επιλογές περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό συχνά οδηγεί σε πολιτικές λιτότητας, μειώσεις επιδοτήσεων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτές οι πολιτικές δεν επηρεάζουν εξίσου τις κοινωνίες.

Οι γυναίκες συχνά επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των οικονομικών κρίσεων, καθώς είναι πιο ευάλωτες λόγω της θέσης τους στην αγορά εργασίας και του κεντρικού τους ρόλου στις ευθύνες φροντίδας του νοικοκυριού.

Η τάση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ με τίτλο: «Ποιος πληρώνει το τίμημα; Ανισότητα των φύλων και δημόσιο χρέος».

Οι γυναίκες επωμίζονται δυσανάλογα τις αποπληρωμές στο χρέος

Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), βασισμένη σε δεδομένα από 85 χώρες που συλλέχθηκαν σε διάστημα τριών δεκαετιών, δείχνει ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα όταν οι αποπληρωμές χρεών αυξάνονται σημαντικά.

Καθώς οι κυβερνήσεις μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος του χρέους, οι γυναίκες, οι οποίες υπερεκπροσωπούνται σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα, είναι πιο πιθανό να χάσουν τις δουλειές τους – και στη συνέχεια να επωμιστούν πρόσθετα καθήκοντα φροντίδας καθώς το κράτος υποχωρεί.

Ο διευθυντής του UNDP, Αλεξάντερ Ντε Κρο, σύμφωνα με τον Guardian, δήλωσε ότι η έρευνα υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τις χώρες-οφειλέτες η αξιολόγηση του αντίκτυπου των πιθανών περικοπών δαπανών.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, τόνισε, 56 χώρες δαπανούσαν περισσότερο από το 10% των κρατικών εσόδων για την εξυπηρέτηση του χρέους τους. Η σύγκρουση είναι πιθανό να επιδεινώσει την κατάσταση καθώς το κόστος της ενέργειας και των λιπασμάτων αυξάνεται και τα παγκόσμια επιτόκια αυξάνονται.

Μεγάλη μείωση στο εισόδημα των γυναικών

«Σε μια στιγμή σαν κι αυτή, λόγω της αστάθειας στον κόσμο, αλλά σίγουρα λόγω των όσων συμβαίνουν στην περιοχή του Κόλπου, βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις πιέζονται ακόμη περισσότερο να κάνουν επιλογές», είπε.

«Αυτό που πραγματικά θέλουμε να επισημάνουμε σε αυτήν την έκθεση είναι ότι, κοιτάξτε, όταν κάνετε αυτές τις επιλογές ως κυβερνήσεις, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί: εάν μειώσετε τις κοινωνικές σας δαπάνες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών δαπανών πηγαίνει στις γυναίκες και ένα μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης που πηγαίνει στις κοινωνικές δαπάνες – πηγαίνει στις γυναίκες».

Η έκθεση διαπιστώνει ότι, μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 2010 και του 2022, τα βάρη εξυπηρέτησης χρέους στις 85 αναπτυσσόμενες χώρες που μελετήθηκαν σχεδόν διπλασιάστηκαν. Εκτιμά ότι αυτό οδήγησε στην απώλεια 22 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας γυναικών βραχυπρόθεσμα και περισσότερων από 38 εκατομμυρίων μακροπρόθεσμα.

Γενικά, η μετάβαση από ένα μέτριο σε ένα υψηλό βάρος εξυπηρέτησης χρέους – που μετριέται ως ποσοστό των εξαγωγών μιας χώρας – προκαλεί κατά μέσο όρο μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γυναικών κατά 17%, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το εισόδημα των ανδρών παραμένει αμετάβλητο. Το προσδόκιμο ζωής τείνει να μειώνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες.

Τι μπορεί να γίνει

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο Ντε Κρο πρότεινε ότι οι χώρες πιστωτές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της ελάφρυνσης του χρέους με δεσμεύσεις για την αποφυγή περικοπών δαπανών που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες.

«Το να βοηθάμε τις γυναίκες να έχουν εισόδημα, να έχουν δουλειά, έχει πολύ υψηλό αναπτυξιακό αποτέλεσμα και στην πραγματικότητα έχει υψηλότερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα από το να παρέχουμε εισόδημα στους άνδρες», είπε.

«Οι χώρες που παρέχουν δάνεια μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη λογική και να πουν: «Ας κάνουμε μια συζήτηση για το πώς θα διασφαλίσουμε πώς θα διατηρήσουμε πραγματικά την πορεία μας προς την ευημερία και την αποπληρωμή αυτών των χρεών»».

Η έρευνα υπογραμμίζει τους κινδύνους του αυξανόμενου χρέους σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει τις επιπτώσεις της.

Οι ραγδαίες τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων πλήττουν, ακριβώς τη στιγμή που πολλές χώρες έχουν πληγεί από τις απότομες περικοπές στην εξωτερική βοήθεια.

Προειδοποιήσεις…

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην αύξηση των επιτοκίων και στην αστάθεια των νομισμάτων λόγω του αυξανόμενου ρόλου των ιδιωτών επενδυτών, όπως τα hedge funds, ως δανειστών.

Το UNDP επαναλαμβάνει την ανάλυση αυτή, τονίζοντας ότι η προκύπτουσα αστάθεια των νομισμάτων μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες προκλήσεις των κυβερνήσεων όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους τους.

Στην τρέχουσα κρίση, η έκθεση προειδοποιεί: «Καθώς τα νομίσματα αποδυναμώνονται και ο πληθωρισμός αυξάνεται, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνεται, ακριβώς τη στιγμή που οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απαιτήσεις για την προστασία των νοικοκυριών από τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας.

«Αυτό δημιουργεί έναν ενισχυτικό κύκλο στον οποίο οι εξωτερικοί κραδασμοί επιδεινώνουν τα τρωτά σημεία του χρέους, περιορίζοντας περαιτέρω τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές επενδύσεις».