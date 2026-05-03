Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ένας θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο πρώην τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον διακομίστηκε εσπευσμένα σήμερα το μεσημέρι σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ, ετοιμάζονταν να πάει στο Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ.

Μια ώρα όμως πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα και λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από το σπίτι του, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Sir Alex Ferguson taken to hospital after feeling unwell before Man Utd vs Liverpool https://t.co/SLqIYswafU pic.twitter.com/GXBL1pOcp9 — Mirror Football (@MirrorFootball) May 3, 2026

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επικοινώνησε με δικούς του ανθρώπους και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το παραμικρό και όλοι περιμένουν το ιατρικό ανακοινωθέν, για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του «Φέργκι».

Υπάρχουν πάντως και πληροφορίες κάποιων αγγλικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ο Φέργκιουσον ήταν στο Ολντ Τράφορντ όταν αισθάνθηκε την αδιαθεσία και όχι σπίτι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το «θέατρο των ονείρων».

Θυμίζουμε ότι ο πρώην προπονητής της Μάντσεσστερ Γιουνάιτεντ είχε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2018, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Όλα τότε πήγαν καλά με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως ν΄αναφέρουν πως η σημερινή αδιαθεσία δεν σχετίζεται με το προ οκταετίας ιατρικό περιστατικό.