«Οι Μπλέιζερς ετοιμάζουν trade για τον Αντετοκούνμπο»
Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναδεικνύονται από έγκριτο NBA insider, ως μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είδε τη σεζόν στο NBA να ολοκληρώνεται νωρίς, λόγω της κακής πορείας των Μιλγουόκι Μπακς στη regular season, όμως παραμένει στο επίκεντρο λόγω των σεναρίων για το μέλλον του.
Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ειδικό σε θέματα NBA, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να αναδειχθούν ως οι βασικοί υποψήφιοι για την ανταλλαγή του Γιάννη αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα φέρονται έτοιμοι να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν για τον Αντετοκούνμπο και τους Μπλέιζερς
«Πηγές αναφέρουν ότι το Πόρτλαντ αναζητά ανταγωνιστικά πακέτα ανταλλαγής γύρω από το συμβόλαιο του Τζέραμι Γκραντ, το οποίο αποτιμάται στα 34,2 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν πριν από την οψιόν του παίκτη στα 36,4 εκατ. δολάρια το 2027-28. Υπενθυμίζεται ότι ο μισθός του Αντετοκούνμπο για την επόμενη σεζόν είναι 58,5 εκατομμύρια δολάρια και επομένως απαιτεί πολύ περισσότερα αντίστοιχα χρήματα», αναφέρει ο insider του ΝΒΑ.
Είναι πολύ πιθανό οι Μπλέιζερς να προσπαθήσουν να κάνουν ανταλλαγή τον Γκραντ, ενώ μπορεί σε μια τέτοια συμφωνία να παίξει ρόλο το γεγονός ότι κατέχουν μελλοντικές επιλογές ντραφτ των Μπακς και συγκεκριμένα για το 2028, 2029 και 2030.
Πέρα από τους Μπλέιζερς, πιθανοί διεκδικητές για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, αναφέρονται οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Νιου Γιορκ Νικς.
