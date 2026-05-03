Κυριακή 03 Μαϊου 2026
«Οι Μπλέιζερς ετοιμάζουν trade για τον Αντετοκούνμπο»
Μπάσκετ 03 Μαΐου 2026, 10:43

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναδεικνύονται από έγκριτο NBA insider, ως μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είδε τη σεζόν στο NBA να ολοκληρώνεται νωρίς, λόγω της κακής πορείας των Μιλγουόκι Μπακς στη regular season, όμως παραμένει στο επίκεντρο λόγω των σεναρίων για το μέλλον του.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ειδικό σε θέματα NBA, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να αναδειχθούν ως οι βασικοί υποψήφιοι για την ανταλλαγή του Γιάννη αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα φέρονται έτοιμοι να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν για τον Αντετοκούνμπο και τους Μπλέιζερς

«Πηγές αναφέρουν ότι το Πόρτλαντ αναζητά ανταγωνιστικά πακέτα ανταλλαγής γύρω από το συμβόλαιο του Τζέραμι Γκραντ, το οποίο αποτιμάται στα 34,2 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν πριν από την οψιόν του παίκτη στα 36,4 εκατ. δολάρια το 2027-28. Υπενθυμίζεται ότι ο μισθός του Αντετοκούνμπο για την επόμενη σεζόν είναι 58,5 εκατομμύρια δολάρια και επομένως απαιτεί πολύ περισσότερα αντίστοιχα χρήματα», αναφέρει ο insider του ΝΒΑ.

Είναι πολύ πιθανό οι Μπλέιζερς να προσπαθήσουν να κάνουν ανταλλαγή τον Γκραντ, ενώ μπορεί σε μια τέτοια συμφωνία να παίξει ρόλο το γεγονός ότι κατέχουν μελλοντικές επιλογές ντραφτ των Μπακς και συγκεκριμένα για το 2028, 2029 και 2030.

Πέρα από τους Μπλέιζερς, πιθανοί διεκδικητές για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, αναφέρονται οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Νιου Γιορκ Νικς.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

