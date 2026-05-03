Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.
Την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, υποδέχθηκε στα γραφεία της Νέας Αριστεράς στη Βουλή ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχοντας στο πλευρό τους την Πέτη Πέρκα και τη Σία Αναγνωστοπούλου.
Έναν «άνθρωπο που με την προσήλωση της στις οικουμενικές αξίες» υποδέχθηκε η ΝΕΑΡ στα γραφεία της στη Βουλή
Μετά το τέλος της συνάντησης ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε πως ήταν τιμή για τον ίδιο και την αντιπροσωπεία της ΝΕΑΡ να συναντηθούν με «έναν άνθρωπο προσηλωμένο στις αρχές της δικαιοσύνης του διεθνούς δικαίου και της παγκόσμιας ειρήνης» που έχει γίνει σημείο αναφοράς «στην ανάγκη να σταματήσει η γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ στην Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».
«Να απελευθερωθούν άμεσα οι δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε «την ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει έστω και την τελευταία στιγμή να είναι συνένοχη του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου».
Ζήτησε «να απελευθερωθούν άμεσα οι δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που έχουν απαχθεί και μεταφέρονται στο Ισραήλ».
Η Παλαιστίνη είναι σήμερα «ο καθρέφτης της ανθρωπότητας». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η Αλμπανέζε με τη Νέα Αριστερά να σχολιάζει πως είχε απόλυτο δίκιο.
«Ο ηθικός πήχης της εποχής μας έχει τεθεί από την στάση μας απέναντι στον μαρτυρικό παλαιστινιακό λαό. Μαζί με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά», σημειώνει το κόμμα της Αριστεράς.
