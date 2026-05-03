Στα πρώτα επεισόδια της τρίτης σεζόν του «Euphoria», έχουμε δει την Cassie (Sydney Sweeney) να γυρίζει βίντεο για το OnlyFans προσποιούμενη ένα ενήλικο μωρό, την Jules (Hunter Schafer) να πληρώνει τις σπουδές της στη σχολή καλών τεχνών πιάνοντας δουλειά ως sugar baby, με έναν πλούσιο πελάτη ονόματι Rick, να έχει φετίχ να αυνανίζεται ενώ γλείφει καλσόν, ενώ στην πρώτη σεζόν είδαμε την Fernandez (Barbie Ferreira) ως online findomme και την Chloe Cherry, πρώην πορνοστάρ, στον ρόλο της Faye.

Όπως όλα δείχνουν, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, αρέσκεται στο να καταπιάνεται με τη σεξεργασία. Ωστόσο, πολλοί διαφωνούν με τον τρόπο που το κάνει.

Φταίει ο καπιταλισμός;

Η Chloe Cherry, η οποία ήταν ηθοποιός ταινιών για ενήλικες και δημιουργός στο OnlyFans πριν αναλάβει τον ρόλο της Faye Valentine στη 2η σεζόν της σειράς του HBO, χαρακτήρισε πρόσφατα το γεγονός ότι η προνομιούχα (ή αλλιώς πλούσια) Cassie αποφασίζει να δημοσιεύσει σεξουαλικό content χωρίς να έχει ανάγκη από μηδενικά στον λογαριασμό της, «τελείως τρελό».

«Ο κόσμος έχει κάτι τρελές φαντασιώσεις ότι η εργασία στον τομέα του σεξ είναι κάτι που ενδυναμώνει [τους/τις δημιουργούς], και έχουμε δει όλες αυτές τις ειδήσεις που λέμε: ‘Το [τάδε] μοντέλο του OnlyFans βγάζει 700 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα’, και όλοι λένε: ‘ουάου’», είπε στο Refinery29.

Η Cherry πρόσθεσε σχετικά με την παρουσία της Cassie στο OnlyFans: «Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε αν αυτό θα της έδινε κάποια δύναμη. Προφανώς η Cassie είναι εξαιρετικά ελκυστική, οπότε πιθανότατα αυτό να της επέτρεπε να βγάλει πολλά χρήματα. Αλλά είναι απίστευτα τρελό να βλέπεις κάποιον που ζει όπως η Cassie να καταφεύγει στη σεξεργασία. Είναι σαν να λέμε, γαμώτο, εκεί έχουμε φτάσει ως κοινωνία; Πραγματικά πιστεύω ότι το OnlyFans είναι ένα τρελό, παράξενο φαινόμενο της δεκαετίας του 2020, για το οποίο θα κοιτάξουμε πίσω και θα νιώθουμε πολύ μπερδεμένοι».

Αν και η Cherry εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή σε μια δημοφιλή σειρά, η ηθοποιός σημείωσε ότι η συμμετοχή της «δεν έχει καμία σχέση με την ενδυνάμωση», αλλά με τον καπιταλισμό.

«Το OnlyFans και η σεξουαλική εργασία έχουν γίνει πιο αποδεκτά, αλλά αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον καπιταλισμό και στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης», εξήγησε η Cherry.

«Δεν έχει καμία σχέση με την ενδυνάμωση, την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό με το οποίο έχει να κάνει είναι απλώς το γεγονός ότι ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία και η οικονομία είναι σε άθλια κατάσταση. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι στρέφονται προς αυτό».

«Κάνουν τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ να μοιάζουν με χαζές influencer»

Αλλά, ας επιστρέψουμε στο «Euphoria», το οποίο υπογράφει ο Σαμ Λέβινσον, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σεξεργασία, ούτε είναι σαφές αν προσλήφθηκαν σύμβουλοι από τον κλάδο αυτό για τη δημιουργία της σειράς.

Σύμφωνα με την Maedb Joy, ιδρύτρια της Sexquisite Events, η οποία μίλησε στο Dazed, η απεικόνιση της σεξουαλικής εργασίας στο «Euphoria» είναι προβληματική: όλοι βγάζουν κέρδος από τις ιστορίες των γυναικών του κλάδου, αλλά κανείς δεν τους δίνει την δυνατότητα να της αφηγηθούν με τους δικούς τους όρους.

«Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, όπου ιστορίες για εργαζόμενους του σεξ αφηγούνται άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι του σεξ. Παρουσιάζονται ανακριβώς και προκαλούν ζημιά στην κοινότητα», εξηγεί η Joy στο περιοδικό. «Όλοι επωφελούνται από τις ιστορίες μας, αλλά ποτέ δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αφηγηθούμε τις δικές μας».

Από την πλευρά της, η Reed Amber, η οποία είναι σεξεργάτρια, υποστήριξε μιλώντας στο Dazed: «Νομίζω ότι η σειρά Euphoria δίνει την εντύπωση ότι μπορείς εύκολα να γίνεις μια δημοφιλής εργαζόμενη στον τομέα του σεξ στο διαδίκτυο, αρκεί να δημοσιεύεις προκλητικό περιεχόμενο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Πολλές εργαζόμενες στον τομέα του σεξ βλέπουμε τους λογαριασμού μας να διαγράφονται συνεχώς όταν προσπαθούμε να έχουμε παρουσία».

Η ηθοποιός ενήλικων ταινιών Jade Venus, δήλωσε: «Νομίζω ότι η απεικόνιση των εργαζομένων του σεξ στo Euphoria ήταν λίγο εξωφρενική. Σίγουρα έχει εξιδανικευτεί σε μεγάλο βαθμό, ειδικά όσον αφορά τον χαρακτήρα της Jules. Είμαι πόρνη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και, πιστέψτε με, οι πελάτες δεν είναι έτσι[…]Και ο τρόπος με τον οποίο όλοι οι χαρακτήρες μιλάνε για το OnlyFans είναι τόσο ενοχλητικός. Κάνουν τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ να μοιάζουν με χαζές influencer. Οι περισσότερες από εμάς δεν είμαστε!».