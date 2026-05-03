Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 16:16

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων προσπαθούν οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, το οποίο απειλεί να προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε απρόβλεπτα έξοδα φέτος, αναγκάζοντας τους αερομεταφορείς να αυξήσουν ναύλα και να περικόψουν δρομολόγια για να περιορίσουν το αυξανόμενο κόστος τους. Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι.

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Και τα οικονομικά των μεγαλύτερων εταιρειών, όμως, δεν είναι αλώβητα, ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν σοκ από το κόστος των ταξιδιών, σημειώνει η Wall Street Journal.

Είναι μια ριζική τροπή αυτή που παίρνουν τα γεγονότα για τις επιχειρήσεις που στο ξεκίνημα του 2026 προέβλεπαν ότι η ζήτηση για ταξίδια θα τροφοδοτούσε ισχυρά κέρδη και διαφήμιζαν σχέδια για επέκταση των δρομολογίων και άνοιγμα νέων lounges.

Πλέον, γίνεται λόγος για αναδιάταξη του κλάδου. Οι αναλυτές έχουν βάλει τα στελέχη του κλάδου να βάλουν στο μυαλό του σενάρια πιθανών συγχωνεύσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JetBlue Airways, Τζοάνα Γκέραγκτι, έγραψε ένα μήνυμα στους εργαζομένους τον περασμένο μήνα, καθησυχάζοντάς τους ότι η αεροπορική εταιρεία δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Παρόλα αυτά, τα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας δήλωσαν ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν μια απροσδόκητη πρόκληση.

Τα ακριβά αεροπορικά καύσιμα μειώνουν πτήσεις

Οι αερομεταφορείς από την Air France έως την Cathay Pacific και τη Lufthansa έχουν μειώσει τα δρομολόγια για να εξοικονομήσουν χρήματα από το κόστος των καυσίμων.

Η American Airlines τον Απρίλιο εκτίμησε ότι το κόστος καυσίμων θα αυξηθεί κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χάσει χρήματα το 2026. Τρεις μήνες νωρίτερα, η αεροπορική εταιρεία είχε προβλέψει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα φτάσουν τα 2,70 δολάρια ανά μετοχή. Η United Airlines μείωσε επίσης τις προοπτικές κερδών της.

Η αυξανόμενη πίεση από τα καύσιμα αεριωθούμενων διευρύνει το χάσμα μεταξύ αυτών των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών -οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν αυξάνοντας τα ναύλα και μειώνοντας τις πτήσεις- και των μικρότερων παικτών που ωθούνται πιο κοντά στα όρια.

Τα καύσιμα μπορεί να ήταν η χαριστική βολή για την κατάρρευση της Spirit, αλλά τα προβλήματά της ξεκίνησαν πριν από χρόνια. Κρίθηκε αφότου ένας δικαστής μπλόκαρε τη συγχώνευσή της με την JetBlue. Η εταιρεία discount βρισκόταν στη δεύτερη πτώχευσή της σε λιγότερο από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και έσπευσε να ζητήσει κυβερνητική αρωγή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαφώνησαν για το εάν και πώς θα χρηματοδοτήσουν τη διάσωση, ενώ ορισμένοι ομολογιούχοι της Spirit πίστευαν ότι μια συμφωνία θα τους έβλαπτε οικονομικά και αντιστάθηκαν, ανέφερε η Wall Street Journal.

Τον περασμένο μήνα, στελέχη αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους συναντήθηκαν ξεχωριστά με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι και του Διοικητή της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, Μπράιαν Μπέντφορντ, για έλεγχο της οικονομικής τους ευεξίας. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται υπό το βάρος των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους ζητούν βοήθεια

Μετά τη συνάντηση, οι αερομεταφορείς ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ βοήθεια 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη τιμή των καυσίμων.

Η πτώση της Spirit είναι μια θετική εξέλιξη για τους ανταγωνιστές που θα καλύψουν μέρος του κενού που αφήνει πίσω της. Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι το κλείσιμο της εταιρείας θα αφαιρέσει μη κερδοφόρες πτήσεις από την αγορά, δίνοντας στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη τιμολογιακή δύναμη.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων υπήρξαν συχνά καταλύτες για αναταραχές στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών.

Το 2008, η παγκόσμια οικονομία που έτρεμε και οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων οδήγησαν αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πτώχευση. Εκείνη τη χρονιά, οι Aloha Airlines, ATA Airlines και Skybus Airlines έκλεισαν μέσα σε μια εβδομάδα.

Τα στελέχη αεροπορικών εταιρειών με μακρά εμπειρία λένε ότι εφαρμόζουν το γνωστό σενάριο: αύξηση των ναύλων και μείωση των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναλύουν κάθε διαδρομή -ακόμα και κάθε αναχώρηση- αναζητώντας πτήσεις που δεν θα καλύψουν το κόστος τους με υψηλότερες τιμές καυσίμων.

«Δεν μπορείς απλώς να μετακυλίσεις μια αύξηση τιμών αυτού του μεγέθους από τη μια μέρα στην άλλη», είπε στην Journal CEo μικρής εταιρείας. Αλλά οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ελάχιστες επιλογές. «Δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», είπε.

Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πέντε φορές από τότε που ο πόλεμος στο Ιράν περιόρισε την προσφορά καυσίμων για αεροσκάφη, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Μια έκτη αύξηση τιμών βρισκόταν σε εξέλιξη στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με στελέχη.

Οι ταξιδιώτες απορροφούν μεγάλο μέρος του πλήγματος από τις υψηλότερες τιμές μέχρι στιγμής, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Southwest, Μπομπ Τζόρνταν, δήλωσε ότι αναμένει πως τα έσοδα θα καλύψουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά είπε ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να προβλέψουμε πόσο ψηλά θα ανέβουν οι τιμές των καυσίμων ή πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις τιμές των καυσίμων», είπε. «Τελικά, οι καταναλωτές θα αποφασίσουν τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και τι όχι».

Πηγή: ot.gr

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Ιράν: Στενεύουν τα περιθώρια – Μια ανέφικτη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, οι επιλογές Τραμπ

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν
LIVE: Σασουόλο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Μίλαν για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

