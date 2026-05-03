Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων προσπαθούν οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, το οποίο απειλεί να προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια σε απρόβλεπτα έξοδα φέτος, αναγκάζοντας τους αερομεταφορείς να αυξήσουν ναύλα και να περικόψουν δρομολόγια για να περιορίσουν το αυξανόμενο κόστος τους. Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι.

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Και τα οικονομικά των μεγαλύτερων εταιρειών, όμως, δεν είναι αλώβητα, ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν σοκ από το κόστος των ταξιδιών, σημειώνει η Wall Street Journal.

Είναι μια ριζική τροπή αυτή που παίρνουν τα γεγονότα για τις επιχειρήσεις που στο ξεκίνημα του 2026 προέβλεπαν ότι η ζήτηση για ταξίδια θα τροφοδοτούσε ισχυρά κέρδη και διαφήμιζαν σχέδια για επέκταση των δρομολογίων και άνοιγμα νέων lounges.

Πλέον, γίνεται λόγος για αναδιάταξη του κλάδου. Οι αναλυτές έχουν βάλει τα στελέχη του κλάδου να βάλουν στο μυαλό του σενάρια πιθανών συγχωνεύσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JetBlue Airways, Τζοάνα Γκέραγκτι, έγραψε ένα μήνυμα στους εργαζομένους τον περασμένο μήνα, καθησυχάζοντάς τους ότι η αεροπορική εταιρεία δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Παρόλα αυτά, τα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας δήλωσαν ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν μια απροσδόκητη πρόκληση.

Τα ακριβά αεροπορικά καύσιμα μειώνουν πτήσεις

Οι αερομεταφορείς από την Air France έως την Cathay Pacific και τη Lufthansa έχουν μειώσει τα δρομολόγια για να εξοικονομήσουν χρήματα από το κόστος των καυσίμων.

Η American Airlines τον Απρίλιο εκτίμησε ότι το κόστος καυσίμων θα αυξηθεί κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χάσει χρήματα το 2026. Τρεις μήνες νωρίτερα, η αεροπορική εταιρεία είχε προβλέψει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα φτάσουν τα 2,70 δολάρια ανά μετοχή. Η United Airlines μείωσε επίσης τις προοπτικές κερδών της.

Η αυξανόμενη πίεση από τα καύσιμα αεριωθούμενων διευρύνει το χάσμα μεταξύ αυτών των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών -οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν αυξάνοντας τα ναύλα και μειώνοντας τις πτήσεις- και των μικρότερων παικτών που ωθούνται πιο κοντά στα όρια.

Τα καύσιμα μπορεί να ήταν η χαριστική βολή για την κατάρρευση της Spirit, αλλά τα προβλήματά της ξεκίνησαν πριν από χρόνια. Κρίθηκε αφότου ένας δικαστής μπλόκαρε τη συγχώνευσή της με την JetBlue. Η εταιρεία discount βρισκόταν στη δεύτερη πτώχευσή της σε λιγότερο από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και έσπευσε να ζητήσει κυβερνητική αρωγή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ διαφώνησαν για το εάν και πώς θα χρηματοδοτήσουν τη διάσωση, ενώ ορισμένοι ομολογιούχοι της Spirit πίστευαν ότι μια συμφωνία θα τους έβλαπτε οικονομικά και αντιστάθηκαν, ανέφερε η Wall Street Journal.

Τον περασμένο μήνα, στελέχη αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους συναντήθηκαν ξεχωριστά με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Μεταφορών Σον Ντάφι και του Διοικητή της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, Μπράιαν Μπέντφορντ, για έλεγχο της οικονομικής τους ευεξίας. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται υπό το βάρος των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους ζητούν βοήθεια

Μετά τη συνάντηση, οι αερομεταφορείς ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ βοήθεια 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη τιμή των καυσίμων.

Η πτώση της Spirit είναι μια θετική εξέλιξη για τους ανταγωνιστές που θα καλύψουν μέρος του κενού που αφήνει πίσω της. Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι το κλείσιμο της εταιρείας θα αφαιρέσει μη κερδοφόρες πτήσεις από την αγορά, δίνοντας στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες μεγαλύτερη τιμολογιακή δύναμη.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων υπήρξαν συχνά καταλύτες για αναταραχές στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών.

Το 2008, η παγκόσμια οικονομία που έτρεμε και οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων οδήγησαν αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πτώχευση. Εκείνη τη χρονιά, οι Aloha Airlines, ATA Airlines και Skybus Airlines έκλεισαν μέσα σε μια εβδομάδα.

Τα στελέχη αεροπορικών εταιρειών με μακρά εμπειρία λένε ότι εφαρμόζουν το γνωστό σενάριο: αύξηση των ναύλων και μείωση των πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναλύουν κάθε διαδρομή -ακόμα και κάθε αναχώρηση- αναζητώντας πτήσεις που δεν θα καλύψουν το κόστος τους με υψηλότερες τιμές καυσίμων.

«Δεν μπορείς απλώς να μετακυλίσεις μια αύξηση τιμών αυτού του μεγέθους από τη μια μέρα στην άλλη», είπε στην Journal CEo μικρής εταιρείας. Αλλά οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ελάχιστες επιλογές. «Δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε», είπε.

Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πέντε φορές από τότε που ο πόλεμος στο Ιράν περιόρισε την προσφορά καυσίμων για αεροσκάφη, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Μια έκτη αύξηση τιμών βρισκόταν σε εξέλιξη στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με στελέχη.

Οι ταξιδιώτες απορροφούν μεγάλο μέρος του πλήγματος από τις υψηλότερες τιμές μέχρι στιγμής, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Southwest, Μπομπ Τζόρνταν, δήλωσε ότι αναμένει πως τα έσοδα θα καλύψουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά είπε ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να προβλέψουμε πόσο ψηλά θα ανέβουν οι τιμές των καυσίμων ή πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις τιμές των καυσίμων», είπε. «Τελικά, οι καταναλωτές θα αποφασίσουν τι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και τι όχι».

