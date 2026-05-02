Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς στο Σακραμέντο. Οι δύο τους συζήτησαν σχετικά και με τον Αντρέι Στογιάκοβιτς θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα να επιλέξει ο νεαρός γκαρντ την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του Πέτζα, που «έλαμψε» με το κολλέγιο του Ιλινόις, αποτελεί πόλο έλξης ανάμεσα στην Εθνική Σερβίας και την Εθνική Ελλάδας, αφού και οι δύο χώρες «παλεύουν» για να τον πείσουν να τους εκπροσωπήσει.

Με πατέρα από τη Σερβία και Ελληνίδα μητέρα (Αλέκα Καμηλά), ο ίδιος δεν έχει κατασταλάξει ακόμα όσον αφορά με το ποια χώρα θα αγωνιστεί στο μέλλον. Πρόσφατα, ταξίδεψε και στις ΗΠΑ και ο Νίκος Ζήσης, ο General Manager της Εθνικής, προκειμένου να τον πείσει να αγωνιστεί με τη γαλανόλευκη.

Πέρα από το θέμα του Αντρέι, οι δύο άντρες συζήτησαν και για την ανάγκη της στήριξης της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, ενώ ένας ακόμη λόγος που ταξίδεψε ο κ. Κούβελος μέχρι την Αμερική, ήταν για να κλείσει αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η ενημέρωση της Ολυμπιακής Επιτροπής για τη συνάντηση Κούβελου – Στογιάκοβις

Toν πρώην άσο του μπάσκετ Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς συνάντησε στο Σακραμέντο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κινητοποιήσει την ελληνική ομογένεια για να στηρίξει τη συμμετοχή της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες 2028 αλλά και για να κλείσει αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες να εγκλιματιστούν και να προπονηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαζί του ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς και ο Αρχηγός της Ολυμπιακής Αποστολής το 2028 Πέτρος Συναδινός.

Ο κ. Κούβελος συζήτησε με τον Πέντζα που έκανε σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και στο NBA, για διάφορα θέματα γύρω από το μπάσκετ και τον αθλητισμό, αλλά και για το ενδεχόμενο ο γιος του, Aντρέι, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004, να επιλέξει την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας, καθώς από την μητέρα του έχει την ελληνική ιθαγένεια.