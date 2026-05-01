Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, χρόνια πολλά στο απανταχού εργατικό δυναμικό. Πρωτομαγιά σήμερα και να το θυμήσουμε για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και κυρίως να μαθαίνουν οι νέοι: δεν είναι αργία σήμερα, είναι απεργία. Πάνε 140 χρόνια που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στο Σικάγο των ΗΠΑ, το μακρινό 1886 και ζήτησαν να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 8ωρο!

4ήμερο

Παραμονές Πρωτομαγιάς άνοιξε τη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ για 4ήμερο στην εργασία -χωρίς μείωση αποδοχών- και η Ομάδα Αλήθειας έπεσε να φάει τον Ανδρουλάκη και άπαντες όσους τόλμησαν να εκστομίσουν τέτοια ιδέα. Βλέπετε τα παιδιά της Ομάδας είναι σκληρά εργαζόμενα παιδιά που έχουν φάει το μεροκάματο στη σκαλωσιά με το κουτάλι και ξέρουν από εργασιακά δικαιώματα. Γενικότερα στη ΝΔ έχουν άποψη για τη σκληρή δουλειά. Ξέρετε πόσον ιδρώτα έριξαν όλοι εκείνοι που τρέχανε να κάνουν τα ρουσφέτια στους ψηφοφόρους και κάπως έτσι μας προέκυψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γι’ αυτό σας λέω, έχουν εμπειρία από την Πρωτομαγιά τα γαλάζια παιδιά…

Φουλ επίθεση

Τώρα ως προς τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, χθες κατατέθηκε η πρόταση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και τον κ. Σπήλιο Λιβανό – συνοδευόμενη από 30 υπογραφές βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το σκέλος της αγχώδους πρωτοβουλίας που κατατρύχει τον κ. Ανδρουλάκη, ο πολιτικός σχεδιασμός αφορά στην ενίσχυση των αντίρροπων δυνάμεων εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σε μία περίοδο που δεν έχουν καταλαγιάσει οι αντιδράσεις μεγάλης μερίδας βουλευτών. Στρίβει το μαχαίρι στην πληγή!

Περίοδος μεταγραφών

Το θυμάστε το τραγουδάκι που έλεγαν τα παιδιά στις σχολικές αυλές και στις γειτονιές παλιά; «Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο / μας πήρατε, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο»! Ε, από χθες το τραγουδάνε εναλλάξ η Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδούρου…. Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής κ. Νικόλας Φαραντούρης – μετά από οργιώδη προβληματισμό – βρήκε τελικά τον δρόμο του – και αμέριστη θαλπωρή στην … «αγκαλιά» του κ. Ανδρουλάκη! Και σύμφωνα με όσα λέγονται παίρνουν σειρά η κυρία Νίνα Κασιμάτη και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Καλή τύχη!

Υπεδιέγερση

Κυκλοφορεί – κι εγώ μάλλον το αγοράζω… – πως εντός του Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να ανακοινώσει την πολιτική του πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου κόμματος στην κεντροαριστερά. Αυτό όμως το – πολύ πιθανό… – ενδεχόμενο παράγει και παρενέργειες! Εντάξει στην Κουμουνδούρου είναι λογικό, στη Νέα Αριστερά είναι επίσης λογικό. Αλλά τις σημαντικότερες παρενέργειες τις παράγει στη … Χαριλάου Τρικούπη! Όπως και να το κάνεις έχει δημιουργήσει μια… υπερδιέγερση. Γι’ αυτό μάλλον ανεβάζουν τόσες στροφές στο ΠΑΣΟΚ. Για να προλάβουν μεταξύ άλλων και τoν Αλέξη.

Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις

‘Ετσι λοιπόν, η μία πρωτοβουλία διαδέχεται την άλλη. Εχει ανάγκη να φανεί ο κ. Ανδρουλάκης πως ο ίδιος έχει τον πρώτο λόγο στην κίνηση της αντιπολίτευσης και φυσικά να παγιωθεί αυτή η εικόνα στους ψηφοφόρους και στους δυνητικούς ψηφοφόρους του χώρου, πριν ακόμη ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει τις δικές του πρωτοβουλίες. Για ποιο λόγο; Για τον απλούστατο λόγο ότι οι δημοσκοπήσεις του Μαΐου θα είναι πρώτες που θα μετρήσουν την – πραγματική – δυναμική του νέου σχηματισμού, δεν θα μετρήσουν την … «σκιά» του κ. Τσίπρα. Και φυσικά θα γίνουν και οι αντίστοιχες συγκρίσεις με το ΠΑΣΟΚ.

«Θεσμική εκτροπή»

Εν τω μεταξύ χθες συνέβη το πρωτοφανές. Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όχι μόνο κατήγγειλε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα αλλά ζήτησε και την παραίτηση του! Διότι «μπάζωσε» την δικογραφία για τις υποκλοπές – και την χειρίστηκε ο ίδιος ενώ στο υπό διερεύνηση διάστημα ήταν ο Εισαγγελέας της ΕΥΠ! Το κατήγγειλε για «θεσμική εκτροπή»! Προς στήριξη του κ. Τζαβέλα «έτρεξε» η Ενωση Εισαγγελέων, η οποία κατήγγειλε τον ΔΣΑ επίσης για … «θεσμική εκτροπή»! Ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω: γιατί οι εισαγγελείς δεν κοιτούν την έρευνα της Metron Analysis και την αποδοχή που έχει στην ελληνική κοινωνία – 80%! – η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Λάουρα Κοβέσι; Ταυτόχρονα ας δουν και τα ποσοστά αξιοπιστίας της ελληνικής Δικαιοσύνης στην κοινωνία. Αφού τα κάνουν όλα αυτά, ξαναμιλάμε..

Πες και συ Μπίμπι…

Εκτός από γενοκτονική η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι και … πειρατική! Θα μου πείτε μικρό το κακό με όσα έχει κάνει. Σωστό. Αλλά και δεν είναι ακριβώς σωστό. Χθες το ναυτικό του Ισραήλ έκανε ρεσάλτο σε 21 πλοιάρια που κουβαλούσαν βοήθεια για τους ταλαιπωρημένους – μόνο; – ανθρώπους της Γάζας, στα διεθνή ύδατα, λίγο πιο κάτω από την Κρήτη. Και αφού κατέστρεψαν τις μηχανές και τα εργαλεία πλοήγησης παράτησαν 175 ανθρώπου μεσοπέλαγα. Χωρίς να έχουν την δυνατότητα να καλέσουν σε βοήθεια. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κατήγγειλαν. Μέχρι και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η ακροδεξιά Μελόνι το κατήγγειλε. Για το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών ήταν απλώς Πέμπτη….

Η προσπάθεια συνεχίζεται

Κατά τα άλλα όλη η … «ικμάδα» που διαθέτουν τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου και ορισμένοι επιφανείς κυβερνητικοί παράγοντες – όπως ο αντιπρόεδρος κ. Κωστής Χατζηδάκης – τις τελευταίες μέρες εξαντλείται στην προσπάθεια να «καλμάρουν» την οργή των βουλευτών, ενόψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου. Εχω την εντύπωση πως δεν έχουν – ως τώρα – καταφέρει και σπουδαία πράγματα. Η αμφισβήτηση του κυβερνητικού συστήματος εξουσίας – «επιτελικό κράτος» – συνεχίζεται. Και οι «κυματισμοί» που προκλήθηκαν από το άρθρο των «πέντε» συνεχίζονται. Το ερώτημα είναι αν θα έχουν καταλαγιάσει σε μία εβδομάδα. Η γενικότερη συγκυρία πάντως δεν προσφέρεται! Και σκεφτείτε πως στο τριήμερο από τις 15 ως τις 17 Μαΐου συνέρχεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κι ανάλογα το πως θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θα υπάρξει και το αντίστοιχο κλίμα! Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες….