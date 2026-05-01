Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Eμπιστευτικά
 01 Μαΐου 2026, 08:00

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, χρόνια πολλά στο απανταχού εργατικό δυναμικό. Πρωτομαγιά σήμερα και να το θυμήσουμε για να μην ξεχνάνε οι παλιοί και κυρίως να μαθαίνουν οι νέοι: δεν είναι αργία σήμερα, είναι απεργία. Πάνε 140 χρόνια που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στο Σικάγο των ΗΠΑ, το μακρινό 1886 και ζήτησαν να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 8ωρο!

4ήμερο

Παραμονές Πρωτομαγιάς άνοιξε τη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ για 4ήμερο στην εργασία -χωρίς μείωση αποδοχών- και η Ομάδα Αλήθειας έπεσε να φάει τον Ανδρουλάκη και άπαντες όσους τόλμησαν να εκστομίσουν τέτοια ιδέα. Βλέπετε τα παιδιά της Ομάδας είναι σκληρά εργαζόμενα παιδιά που έχουν φάει το μεροκάματο στη σκαλωσιά με το κουτάλι και ξέρουν από εργασιακά δικαιώματα. Γενικότερα στη ΝΔ έχουν άποψη για τη σκληρή δουλειά. Ξέρετε πόσον ιδρώτα έριξαν όλοι εκείνοι που τρέχανε να κάνουν τα ρουσφέτια στους ψηφοφόρους και κάπως έτσι μας προέκυψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γι’ αυτό σας λέω, έχουν εμπειρία από την Πρωτομαγιά τα γαλάζια παιδιά…

Φουλ επίθεση

Τώρα ως προς τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, χθες κατατέθηκε η πρόταση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και τον κ. Σπήλιο Λιβανό – συνοδευόμενη από 30 υπογραφές βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από το σκέλος της αγχώδους πρωτοβουλίας που κατατρύχει τον κ. Ανδρουλάκη, ο πολιτικός σχεδιασμός αφορά στην ενίσχυση των αντίρροπων δυνάμεων εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σε μία περίοδο που δεν έχουν καταλαγιάσει οι αντιδράσεις μεγάλης μερίδας βουλευτών. Στρίβει το μαχαίρι στην πληγή!

Περίοδος μεταγραφών

Το θυμάστε το τραγουδάκι που έλεγαν τα παιδιά στις σχολικές αυλές και στις γειτονιές παλιά; «Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο / μας πήρατε, μας πήρατε βαρέλι δίχως πάτο»! Ε, από χθες το τραγουδάνε εναλλάξ η Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδούρου…. Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής κ. Νικόλας Φαραντούρης – μετά από οργιώδη προβληματισμό – βρήκε τελικά τον δρόμο του – και αμέριστη θαλπωρή στην … «αγκαλιά» του κ. Ανδρουλάκη! Και σύμφωνα με όσα λέγονται παίρνουν σειρά η κυρία Νίνα Κασιμάτη και η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Καλή τύχη!

Υπεδιέγερση

Κυκλοφορεί – κι εγώ μάλλον το αγοράζω… – πως εντός του Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να ανακοινώσει την πολιτική του πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου κόμματος στην κεντροαριστερά. Αυτό όμως το – πολύ πιθανό… – ενδεχόμενο παράγει και παρενέργειες! Εντάξει στην Κουμουνδούρου είναι λογικό, στη Νέα Αριστερά είναι επίσης λογικό. Αλλά τις σημαντικότερες παρενέργειες τις παράγει στη … Χαριλάου Τρικούπη! Όπως και να το κάνεις έχει δημιουργήσει μια… υπερδιέγερση. Γι’ αυτό μάλλον ανεβάζουν τόσες στροφές στο ΠΑΣΟΚ. Για να προλάβουν μεταξύ άλλων και τoν Αλέξη.

Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις

‘Ετσι λοιπόν, η μία πρωτοβουλία διαδέχεται την άλλη. Εχει ανάγκη να φανεί ο κ. Ανδρουλάκης πως ο ίδιος έχει τον πρώτο λόγο στην κίνηση της αντιπολίτευσης και φυσικά να παγιωθεί αυτή η εικόνα στους ψηφοφόρους και στους δυνητικούς ψηφοφόρους του χώρου, πριν ακόμη ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει τις δικές του πρωτοβουλίες. Για ποιο λόγο; Για τον απλούστατο λόγο ότι οι δημοσκοπήσεις του Μαΐου θα είναι πρώτες που θα μετρήσουν την – πραγματική – δυναμική του νέου σχηματισμού, δεν θα μετρήσουν την … «σκιά» του κ. Τσίπρα. Και φυσικά θα γίνουν και οι αντίστοιχες συγκρίσεις με το ΠΑΣΟΚ.

«Θεσμική εκτροπή»

Εν τω μεταξύ χθες συνέβη το πρωτοφανές. Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όχι μόνο κατήγγειλε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλα αλλά ζήτησε και την παραίτηση του! Διότι «μπάζωσε» την δικογραφία για τις υποκλοπές – και την χειρίστηκε ο ίδιος ενώ στο υπό διερεύνηση διάστημα ήταν ο Εισαγγελέας της ΕΥΠ! Το κατήγγειλε για «θεσμική εκτροπή»! Προς στήριξη του κ. Τζαβέλα «έτρεξε» η Ενωση Εισαγγελέων, η οποία κατήγγειλε τον ΔΣΑ επίσης για … «θεσμική εκτροπή»! Ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω: γιατί οι εισαγγελείς δεν κοιτούν την έρευνα της Metron Analysis και την αποδοχή που έχει στην ελληνική κοινωνία – 80%! – η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Λάουρα Κοβέσι; Ταυτόχρονα ας δουν και τα ποσοστά αξιοπιστίας της ελληνικής Δικαιοσύνης στην κοινωνία. Αφού τα κάνουν όλα αυτά, ξαναμιλάμε..

Πες και συ Μπίμπι…

Εκτός από γενοκτονική η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι και … πειρατική! Θα μου πείτε μικρό το κακό με όσα έχει κάνει. Σωστό. Αλλά και δεν είναι ακριβώς σωστό. Χθες το ναυτικό του Ισραήλ έκανε ρεσάλτο σε 21 πλοιάρια που κουβαλούσαν βοήθεια για τους ταλαιπωρημένους – μόνο; – ανθρώπους της Γάζας, στα διεθνή ύδατα, λίγο πιο κάτω από την Κρήτη. Και αφού κατέστρεψαν τις μηχανές και τα εργαλεία πλοήγησης παράτησαν 175 ανθρώπου μεσοπέλαγα. Χωρίς να έχουν την δυνατότητα να καλέσουν σε βοήθεια. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κατήγγειλαν. Μέχρι και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η ακροδεξιά Μελόνι το κατήγγειλε. Για το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών ήταν απλώς Πέμπτη….

Η προσπάθεια συνεχίζεται

Κατά τα άλλα όλη η … «ικμάδα» που διαθέτουν τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου και ορισμένοι επιφανείς κυβερνητικοί παράγοντες – όπως ο αντιπρόεδρος κ. Κωστής Χατζηδάκης – τις τελευταίες μέρες εξαντλείται στην προσπάθεια να «καλμάρουν» την οργή των βουλευτών, ενόψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου. Εχω την εντύπωση πως δεν έχουν – ως τώρα – καταφέρει και σπουδαία πράγματα. Η αμφισβήτηση του κυβερνητικού συστήματος εξουσίας – «επιτελικό κράτος» – συνεχίζεται. Και οι «κυματισμοί» που προκλήθηκαν από το άρθρο των «πέντε» συνεχίζονται. Το ερώτημα είναι αν θα έχουν καταλαγιάσει σε μία εβδομάδα. Η γενικότερη συγκυρία πάντως δεν προσφέρεται! Και σκεφτείτε πως στο τριήμερο από τις 15 ως τις 17 Μαΐου συνέρχεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κι ανάλογα το πως θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θα υπάρξει και το αντίστοιχο κλίμα! Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες….

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Επικαιρότητα
Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
in Confidential 20.04.26

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή
in Confidential 16.04.26

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπεία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
Σε βλέπω 01.05.26

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
English edition 01.05.26

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

